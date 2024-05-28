½Ã»ç > ÀüÃ¼±â»ç

¡®±ñºÎ ÇÒ¾Æ¹öÁö¡¯ ¿À¿µ¼ö KBS Ãâ¿¬ Á¤Áö¡¦±èÈ£ÁßÀº ³»ÀÏ ½É»ç

ÀÔ·Â : 2024-05-28 20:40
¿©¼ºÀ» °­Á¦ÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¹è¿ì ¿À¿µ¼ö(80)¾¾°¡ Áö³­ 3¿ù ¼ö¿øÁö¹ý ¼º³²Áö¿ø¿¡¼­ ¿­¸° 1½É ¼±°í°øÆÇÀ» ¸¶Ä¡°í ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

¿©¼ºÀ» °­Á¦ÃßÇà ÇÑ ÇøÀÇ·Î 1½É¿¡¼­ À¯ÁË¸¦ ¼±°í¹ÞÀº ¹è¿ì ¿À¿µ¼ö(80)¾¾°¡ KBS Ãâ¿¬ Á¤Áö Á¶Ä¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

KBS µî¿¡ µû¸£¸é ¹æ¼ÛÃâ¿¬±ÔÁ¦½É»çÀ§¿øÈ¸´Â Áö³­ 13ÀÏ ÀÚ·Î ¿À¾¾¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦¸¦ ¡®Ãâ¿¬ ¼·¿Ü ÀÚÁ¦ ±Ç°í¡¯¿¡¼­ ¡®Ãâ¿¬ Á¤Áö¡¯·Î »óÇâÇß´Ù.

³ÝÇÃ¸¯½º µå¶ó¸¶ ¡®¿ÀÂ¡¾î°ÔÀÓ¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¡®±ñºÎ ÇÒ¾Æ¹öÁö¡¯·Î ÀÎ±â¸¦ ²ö ¿À¾¾´Â 2017³â ¿¬±Ø °ø¿¬À» À§ÇØ Áö¹æ¿¡ ¸Ó¹°´ø ½Ã±â¿¡ ¿©¼º A¾¾¸¦ °­Á¦ ÃßÇàÇÑ »ç½ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô µå·¯³ª 2022³â ºÒ±¸¼Ó±â¼Ò µÆ´Ù.

¿À¾¾´Â ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇßÀ¸³ª 1½É¿¡¼­ À¯ÁË°¡ ÀÎÁ¤µÅ Â¡¿ª 8°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÈÄ ¿À¾¾´Â Ç×¼ÒÇß´Ù.

ÇÑÆí KBS´Â ¿À´Â 29ÀÏ ¹æ¼ÛÃâ¿¬±ÔÁ¦½É»çÀ§¿øÈ¸¸¦ °³ÃÖÇÏ°í ±èÈ£Áß¾¾¿¡ ´ëÇÑ ½É»ç¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. ±è¾¾´Â Áö³­ 9ÀÏ ¼­¿ï °­³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ ÇÑ µµ·Î¿¡¼­ À½ÁÖ »±¼Ò´Ï¸¦ ³½ ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÅ ¼ö»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

¼ºÀ±¼ö ±âÀÚ tigris@kmib.co.kr

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö

±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶
´ç½ÅÀÌ ÁÁ¾ÆÇÒ ¸¸ÇÑ ±â»ç
X ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿ÀÅå