ÀÌ·¡¼­ Á÷±¸ ±ÝÁöÇß³ª¡¦ ¹ß¾Ï¹°Áú 428¹è ¡®¹ßÄ¬¡¯

Áß±¹ ¿Â¶óÀÎ ¼îÇÎ ÇÃ·§Æû ¡®½¬ÀÎ¡¯¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â ¾î¸°ÀÌ °¡Á×Á¦Ç° ÀÏºÎ¿¡¼ ±âÁØÄ¡ÀÇ 428¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â À¯ÇØ ¹°ÁúÀÌ °ËÃâµÆ´Ù.
28ÀÏ ¼¿ï½Ã¿¡ µû¸£¸é ½¬ÀÎ¿¡¼ ÆÇ¸Å ÁßÀÎ °¡Á×Á¦Ç°ÀÇ 8°³ÀÇ ¾ÈÀü¼ºÀ» °Ë»çÇÑ °á°ú 7°³ Á¦Ç°¿¡¼ À¯ÇØ ÈÇÐ¹°ÁúÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
¾î¸°ÀÌ¿ë °¡Á× °¡¹æ 4°³ °¡¿îµ¥ 1°³ Á¦Ç°¿¡¼ Æû¾Ëµ¥ÇÏÀÌµå°¡ ±âÁØÄ¡ ´ëºñ 1.2¹è ÃÊ°ú °ËÃâµÆ´Ù. ³ª¸ÓÁö 3°³ Á¦Ç°¿¡¼µµ ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦°¡ ÃÖ´ë 153¹è °ËÃâµÆ´Ù. ÀÌ Áß 2°³ Á¦Ç°Àº Áß±Ý¼Ó ÇÔÀ¯·®µµ ±âÁØÄ¡¸¦ ³Ñ¾î¼¹´Ù.
¾î¸°ÀÌ¿ë ½Å¹ß 2°³¿Í ¾î¸°ÀÌ¿ë °¡Á×º§Æ®¿¡¼´Â ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦, ³³, Æû¾Ëµ¥ÇÏÀÌµå°¡ ÃÊ°ú °ËÃâµÆ°í ½Å¹ß ±òÃ¢ 1°³¿¡¼´Â Æû¾Ëµ¥ÇÏÀÌµå ¼öÄ¡°¡ ±âÁØÄ¡¸¦ 1.8¹è¸¦ ÃÊ°úÇß´Ù. ³ª¸ÓÁö 1°³ Á¦Ç°¿¡¼´Â ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦°¡ ±âÁØÄ¡ ´ëºñ 428¹è ÃÊ°ú °ËÃâµÆ´Ù.
¼¿ï½Ã°¡ Áö³´Þ ÃÊºÎÅÍ ÀÌ´Þ±îÁö 7Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ÃÑ 93°³¿¡ ´ëÇØ ¾ÈÀü¼ºÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, ¾à 43%ÀÎ 40°³ Á¦Ç°¿¡¼ À¯ÇØ ¼ººÐÀÌ °ËÃâµÆ´Ù.
°¡Àå ¸¹ÀÌ °ËÃâµÈ À¯ÇØ ¼ººÐÀº ÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®°è °¡¼ÒÁ¦¿´´Ù. ¿Ï±¸¡¤ÇÐ¿ëÇ°¡¤Àå½Å±¸ µî 25°³ Á¦Ç°¿¡¼ ³ª¿Ô´Ù. °¡¼ÒÁ¦´Â ³»ºÐºñ°è Àå¾Ö¸¦ ÀÏÀ¸Å³ ¼ö ÀÖ´Â ¹°Áú·Î, »ý½Ä±â´É¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£´Ù. ÀÌ Áß DEHP(µð¿¡Æ¿Çí½ÇÇÁÅ»·¹ÀÌÆ®)´Â ±¹Á¦¾Ï¿¬±¸¼Ò°¡ ÁöÁ¤ÇÑ ÀÎÃ¼ ¹ß¾Ï°¡´É¹°Áú(2Bµî±Þ)ÀÌ´Ù.
±× ¿Ü 15°³ Á¦Ç°¿¡¼´Â ³³¡¤´ÏÄÌ µî Áß±Ý¼ÓÀÌ ³ª¿Ô°í, ÀÏºÎ Á¦Ç°¿¡¼´Â °¡½À±â »ì±ÕÁ¦ ¼ººÐÀÎ CMIT(Å¬·Î·Î¸ÞÆ¿ÀÌ¼ÒÄ¡¾ÆÁ¹¸®³í)°¡ ³ª¿Ô´Ù. MIT(¸ÞÆ¿ÀÌ¼ÒÄ¡¾ÆÁ¹¸®³í), Æû¾Ë¿¡ÇÏÀÌµå, ºØ¼Ò, ¹Ù·ý µîÀÌ ÃÊ°ú °ËÃâµÈ Á¦Ç°µµ ÀÖ¾ú´Ù.
½Ã´Â À¯ÇØ ¹°ÁúÀÌ °ËÃâµÈ 40°³ Á¦Ç° °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ °Ë»ç °á°ú°¡ ¹ßÇ¥µÈ ¾î¸°ÀÌ °¡Á×Á¦Ç° 7°³¸¦ Á¦¿ÜÇÑ 33°³ Á¦Ç°ÀÇ ÆÇ¸Å°¡ ÁßÁöµÆ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
½Ã´Â ¾ÈÀü¼º °Ë»ç ´ë»óÀ» ¾î¸°ÀÌ¿ë Á¦Ç°¿¡¼ ½ÄÇ° ¿ë±â, À§»ý¿ëÇ°, ÈÀåÇ° µî ÀÏ»ó ¿ëÇ°À¸·Î È®´ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¾ÈÀü¼º °Ë»ç °á°ú´Â ¼¿ï½Ã È¨ÆäÀÌÁö(seoul.go.kr)¿Í ¼¿ï½ÃÀüÀÚ»ó°Å·¡¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö(ecc.seoul.go.kr)¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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