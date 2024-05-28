Á¤ºÎ, Àü±â·á ¿ù 667¿ø ±ð¾ÆÁØ´Ù¡¦ Æ¯´ÜÀÇ ¹°°¡´ëÃ¥

Àü±â¿ä±Ý¿¡ Æ÷ÇÔµÈ Àü·Â»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý ºÎ´ã±ÝÀÌ ³»³âºÎÅÍ 4ÀÎ °¡±¸ ±âÁØ °¡±¸´ç ¿¬Æò±Õ 8000¿ø(¿ùÆò±Õ 667¿ø) ÀÎÇÏµÈ´Ù. Ç×°ø¿ä±Ý¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´ø Ãâ±¹³³ºÎ±Ýµµ 1¸¸¿ø¿¡¼ 7000¿øÀ¸·Î 3000¿ø ³·¾ÆÁø´Ù.
Á¤ºÎ´Â 28ÀÏ ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡¼ ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀ» ´ãÀº Àü±â»ç¾÷¹ý ½ÃÇà·É °³Á¤¾È µî 13°³ ½ÃÇà·ÉÀ» ½ÉÀÇ¡¤ÀÇ°áÇØ 12°³ ºÎ´ã±ÝÀ» °¨¸éÇß´Ù. À±¼®¿ ´ëÅë·ÉÀÌ Áö³ 3¿ù 26ÀÏ Á¦23Â÷ Á¦23Â÷ ºñ»ó°æÁ¦¹Î»ýÈ¸ÀÇ¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®ºÎ´ã±Ý Á¤ºñ ¹× °ü¸®Ã¼°è °È¹æ¾È¡¯ÀÇ ÈÄ¼Ó Á¶Ä¡´Ù.
Á¤ºÎ´Â ¿ì¼± Àü±â¿ä±Ý¿¡ Æ÷ÇÔµÈ Àü·Â»ê¾÷±â¹Ý±â±Ý ºÎ´ã±Ý ºÎ°ú ¿äÀ²À» 3.7%¿¡¼ 2.7%±îÁö ´Ü°èÀûÀ¸·Î ³»¸°´Ù. ±âÀçºÎ´Â ÀÌ¿¡ µû¶ó 4ÀÎ °¡±¸´ç ¿¬°£ Àü±â¿ä±ÝÀÌ 8000¿ø Á¤µµ °¨¸éµÉ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. °¡½º¿ä±Ý¿¡ Æ÷ÇÔµÈ Ãµ¿¬°¡½º ¼öÀÔºÎ´ã±Ýµµ t´ç 2¸¸4242¿ø¿¡¼ 1¸¸6730¿øÀ¸·Î 30% ÀÎÇÏµÈ´Ù.
Ç×°ø¿ä±Ý¿¡ Æ÷ÇÔµÈ Ãâ±¹³³ºÎ±Ýµµ 1¸¸¿ø¿¡¼ 7000¿øÀ¸·Î ÁÙ¾îµç´Ù. ¸éÁ¦ ¿¬·ÉÀº 2¼¼¿¡¼ 12¼¼·Î È®´ëµÈ´Ù. 10³âÂ¥¸® º¹¼ö¿©±Ç ¹ß±Þ ½Ã ³»¾ß ÇÏ´Â ±¹Á¦±³·ù±â¿©±ÝÀº 1¸¸5000¿ø¿¡¼ 1¸¸2000¿øÀ¸·Î 3000¿ø ÀÎÇÏµÈ´Ù. ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á¿¡ µé¾îÀÖ´Â ÀÚµ¿Â÷»ç°í ÇÇÇØÁö¿øºÐ´ã±Ýµµ 3³â°£ 50% ±ð¾ÆÁØ´Ù.
Á¤ºÎ´Â ±× ¿Ü¿¡µµ Æ¯Á¤¹°Áú Á¦Á¶¡¤¼öÀÔ ºÎ´ã±Ý, È¯°æ°³¼±ºÎ´ã±Ý, Æó±â¹°Ã³ºÐºÎ´ã±Ý, ³óÁöº¸ÀüºÎ´ã±Ý µîÀ» ´ëÆø ¿ÏÈÇÑ´Ù.
Á¤ºÎ´Â ÀÌ °°Àº ½ÃÇà·É °³Á¤À¸·Î 1³â Â÷¿¡ ÃÑ 1Á¶1414¾ï¿øÀÌ °æ°¨µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2³âÂ÷ Àü¸ÁÄ¡´Â 1Á¶5742¾ï¿øÀÌ´Ù.
Á¤ºÎ´Â ¡°ÇÐ±³¿ëÁöºÎ´ã±Ý µî 18°³ ºÎ´ã±Ý ÆóÁö¸¦ À§ÇÑ ÀÏ°ý°³Á¤ ¹ý·ü¾Èµµ ½Å¼ÓÈ÷ ¸¶·ÃÇØ ¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±â Áß ±¹È¸¿¡ Á¦ÃâÇÒ ¿¹Á¤¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±èÁöÈÆ ±âÀÚ germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö