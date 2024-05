‘시흥솔로 in 거북섬’ 공무원 참여해 고군분투 까닭은

경기도 시흥시 공무원 8명(남 4명, 여 4명)이 ‘시흥SOLO in 거북섬’에 참여해 촬영한 시흥시 공무원들의 솔로탈출기 1편이 지난 24일 시흥시청 유튜브에 공개됐다.시흥SOLO in 거북섬은 유명 예능 프로그램 ‘나는 솔로’를 패러디해 제작됐다.시흥시 거북섬의 다양한 관광장소와 시흥시의 인구정책을 알리고, 오는 7월 13일 예정되어 있는 미혼남녀 만남 행사인 동명의 ‘시흥SOLO in 거북섬’ 행사를 영상으로 사전 홍보하기 위해 기획됐다는 게 시흥시의 설명이다.영상은 총 3부작으로 구성돼 시화호와 거북섬을 배경으로 출연자들의 첫 만남, 첫인상 선택, 데이트 등 최종선택까지의 과정이 펼쳐진다.이번에 공개되는 1편에 이어 2편은 31일, 3편은 6월 7일 공개될 예정이다.미혼남녀 시민 만남 행사인 동명의 시흥SOLO in 거북섬은 6월 중 참여자를 모집할 예정이다.자세한 내용은 6월 초 시흥시청 누리집 공고문에서 확인하거나, 시흥시청 인구정책팀(031-310-3003)으로 문의하면 된다.시는 이번 시흥SOLO in 거북섬 업로드 기념으로 시청자 참여형 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다. 시흥SOLO in 거북섬 1편의 주요화면을 캡처하고, 영상 홍보글을 본인의 SNS에 게시한 뒤 해당 링크를 네이버폼(https://naver.me/x95m3iVM)에 제출하면 추첨을 통해 카페 1만원권 쿠폰을 받을 수 있다.시흥=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지