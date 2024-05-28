¡°±èÈ£Áß ¶§¹®¿¡¡¦¡± Á¤Âù¿ì 283¾ï, Ä«Ä«¿À 75¾ï, SBS 36¾ï ¼ÕÇØ

»±¼Ò´Ï À½ÁÖ ¿îÀü ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÈ °¡¼ö ±èÈ£ÁßÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ¡®»ý°¢¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¡¯°¡ Æó¾÷ ¼ö¼øÀ» ¹â´Â °¡¿îµ¥ ÀÌ È¸»ç¿¡ ÅõÀÚÇÑ °³±×¸Ç Á¤Âù¿ì¿Í Ä«Ä«¿À¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, SBS¹Ìµð¾î³Ý(SBS ÀÚÈ¸»ç)°¡ ¼ö½Ê~¼ö¹é¾ï¿øÀÇ ¼ÕÇØ¸¦ º¸°Ô µÆ´Ù.
28ÀÏ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø¿¡ µû¸£¸é Áö³ÇØ ¸» ±âÁØ »ý°¢¿£ÅÍÀÇ ÁÖ½ÄÀº ÀÌ±¤µæ ´ëÇ¥°¡ 28.4%, ÃÖÀçÈ£ ÀÌ»ç°¡ 29.7%, Á¤Âù¿ì°¡ 28.3%, Ä«Ä«¿À¿£ÅÍ°¡ 10%, SBS¹Ìµð¾î³ÝÀÌ 3.6%¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »ý°¢¿£ÅÍ´Â 2017³â 12¿ù SBS °³±×¸Ç Ãâ½ÅÀÎ ÀÌ±¤µæ°ú ÃÖÀçÈ£, Á¤Âù¿ì°¡ °øµ¿ ¼³¸³ÇÑ È¸»ç·Î ±èÈ£ÁßÀ» ºñ·ÔÇØ °¡¼ö ¾È¼ºÈÆ(TVÁ¶¼± ¡®¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô 2¡¯ ¿ì½ÂÀÚ), °¡¼ö È«ÁöÀ±(¡®¹Ì½ºÆ®·Ô 2¡¯ ÁØ¿ì½ÂÀÚ), ¹è¿ì ¼ÕÈ£ÁØ µîÀÌ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Ù.
°ü·Ã ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é Ä«Ä«¿À¿£ÅÍ´Â 2022³â ÇÏ¹Ý±â ÀÌ ´ëÇ¥¿Í Á¤Âù¿ìÀÇ ÁöºÐÀ» 5%¾¿ ÃÑ 10%¸¦ 75¾ï¿ø¿¡ ÀÎ¼öÇß´Ù. »ý°¢¿£ÅÍÀÇ ¸ö°ªÀ» 750¾ï¿øÀ¸·Î Ã¥Á¤ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. Ä«Ä«¿À¿£ÅÍ´Â Æ®·ÎÆ® ½ÃÀåÀÇ ¹Ì·¡°¡ ¹à´Ù°í º¸°í ±èÈ£Áß°ú ¾È¼ºÈÆ, È«ÁöÀ± µî ½ºÅ¸°¡ Æ÷ÁøÇÑ »ý°¢¿£ÅÍ¿¡ ÅõÀÚÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌÈÄ 2023³â ÇÏ¹Ý±â¿¡´Â SBS¹Ìµð¾î³ÝÀÌ ÃÖ ÀÌ»çÀÇ ÁöºÐ 3.6%¸¦ ÀÎ¼öÇß´Ù. »ý°¢¿£ÅÍ ±â¾÷ °¡Ä¡¸¦ 1000¾ï¿ø°¡·®À¸·Î º¸°í 36¾ï¿ø°¡·®À» µéÀÎ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù. Á¤Âù¿ì°¡ ±èÈ£Áß »ç°ÇÀÌ ÅÍÁö±â Àü SBS¹Ìµð¾î³ÝÀÌ Ã¥Á¤ÇÑ ¸ö°ªÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÁöºÐÀ» ³Ñ°å´Ù¸é 283¾ï¿øÀ» ¼Õ¿¡ Áæ ¼ö ÀÖ¾ú´ø °ÍÀÌ´Ù.
»ý°¢¿£ÅÍ´Â Àü³¯ ÀÓÁ÷¿ø Àü¿ø Åð»ç¿Í ´ëÇ¥ º¯°æ »ç½ÇÀ» ¾Ë·È´Ù. ¼Ò¼Ó ¿¬¿¹ÀÎÀÌ ¿äÃ» ½Ã À§¾à±Ý µîÀ» ¹°Áö ¾Ê°í Àü¼Ó °è¾àÀ» Á¾·áÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÇ»çµµ ¹àÇû´Ù. »ç½Ç»ó Æó¾÷ ÀýÂ÷¸¦ ¹â´Â ¸ð¾ç»õ´Ù.
»ý°¢¿£ÅÍ°¡ ¹®À» ´ÝÀ¸¸é ÀÌµéÀÇ ÅõÀÚ±ÝÀº ÈÞÁö Á¶°¢ÀÌ µÈ´Ù. Ä«Ä«¿À¿£ÅÍ´Â ¡°»ý°¢¿£ÅÍ¿¡ 75¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇÑ °ÍÀº ¸Â´Â´Ù¡±¸é¼µµ ¡°Á¤È®ÇÑ ÇÇÇØ ±Ô¸ð³ª ÇâÈÄ °èÈ¹Àº ¹àÈú ¼ö ¾ø´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
±èÁø¿í ±âÀÚ reality@kmib.co.kr
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