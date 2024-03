대한민국 아마 최강은 누구…‘테일러메이드 미드아마추어 챔피언십’ 개최

제4회 테일러메이드 미드아마추어 챔피언십 공식 포스터. 테일러메이드

테일러메이드가 최강 아마추어 골퍼를 가리는 '제4회 테일러메이드 미드아마추어 챔피언십'을 개최한다.4회째를 맞는 올해 대회 최대 관전 포인트는 70타를 깨는 우승자가 나오느냐 여부다.초대 대회 우승자 스코어는 74타(우정힐스 CC), 제2회 대회 우승자 스코어는 71타(사우스스프링스 CC), 지난해 제3회 대회 우승자는 70타(사우스스프링스 CC)였다.올해 대회는 프로 골프대회가 열렸던 코스에서 3차례 예선을 거쳐 본선 진출자를 가린다. 총 120명이 본선에 진출해 최강 아마추어 왕좌 주인공에 도전한다.1, 2차 예선은 4월 29일과 30일 강원도 성문안 CC에서 열린다. 1, 2차 나란히 220명의 참가자 가운데 40명이 본선 티켓을 거머쥘수 있다. 1, 2차 참가신청은 3월 18일부터 4월 12일까지다.마지막 3차 예선은 오는 6월 30일 충남 천안시 우정힐스CC에서 치러진다. 참가자 220명 중 40명이 선발된다. 3차 예선 참가 신청은 4월29일부터 5월 17일까지다. 앞선 예선과 중복 접수 가능하다. 본선은 7월 29일 개최될 예정이다.참가 자격은 핸디캡 18이하의 만 25세 이상 순수 남성 아마추어 골퍼로, 테일러메이드 클럽 10개 이상에 볼, 모자, 장갑, 어패럴을 착용해야 한다. 본선은 테일러메이드 클럽 14개, 볼, 장갑, 모자, 어패럴을 착용해야 한다.예선 참가자 전원에게는 테일러메이드 스탠드백, 2024 ALL NEW TP5골프볼 1더즌, 모자, 장갑 및 테일러메이드 어패럴상의(미드아마추어 플레이어스 셔츠)가 제공된다.또 테일러메이드 공식 온라인 몰에서 클럽 구매 시 할인받을 수 있는 쿠폰(일부품목 제외)과 테일러메이드 어패럴 매장에서 사용할 수 있는 의류 할인 쿠폰을 제공(일부매장 제외)한다.예선전 1위에게는 테일러메이드 Qi10 Max 드라이버, 2위에게 테일러메이드 Qi10 Max 페어웨이 우드, 3위에게 테일러메이드 Qi10 Max레스큐가 주어진다.또한, 본선 참가자 전원에게는 2024 ALL NEW TP5 골프볼 1 더즌, 장갑, 퍼터와 테일러메이드 어패럴 상의, 하의, 벨트를 제공한다. 마찬가지로 테일러메이드 공식 온라인 몰 및 테일러메이드 어패럴 매장에서 사용 가능한 할인 쿠폰도 함께 제공된다.본선 우승자에게는 우승 트로피, 우승 상금 1000만 원(경기력 향상 지원금)을 수여한다. 본선 1위~3위에게는 2025 테일러메이드 투어 스폰서십과 이니셜 투어백이 주어진다. 4위에게는 테일러메이드 Qi10 Max 드라이버, 5위에게는 테일러메이드 Qi10 Max 페어웨이 우드를 제공한다.예선 스코어와 본선 스코어를 비교해 경기 실력이 가장 많이 향상된 1인에게는 '핸디캡 마스터즈' 특별상이 시상될 예정이다.본선 수상자 모두에게는 특전으로 2025년 연간 모자, 볼, 장갑을 제공한다.테일러메이드 임헌영 대표이사는 "최강 아마추어 골퍼를 찾는 테일러메이드 미드아마추어 챔피언십이 골프에 대한 열정과 실력을 높일 수 있는 좋은 기회가 되기를 바란다"고 전했다.대회에 관한 자세한 내용은 테일러메이드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr