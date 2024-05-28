¡®¾óÂ÷·Á »ç¸Á ÈÆ·Ãº´¡¯ ºó¼Ò Ã£Àº À°±ºÃÑÀå¡¦ ¹¬¹¬ºÎ´ä

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¼ºÀ±¼ö ±âÀÚ tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö