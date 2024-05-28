¡°¿ù 100½Ã°£ ¾ß±ÙÇß´Ù¡±¡¦ ¼ûÁø °­ºÏ±¸ °ø¹«¿ø ³²ÆíÀÇ È£¼Ò

¡°¹°º´ ÇÏ³ª¸¦ µé°í ÀÖÁöµµ ¸øÇß¾î¿ä.¡±
Áö³ 1ÀÏ ¾÷¹« ½ºÆ®·¹½º, »ó»ç¿ÍÀÇ °¥µî µîÀ» È£¼ÒÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ À¯¼¸¦ ³²±â°í ¼ûÁø ¼¿ï °ºÏ±¸º¸°Ç¼Ò ¼Ò¼Ó °í(Íº) À¯Èñ¼±¾¾ÀÇ ³²Æí ÀÌ¸ð¾¾´Â 28ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ °Ý¹«¿¡ ½Ã´Þ¸®¸ç ±«·Î¿öÇÏ´ø »ýÀü ¾Æ³»ÀÇ »óÅÂ¸¦ ÀÌ·¸°Ô Ç¥ÇöÇß´Ù. ¾ðÁ¦³ª ÀÇ¿åÀûÀÌ¾ú´ø ¾Æ³»´Â °úÁßÇÑ ¾÷¹«·Î ÀÎÇØ °Ç°¿¡ ÀÌ»óÀÌ »ý°å°í, ÀÌÈÄ ¸¹ÀÌ Èûµé¾îÇß´Ù°í ÇÑ´Ù. Æ¯È÷ »ç¸Á Á÷Àü¿¡´Â »ó»ç¿ÍÀÇ °¥µîÀ¸·Î ½ÉÀû ºÎ´ãÀÌ ÄÇ´Ù´Â °Ô ÀÌ¾¾ÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.
°íÀÎÀº 32³âÂ÷ º¸°ÇÁ÷ °ø¹«¿øÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ¾¾¿¡ µû¸£¸é °íÀÎÀº ÄÚ·Î³ª19°¡ À¯ÇàÇß´ø ¾à 4³â µ¿¾È °¨¿°º´ °ü¸® ¾÷¹« ½Ç¹« Ã¥ÀÓÀÚ·Î ÀÖÀ¸¸é¼ °ú´ÙÇÑ ¾çÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼ÒÈÇØ¾ß Çß´Ù. ÀÌ¾¾´Â ÀÌ ±â°£ ÃÊ°ú±Ù¹« ½Ã°£¸¸ °è»êÇØµµ ¡®¿ù 100½Ã°£ ÀÌ»ó¡¯ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ¾¾´Â °íÀÎÀÌ ¿ÀÀü 6½ÃÂë ÁýÀ» ³ª¼± µÚ ¿ÀÈÄ 10~11½Ã°¡ µÅ¼¾ß ±Í°¡ÇÏ´ø ¸ð½ÀÀ» °ç¿¡¼ ÁöÄÑº¼ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù°í Çß´Ù. ±×·¡µµ ¾ðÁ¦³ª ÀÇ¿åÀûÀÌ°í, Ã¥ÀÓ°¨ÀÌ ³ÑÄ¡´ø ¾Æ³»¿´±â¿¡ ÀÌ·± »óÈ²ÀÌ ¹ú¾îÁú ÁÙÀº »ó»óÇÏÁö ¸øÇß´Ù°í ÇÑ´Ù.
ÀÌ¾¾´Â ¡°(¾Æ³»°¡) 2015³â ¸Þ¸£½º »çÅÂ ¶§ ´ëÃ¥º»ºÎ¿¡ ÀÚ¿øÇÑ °æÇèÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¡±¸é¼ ¡°ÄÚ·Î³ª19°¡ ½ÃÀÛµÈ µÚ¿¡µµ ´ëÃ¥º»ºÎ¸¦ ²Ù¸®°í ¿ªÇÐÁ¶»ç¿¡ ³ª°¡´Â µî ±²ÀåÈ÷ ¿½ÉÈ÷ ÀÏÇß´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. Àü±¹°ø¹«¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ ¼¿ïÁö¿ªº»ºÎ °ºÏ±¸ÁöºÎ(³ëÁ¶) °ü°èÀÚµµ ¡°¾÷¹«¿¡ Àû±ØÀûÀÌ°í È°´ÞÇß´ø ºÐ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°(¼Ò½ÄÀ» µè°í) Å« Ãæ°ÝÀÌ¾ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯³ª °íÀÎÀº Áö³ÇØ 5¿ù °¡º¿î ¼Õ¸ñ ºÎ»óÀ» ÀÔÀº µÚ °ÈÀâÀ» ¼ö ¾øÀÌ Èûµç »óÅÂ·Î ºüÁ®µé¾ú´Ù. ÀÌ¾¾´Â ¡°1~2ÁÖÂë ¹°¸®Ä¡·á¸¦ ¹ÞÀ¸¸é µÇ´Â Á¤µµÀÇ ºÎ»óÀÌ¾ú´Âµ¥ Ã¼·ÂÀû ºÎ´ãÀÌ ¿ö³« ½ÉÇß´ø »óÅÂ¶ó ÅëÁõÀº °è¼Ó Ä¿Á³´Ù¡±¸ç ¡°¿ÃÇØ 1¿ùÂëºÎÅÍ´Â ¼Õ¿¡ ÈûÀÌ ¾ø¾î¼ ¹°º´ ÇÏ³ª¸¦ µé°í ÀÖÁöµµ ¸øÇß°í ÅëÁõÀ¸·Î ÀÎÇØ ´©¿ö ÀÖÁöµµ, ¼ ÀÖÁöµµ ¸øÇß´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÅëÁõÀÌ ¿À·£ ±â°£ Áö¼ÓµÇ¸é¼ ÀÚÁÖ º´°¡¸¦ Á¦ÃâÇÏ´Ù º¸´Ï µ¿·áµé¿¡ ´ëÇÑ ¹Ì¾ÈÇÔ µî ½ÉÀû ºÎ´ãµµ ÄÇ´Ù¡±°í Çß´Ù.
