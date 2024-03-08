¿ö´Ï¡¤¿ÀÀçÇö ÆÞÆÞ¡¦ SK, EASL 2¿¬¼Ó °á½Â ÁøÃâ

¼¿ï SK ³ªÀÌÃ÷°¡ µ¿¾Æ½Ã¾Æ ½´ÆÛ¸®±×(EASL) 4°Àü¿¡¼ ¾È¾ç Á¤°üÀå ·¹µå ºÎ½ºÅÍ½º¸¦ ²ª°í 2³â ¿¬¼Ó °á½Â ÁøÃâ¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
SK´Â 8ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¼¼ºÎÀÇ Äg½ºµ¼¿¡¼ ¿¸° Á¤°üÀå°úÀÇ 2023-2024½ÃÁð µ¿¾Æ½Ã¾Æ ½´ÆÛ¸®±×(EASL) ÁØ°á½ÂÀü¿¡¼ 94´ë 79·Î ½Â¸®Çß´Ù. Áö³ ½ÃÁð ´ëÈ¸ °á½Â¿¡¼ Á¤°üÀå¿¡ Á® ÁØ¿ì½ÂÇß´ø SK´Â °á½Â¿¡¼ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Ã¨ÇÇ¾ð µî±ØÀ» ³ë¸®°Ô µÆ´Ù.
SK´Â ÀÚ¹Ð ¿ö´Ï°¡ 36Á¡ 16¸®¹Ù¿îµå·Î ÆÞÆÞ ³¯¾Ò´Ù. 3Á¡½¸ 5°³ Æ÷ÇÔÇØ 20Á¡À» ±â·ÏÇÑ ¿ÀÀçÇö°ú ¾È¿µÁØ(13Á¡), ¸®¿Â Àª¸®¾ö½º(11Á¡ 12¸®¹Ù¿îµå) µîµµ Á¦ ¸òÀ» Çß´Ù. Á¤°üÀåÀº ·Î¹öÆ® Ä«ÅÍ(21Á¡)¿Í ÀÚ¹Ð Àª½¼(14Á¡), ·»Áî ¾Æ¹Ýµµ, ÃÖ¼º¿ø(ÀÌ»ó 11Á¡), Á¤È¿±Ù(10Á¡) µî 5¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ µÎ ÀÚ¸´¼ö µæÁ¡À» ¿Ã¸®¸ç ºÐÅõÇßÁö¸¸ ÆÀ ÆÐ¹è·Î ºûÀÌ ¹Ù·¨´Ù.
Á¤°üÀåÀÌ 1ÄõÅÍ 26-23ÀÇ ±Ù¼ÒÇÑ ¸®µå¸¦ Àâ¾Ò´Ù. Á¤È¿±ÙÀÇ ·¹ÀÌ¾÷ ½¸À¸·Î µæÁ¡ Æ÷¹®À» ¿¬ Á¤°üÀåÀº ÀÚ¹Ð Àª½¼°ú ¹ÚÁöÈÆ, ÃÖ¼º¿øÀÌ 3Á¡½¸ 4°³¸¦ ÇÕÀÛÇÏ¸ç Á¡¼ö¸¦ ½×¾Ò´Ù. SK´Â 3Á¡½¸ 2°³¸¦ Æ÷ÇÔÇØ 10Á¡À» ¸ô¾ÆÄ£ ¾È¿µÁØÀ» Áß½ÉÀ¸·Î Ãß°ÝÀüÀ» ÆîÃÆ´Ù.
Á¤°üÀåÀº ÇÊ¸®ÇÉ ÆÒµé ¾Õ¿¡ ¼± ¾Æ¹Ýµµ°¡ 2ÄõÅÍ ÃÊ¹Ý 3Á¡½¸À» ÅÍ¶ß·Á ±â¼± Á¦¾Ð¿¡ ¼º°øÇß´Ù. ±×·¯³ª SK°¡ Æ¯À¯ÀÇ ºü¸¥ °ø°ÝÀ» ¾Õ¼¼¿ö ¼ø½Ä°£¿¡ Àü¼¼¸¦ µÚÁý¾ú´Ù. 1ÄõÅÍ 4Á¡¿¡ ¹¿´´ø SKÀÇ ÁÖÆ÷ ¿ö´Ï´Â 2ÄõÅÍ¿¡¸¸ 11Á¡À» ¿Ã¸®¸ç µæÁ¡ °¨°¢À» µÇÃ£¾Ò´Ù. 2ÄõÅÍ ¸®¹Ù¿îµå 17°³¸¦ °È¾î³½ SK´Â 6°³¿¡ ±×Ä£ Á¤°üÀåÀ» »ó´ë·Î Á¦°ø±Ç ½Î¿ò¿¡¼µµ ¿ìÀ§¸¦ °¡Á®°¡¸ç 45-40À¸·Î ¾Õ¼± Ã¤ Àü¹ÝÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.
SK´Â ¿ö´Ï°¡ ¿ÏÀüÈ÷ »ì¾Æ³ª¸é¼ Á¡¼ö Â÷¸¦ ¹ú·È´Ù. ³»¡¤¿Ü°ûÀ» µÎ·ç °ø·«ÇÑ ¿ö´Ï´Â 3ÄõÅÍ¿¡¸¸ 14Á¡À» º¸ÅÉ´Ù. ¿©±â¿¡ ¿ÀÀçÇöÀÌ 3Á¡Æ÷ 2¹æÀ» ²È´Â ¿Ü°û µæÁ¡À¸·Î °ø°Ý¿¡ ÈûÀ» ½Ç¾îÁá´Ù. 3ÄõÅÍ°¡ ³¡³µÀ» ¶© 67-58, SK°¡ 9Á¡ Â÷·Î ¾Õ¼ ÀÖ¾ú´Ù.
SK´Â 4ÄõÅÍ ÃÊ¹Ý ¿ÀÀçÇöÀÌ 3Á¡½¸ 2°³¸¦ ¿¬´Þ¾Æ ÅÍ¶ß¸®¸ç ´õ¿í ´Þ¾Æ³µ´Ù. Á¤°üÀåÀº ¹ÚÁöÈÆ°ú ¾Æ¹Ýµµ, Á¤È¿±Ù µîÀÇ µæÁ¡À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸·ÆÇ±îÁö Ãß°ÝÀ» ²ÒÇßÁö¸¸ Á¡¼ö Â÷¸¦ Á¼È÷Áö´Â ¸øÇß´Ù. SK ¾È¿µÁØÀº 87-75·Î ¾Õ¼± °æ±â Á¾·á 1ºÐ¿©¸¦ ¾ÕµÎ°í Á¤°üÀå Àª½¼ÀÇ °øÀ» »©¾Ñ¾Æ ¿øÇÚµå µ¢Å©½¸À¸·Î ¿¬°áÇÏ¸ç ½ÂºÎ¿¡ ½û±â¸¦ ¹Ú¾Ò´Ù.
SK´Â 10ÀÏ °°Àº Àå¼Ò¿¡¼ ¿¸®´Â °á½ÂÀü¿¡¼ Áö¹Ù Á¦Ã÷(ÀÏº»)-´ºÅ¸ÀÌº£ÀÌ Å·½º(´ë¸¸) 4°Àü ½ÂÀÚ¿Í ¿ì½Â Æ®·ÎÇÇ¸¦ µÎ°í ¸ÂºÙ´Â´Ù. Á¤°üÀåÀº 3À§ °áÁ¤Àü¿¡¼ À¯Á¾ÀÇ ¹Ì¸¦ ³ë¸°´Ù.
¼¼ºÎ=¹Ú±¸ÀÎ ±âÀÚ captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö