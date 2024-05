KPGA투어, ‘비즈플레이-원더클럽 오픈 with 클럽72’ 내달 27일 개막

KPGT는 27일 경기도 성남 KPGA빌딩에서 비즈플레이-원더클럽 with 클럽72 개최를 위한 조인식을 가졌다. 조인서에 서명한 뒤 KPGT 김원섭 대표이사, 비즈플레이(주) 김홍기 대표, (주)레저플러스 조태석 대표, 클럽72 최영범 대표이사가 포즈를 취하고 있다(왼쪽부터). KPGA

㈜한국프로골프투어(대표이사 김원섭·이하 KPGT)가 27일 경기 성남 소재 KPGA 빌딩에서 KPGA 투어 '비즈플레이-원더클럽 오픈 with 클럽72' 대회 개최 조인식을 가졌다.이날 조인식에는 비즈플레이(주) 김홍기 대표, (주)레저플러스 조태석 대표, 클럽72 최영범대표이사, KPGT 김원섭 대표이사 등이 참석했다.2024시즌 12번째로 진행되는 대회이자 3번째 신규 대회인 '비즈플레이-원더클럽 오픈 with 클럽72'는총상금 7억 원(우승상금1억 4000만 원) 규모로 6월 27일부터 30일까지 나흘간 인천 중구 소재 클럽72 하늘코스에서 진행된다.비즈플레이(주) 김홍기 대표는 "올해는 원더클럽, 클럽72와 함께 KPGA 투어를개최하게 돼 감회가 더 새롭다"며 "이번 대회를 통해 KPGA 투어 선수들의 성장과 한국프로골프 발전에기여하는 기회가 되길 바란다"는 소감을 전했다.(주)레저플러스 조태석 대표는 "KPGA 투어 스폰서로서 함께하게 돼 기쁘다"며 "이번 대회는 골프 팬들에게 흥미진진한 경기를 선보임과 동시에 클럽72 하늘 코스에서 선수와 함께 걷는추억을 만들 수 있는 기회가 될 것이라고 확신한다"고 말했다.클럽72 최영범 대표이사는 "클럽72는 성공적인 대회 개최를 위해 밤낮없이코스 관리 작업에 매진하는 등 대회 준비에 만전을 기하고 있다"며 "한국 남자프로 골프의 도약과 발전을 위해 많은 분들이 대회장을 찾아 주시기를바란다"는 소감을 밝혔다.비즈플레이(주)는 Expense 비용관리 Total 솔루션 전문기업이다. 국내 1위 B2B 경비지출 사업을 기반으로 출장·식권·복지 등을 포함한임직원 경비 정산 'B2E 사업' 및 공공지출 페이 서비스인 'G2CPay 사업'을 영위하고 있다.2020년 '비즈플레이 전자신문오픈 with 타미우스CC'를 통해 처음 KPGA 투어의 타이틀 스폰서로 합류한 비즈플레이(주)는 이번 대회를 통해 5년 연속KPGA 투어 대회를 개최하고 있다. 또한 2020년 12월 '웹케시그룹 프로골프단'을 창단했으며 김태훈(39), 박정환(31), 변진재(35) 이원준(39),전성현(31), 현정협(41) 등을 후원하고있다.원더클럽은 골프장 통합관리위탁 운영과 80만 회원 기반의 골프 전문 온라인 플랫폼을 운영하는(주)레저플러스의 대표 브랜드이다. 현재 강원춘천 파가니카CC, 강원 평창 알펜시아CC 및 알펜시아 700GC를 위탁 운영하고 있다. 베트남 등 해외 골프장으로 O&M 사업을 확장할 예정이다. 이외에도 부킹 컨시어지 사업인 골프몬을 운영중이다.KPGT김원섭대표이사는 "KPGA 투어의 발전을 위하여 대회 개최를 결정해주신 비즈플레이, 원더클럽, 클럽72 관계자분들께 진심으로 고마움을 전한다"며 "비즈플레이-원더클럽 오픈with 클럽72가 성공적으로 치러질 수 있도록 만반의 준비를 할 것"이라고 말했다.'비즈플레이-원더클럽 오픈 with 클럽72'는 KPGA 투어 주관방송사인 SBS골프2를 통해 매 라운드 생중계될 예정이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr