한·미, 北 자금책 등 외화벌이 관련자 제재

한국과 미국이 북한의 불법 무기 개발 자금원인 IT 인력 외화벌이 등에 관여한 기업과 개인에 대해 공동으로 독자 제재를 가했다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 27일(현지시간) 한철만, 전연근, 정성호, 오인준, 리동혁, 유부웅 등 북한 국적 은행 대리인 6명을 한·미가 공동으로 제재한다고 밝혔다. 양국은 러시아 블라디보스토크 등록 법인인 '앨리스', 아랍에미리트(UAE) 등록법인 '파이오니아 벤컨트 스타 부동산' 등 2곳도 제재 명단에 올렸다.재무부는 "이들은 북한 은행의 대리인과 해외에서 북한의 IT 인력을 고용한 회사"라며 "이들을 통해 만들어진 돈은 김정은이 대량살상무기(WMD) 프로그램을 지원하는 데 사용된다"고 지적했다.외교부와 재무부에 따르면 제재 대상자들은 중국과 러시아에 위장 회사 등을 구축해 자금을 모으고, 비밀 은행 계좌를 통해 제재를 피해온 것으로 조사됐다. 이들은 북한 국방성 산하 IT 회사인 진영정보기술개발협조회사와 연계돼 활동했다.특히 유부웅은 한·미가 공동 추적해온 북한 자금 관리책이라고 외교부는 설명했다. 그는 북한 IT 인력이 벌어온 돈을 세탁하고, 핵·미사일 개발에 필요한 민감물자를 조달하는 일에 관여했다.브라이언 넬슨 재무부 테러·국제금융 담당 장관은 "한·미의 공동 행동은 불법 활동을 위해 수익을 창출하려는 북한의 노력을 차단한다는 양국 약속을 반영하는 조치"라며 "미국은 한국과 함께 국제 금융 시스템을 보호하고 북한의 불법 무기 프로그램 자금 조달을 막기 위해 계속 행동할 것"이라고 말했다.워싱턴=전웅빈 특파원 imung@kmib.co.kr