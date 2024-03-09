¾ÆÇÂ ¸ö ÀÌ²ø°í 20ºÐ41ÃÊ¡¦¡°Á®µµ ±¦Âú´Ù¡±´Â ¾Æ¹Ýµµ ÆÒµé

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¾Æ¹Ýµµ´Â 8ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¼¼ºÎÀÇ Äg½ºµ¼¿¡¼ ¿¸° 2023-2024 µ¿¾Æ½Ã¾Æ ½´ÆÛ¸®±×(EASL) 4°Àü SK¿ÍÀÇ °æ±â¿¡¼ 20ºÐ41ÃÊ¸¦ ¶Ù¸ç 11Á¡À» ¿Ã·È´Ù. Á¤°üÀåÀº SK¿¡ Á® 3À§ °áÁ¤ÀüÀ¸·Î ¹Ð·ÈÁö¸¸ ¾Æ¹Ýµµ¸¦ ÇâÇÑ ÇÊ¸®ÇÉ ÆÒµéÀÇ ÀÎ±â´Â »ó»óÀ» ÃÊ¿ùÇß´Ù.
¾Æ¹Ýµµ´Â ÀÌ³¯ 1ÄõÅÍ Áß¹Ý ±³Ã¼ ÅõÀÔµÆ´Ù. 20ºÐ¿©¸¦ ¶Ù´Â µ¿¾È ±×ÀÇ ÇÃ·¹ÀÌ ÇÏ³ªÇÏ³ª¿¡ ÇÊ¸®ÇÉ °üÁßµéÀÇ ¹Ú¼ö°¡ ÅÍÁ® ³ª¿Ô´Ù. ¸®¹Ù¿îµå¸¦ µû³»°Å³ª 3Á¡½¸À» ²ÈÀ» ¶© ´õ¿í Â£Àº ÇÔ¼ºÀÌ ÄÚÆ®¿¡ ¿ï·Á ÆÛÁ³´Ù.
¾Æ¹Ýµµ´Â ¡°ÃÖ¼±À» ´ÙÇßÁö¸¸ ¾Æ¹«·¡µµ ºÎÁ·ÇÑ ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°´ÙÀ½ °æ±â¿¡ ´õ ÁýÁßÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÆÒµéÀÇ ÀÀ¿ø¿¡ ´ëÇØ¼± ¡°¿ùµåÄÅ ¶§ ±â¾ïÀÌ ¶°¿Ã¶ó¼ µÇ°Ô ÁÁÀº ±âºÐÀÌ¾ú´Ù¡±°í °í¸¶¿òÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù.
¾Æ¹Ýµµ´Â »ç½Ç ÃâÀü ¿©ºÎ¸¦ Àå´ãÇÒ ¼ö ¾øÀ» Á¤µµ·Î ÄÁµð¼ÇÀÌ ¶³¾îÁø »óÅÂ¿´´Ù. Áö³ÇØ 12¿ù ¿äÃß °ñÁ¤»óÀÇ ¿©ÆÄ·Î Á¤»óÀûÀÎ ¿òÁ÷ÀÓÀ» °¡Á®°¡Áö ¸øÇÏ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±è»ó½Ä °¨µ¶µµ ÃâÀü¿¡ ÀÇ¿åÀ» º¸ÀÌ´Â ¾Æ¹Ýµµ¿Í ÇöÁö °üÁßµéÀ» ¹è·ÁÇØ ¿¹»óº¸´Ù ¸¹Àº ÇÃ·¹À× Å¸ÀÓÀ» ºÎ¿©Çß´Ù.
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ÇÊ¸®ÇÉ ÆÒµé¿¡°Ô Áß¿äÇÑ °Ç ½Â¸®°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ÆÒµéÀº ¾Æ¹ÝµµÀÇ ÃâÀü ÀÚÃ¼¿¡ ¹Ú¼ö¸¦ º¸³Â°í, ±×°¡ ¶Ù´Â °Í ÀÚÃ¼¿¡ °í¸¶¿òÀ» Ç¥Çß´Ù. °æ±âÀå ÀÎ±Ù¿¡¼ ¸¸³ ÇöÁö ³²¼º ÆÒÀº ¡°Á¤°üÀå ÆÀÀÌ Á³Áö¸¸ ±¦Âú´Ù. ¾Æ¹Ýµµ°¡ ¶Ù´Â °ÍÀ» º» °Í¸¸À¸·Îµµ ÃæºÐÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°ºÎ»ó ÈÄ ¸ö »óÅÂ°¡ ¿ÂÀüÄ¡ ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ´ÙÀ½¿£ ´õ ÀßÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ±â´ëÇß´Ù.
¼¼ºÎ=¹Ú±¸ÀÎ ±âÀÚ captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö