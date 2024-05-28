¼º½É´ç ÃÖÈÄÅëÃ¸ ¡°¿ù¼¼ 1¾ï ³ÑÀ¸¸é ´ëÀü¿ª ³ª°£´Ù¡±

Àü±¹ 3´ë »§ÁýÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ¡®¼º½É´ç¡¯ÀÌ ¼º½É´ç ´ëÀü¿ªÁ¡ÀÇ ¿ù¼¼°¡ 1¾ï¿øÀ» ³ÑÀ¸¸é ´õÀÌ»ó ´ëÀü¿ªÁ¡À» ¿µ¾÷ÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
28ÀÏ ´º½º1¿¡ µû¸£¸é ¼º½É´ç ¿î¿µ»çÀÎ ·Î½îÀÇ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÓ¿µÁø¾¾´Â ¡°140¸íÀÇ Á÷¿øÀÌ ±Ù¹« ÁßÀÎ ´ëÀü¿ªÁ¡Àº Áö±Ý ÀÌ»óÀ¸·Î ÀÓ´ë·á¸¦ ÁÖ°í´Â ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°ÇöÀç ÀÓ´ë·á°¡ ¿ù 1¾ï¿øÀÎ »óÈ²¿¡¼ 4¾ï4000¸¸¿øÀ¸·Î ¿À¸£¸é 4¹è ÀÌ»ó ¶Ù´Âµ¥ °¨´çÇÒ ¼ö ÀÖ°Ú³Ä¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÓ ´ëÇ¥´Â ¡°»§ Àç·áºñ¿Í ÀÎ°Çºñ »ó½Â µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ¿¬°£ 50¾ï¿øÀÇ ÀÓ´ë·á´Â ¼öÁöÅ¸»êÀÌ ¸ÂÁö ¾Ê´Â´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¸¥ ¹æ¹ýÀ» Ã£À» ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¼º½É´ç ´ëÀü¿ªÁ¡ÀÇ ÀÓ´ë°è¾àÀº Áö³´Þ ¸¸·áµÆÀ¸³ª ¼º½É´çÀº ÀÏ´Ü 6°³¿ù °è¾à ±â°£À» ¿¬ÀåÇØ 10¿ù±îÁö ´ëÀü¿ªÁ¡ ¸ÅÀåÀ» À¯ÁöÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¾Õ¼ ÄÚ·¹ÀÏÀ¯ÅëÀº ¼º½É´ç ´ëÀü¿ªÁ¡ÀÇ ÀÓ´ë °è¾àÀÌ ¸¸·áµÈ Áö³ 4¿ù »õ·Î¿î ÀÓ´ëÁ¶°ÇÀ¸·Î ÃÖ¼Ò 4¾ï4100¸¸¿øÀ» ¿ä±¸Çß´Ù. ÄÚ·¹ÀÏÀ¯ÅëÀº ¿ùÆò±Õ ¸ÅÃâ¾×ÀÇ 4%¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â ³»ºÎ±ÔÁ¤À» µû¶ú´Ù°í ¼³¸íÇÏÁö¸¸ ¼º½É´çÀº ÀÌÀü ÀÓ´ë·áº¸´Ù 4¹è ÀÌ»ó ±ÞµîÇÑ ÀÓ´ë·á´Â °¨´çÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
ÄÚ·¹ÀÏÀ¯ÅëÀº ¼º½É´ç ´ëÀü¿ªÁ¡ÀÇ ÀÓ´ëÂ÷°è¾àÀÌ ¸¸·áµÇÀÚ ±×°£ 4Â÷·Ê °ø°³°æÀïÀÔÂûÀ» ÁøÇàÇßÁö¸¸ ¸ðµÎ À¯ÂûµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ Áö³ 27ÀÏ ÃÖÃÊ ÀÔÂû±Ý¾×º¸´Ù 30% °¨¾×µÈ ¼ö¼ö·á 3¾ï918¸¸4000¿øÀ» Àû¿ëÇÏ´Â 5Â÷ ÀÔÂû°ø°í¸¦ ³Â´Ù.
±Ç¹ÎÁö ±âÀÚ 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö