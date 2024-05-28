¡°¼±¹è, ¸¶¶óÅÁÈÄ·ç »çÁÖ¼¼¿ä¡± 20´ë ¿Ü½Ä ÀÎ±â Àå¼Ò´Â

20´ë°¡ ÁÖ¸»¿¡ ÀÚÁÖ Ã£´Â Áö¿ªÀº È«´ë¡¤ÇÕÁ¤¡¤»ó¼ö »ó±ÇÀÌ ÀÖ´Â ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °¡Àå ÀÎ±âÀÖ´Â À½½ÄÀº ¸¶¶óÅÁ°ú ÅÁÈÄ·ç¿´´Ù.
½ÅÇÑÄ«µå´Â Æ®·»µå ¹Ìµð¾î ¡®Ä³¸´¡¯°ú ÇÔ²² ÁÖ¿ä ¼ÒºñÃþÀ¸·Î ºÎ»óÇÒ 10¡¤20´ëÀÇ ÃÖ±Ù ¼Òºñ Æ®·»µå¸¦ Á¤¸®ÇØ 28ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
2019³âºÎÅÍ Áö³ÇØ±îÁö 20´ë°¡ ÁÖ¸»¿¡ ¿Ü½ÄÀ» À§ÇØ ÀÚÁÖ Ã£´Â Áö¿ªÀ» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú Áö³ÇØ 1À§´Â ¸¶Æ÷±¸¿´´Ù. ¸¶Æ÷±¸´Â È«´ë »ó±ÇÀÌ ¿¬³²µ¿, ¸Á¿øµ¿ µîÀ¸·Î È®ÀåµÇ´Â Áö¿ªÀÌ´Ù. 2019³â °¡Àå ÀÎ±â ÀÖ´Â Áö¿ªÀº ¸íµ¿, Ãæ¹«·Î, ³²»êÀÌ ÀÖ´Â Áß±¸¿´´Ù.
¿µµîÆ÷±¸¿Í ¼ºµ¿±¸´Â Áö³ÇØ 20´ë ¼Òºñ ºñÁßÀÌ 2019³â ´ëºñ °¢°¢ 2.2% Æ÷ÀÎÆ®, 1.9% Æ÷ÀÎÆ® Ä¿Á³´Ù. ¸¶Æ÷±¸(3.5% Æ÷ÀÎÆ®) ´ÙÀ½À¸·Î ³ô¾Ò´Ù.
¿µµîÆ÷±¸´Â ´õÇö´ë ¼¿ï ÀÔÁ¡ÀÌ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù. ¼ºµ¿±¸´Â ¸ÀÁý°ú ÆË¾÷½ºÅä¾îÀÇ ¼ºÁö·Î ¶°¿À¸£¸ç ÁÖ¸ñ¹ÞÀº °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
À½½Ä Áß¿¡¼´Â ¸¶¶óÅÁ°ú ÅÁÈÄ·ç°¡ ¿ÃÇØ ÃÊ±îÁö ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù.
Áö³ÇØ 12¿ùºÎÅÍ ¿ÃÇØ 2¿ù±îÁö ¸¶¶óÅÁÀ» ÁÖ¸Þ´º·Î ÇÏ´Â ½Ä´çÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼Òºñ °Ç¼ö´Â 10´ë(7.2%)¿Í 20´ë(26.1%)¸¦ ÇÕÄ£ ±Ô¸ð°¡ 33.3%¿´´Ù. 40´ë ºñÁßÀº 30.3%·Î Àü ¿¬·É´ë¿¡¼ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. ÀÌµé ¿¬·É´ë´Â 10´ë Ã»¼Ò³â ÀÚ³à¸¦ À§ÇØ ¼ÒºñÇÑ °æ¿ì°¡ ÀûÁö ¾Ê¾ÒÀ» °ÍÀ¸·Î ÁüÀÛµÆ´Ù.
Áö³ÇØ ÅÁÈÄ·ç °¡¸ÍÁ¡Àº Àü³â ´ëºñ 13¹è Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. Áö³ÇØ ÀÌ¿ë °Ç¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î 10´ë¿Í 20´ë ºñÁßÀÌ 38.8%¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
°Ç°°ú µðÅå½º¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá ÀÚ±â °ü¸® ¼Òºñµµ µ¸º¸¿´´Ù. Áö³ÇØ »ø·¯µå Àü¹®Á¡°ú Çï½ºÀåÀÇ 10´ë¿Í 20´ë ÀÌ¿ë·üÀº °¢°¢ 32.5%, 26.9%·Î ¸ðµç ¿¬·É´ë¿¡¼ °¡Àå ³ô¾Ò´Ù.
±èÈ¿ºó ÀÎÅÏ±âÀÚ onlinenews1@kmib.co.kr
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