Á¶Á÷ °³Æí¿¡ ´ëÇÑ »ó»ç¿ÍÀÇ °¥µîµµ °íÀÎ¿¡°Ô Å« ºÎ´ãÀÌ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. ÀÌ¾¾´Â ¾Æ³»°¡ Ä£±¸¿ÍÀÇ Ä«Ä«¿ÀÅå ¸Þ½ÃÁö µîÀ» ÅëÇØ¼µµ »ó»ç·Î ÀÎÇÑ ½ºÆ®·¹½º¸¦ È£¼ÒÇØ ¿Ô´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾¾´Â ¼ö³â°£ ÀÚ»ì ¿¹¹æ ¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇß´ø ¾Æ³»°¡ ÀÌ·¸°Ô ¶°³ °Í¿¡ ´õ¿í Å« ¾ÆÇÄÀ» ´À³¤´Ù°í Çß´Ù. ÀÌ¾¾´Â ¡°±×·± ¹®Á¦°¡ ÀÖÀ» ¶§ ¾îµð¼ »ó´ãÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁö, ¾î¶»°Ô ´ëÃ³ÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö ´©±¸º¸´Ù Àß ¾Æ´Â »ç¶÷ÀÌ¾ú´Âµ¥ ÀÌ Á¤µµ·Î ½É°¢ÇÑ »óÈ²ÀÌ¶ó´Â °É ÀúÇÑÅ× ¸»µµ ¸ø ÇÏ°í ¶°³µ´Ù´Â °Ô¡¦¡±¶ó¸ç ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù.
ÀÌ¾¾´Â ÀÌ³¯ ³ëÁ¶¿Í ÇÔ²² °ºÏ±¸Ã» ¾Õ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í Ã¶ÀúÇÑ Áø»ó ±Ô¸í°ú ¾Æ³»ÀÇ ¼øÁ÷ Ã³¸®¸¦ ÃË±¸Çß´Ù. ÀÌ¾¾´Â ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¡°°¡½¿ ¾ÆÇÂ »ç·Ê°¡ ¶Ç´Ù½Ã ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï Ã¶ÀúÈ÷ Á¶»çÇÏ¿© ÁÖ½Ã±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°¾Æ³»ÀÇ ¸í¿¹¸¦ È¸º¹ÇØ ´Þ¶ó¡±°í ¿ï¸Ô¿´´Ù.
°ºÏ±¸Ã»Àº °°Àº ³¯ º¸µµÀÚ·á¸¦ ³»°í ±¸Ã¼ÀûÀÎ »ç½Ç°ü°è È®ÀÎÀ» À§ÇØ ¡®Á÷Àå ³» ±«·ÓÈû Á¶»çÀ§¿øÈ¸¡¯¸¦ °¡µ¿ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. Á¶»çÀ§¿¡´Â °ºÏ±¸ °¨»ç´ã´ç°ü ¿Ü¿¡µµ º¯È£»ç 2ÀÎ, ³ë¹«»ç 2ÀÎ µî ¿ÜºÎ Àü¹®°¡°¡ Æ÷ÇÔµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¼øÈñ °ºÏ±¸Ã»ÀåÀº ¡°À§¿øÈ¸¸¦ ÅëÇØ »ç½Ç ±×´ë·Î Á¤È®ÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»ç¶÷ Áß½ÉÀ¸·Î »ç°ÇÀ» ÇØ°áÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¹ÚÀºÁÖ ±âÀÚ wn1247@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö