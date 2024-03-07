±è»ó½Ä °¨µ¶ ¡°Áú »ý°¢ ¾ø´Ù¡±¡¦Á¤°üÀå, EASL 2¿¬ÆÐ µµÀü

¾È¾ç Á¤°üÀå ±è»ó½Ä °¨µ¶ÀÌ µ¿¾Æ½Ã¾Æ ½´ÆÛ¸®±×(EASL) 2¿¬ÆÐ µµÀüÀ» ¾ÕµÎ°í ¡°Áø´Ù´Â »ý°¢Àº ÇØº¸Áö ¾Ê¾Ò´Ù¡±¸ç ÀÇÁö¸¦ ºÒÅÂ¿ü´Ù. ±×´Â ¡°´Ü±âÀüÀº Àå±âÀüÀ¸·Î Ä¡·¯Áö´Â Á¤±Ô¸®±×¿Í ¼º°ÝÀÌ ¸¹ÀÌ ´Ù¸£´Ù¡±¸ç ¡°°´°üÀû Æò°¡¿¡¼ ¿ì¸®ÀÇ Àü·ÂÀÌ µÚÃ³Áø´Ù°í º¼ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁö¸¸ ÀüÇô ¹Ý´ëÀÇ °á°ú°¡ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ÈûÁà ¸»Çß´Ù.
±è °¨µ¶Àº 2023-2024 EASL 4°ÀüÀ» ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 7ÀÏ ÇÊ¸®ÇÉ ¼¼ºÎÀÇ Äg½ºµ¼¿¡¼ ÇöÁö ÀûÀÀ ÈÆ·ÃÀ» ¸¶Ä£ µÚ ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù. ÃÊ´ë Ã¨ÇÇ¾ðÀÎ Á¤°üÀåÀº ´ëÈ¸ 2¿¬ÆÐ¸¦ ³ë¸®°í ÀÖ´Ù. 4°Àü »ó´ë´Â Áö³ ½ÃÁð ´ëÈ¸ °á½Â¿¡¼ ²ª¾ú´ø KBLÀÇ ¶óÀÌ¹ú ±¸´Ü ¼¿ï SK´Ù.
Á¤°üÀåÀº ¿Ã ½ÃÁð KBL Á¤±Ô¸®±×¿¡¼ 9À§, SK´Â 4À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù. Á¤°üÀåÀº ·»Áî ¾Æ¹Ýµµ¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÁÖÃà ¼±¼öµéÀÇ ÁÙºÎ»ó ¿©ÆÄ·Î Á¦´ë·Î µÈ Àü·ÂÀ» °®ÃßÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×·³¿¡µµ ±è °¨µ¶Àº ¡°EASL¿¡¼´Â ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö 2¸íÀÌ µ¿½Ã¿¡ ÄÚÆ®¿¡ ÅõÀÔµÈ´Ù. ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼öµéÀÇ ½ºÅ¸ÀÏÀÌ ´Þ¶ó °¢ ÆÀ¸¶´Ù Àå¡¤´ÜÁ¡ÀÌ ÀÖ±â¿¡ °áÄÚ ½Â»êÀÌ ¾ø´Ù°í º¸Áö ¾Ê´Â´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. ±×´Â ¡°¼±¼öµé¿¡°Ôµµ ÃæºÐÈ÷ ÀÌ±æ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÚ½Å°¨À» °®°í ½Â¸®¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏÀÚ°í ÁÖ¹®Çß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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±è °¨µ¶Àº ¾Æ¹ÝµµÀÇ ÃâÀü ÀÇÁö¸¦ Àß ¾Ë°í ÀÖÁö¸¸ ¼±¼ö¸¦ º¸È£ÇÒ ÀÇ¹«°¡ ÀÖ´Â ÁöµµÀÚÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ °áÁ¤ÀÇ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ´Ù°íµµ Åä·ÎÇß´Ù. ±×´Â ¡°¾ïÁö·Î ¶Ù°Ô ÇÏ°í ½ÍÀº ¸¶À½µµ ÀÖÁö¸¸ ±×·¸°Ô ÇØ¼± ¾È µÉ °Í °°´Ù¡±¸ç ¡°°¡´ÉÇÏ´Ù¸é 5~10ºÐÀÌ¶óµµ ¶Û ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØº¼ »ý°¢¡±ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
Á¤°üÀå °¡µå ¹ÚÁöÈÆµµ ±è °¨µ¶°ú °°Àº »ý°¢À» °®°í ÀÖ¾ú´Ù. ¹ÚÁöÈÆÀº ¡°Áö³ ½ÃÁð ¿ì½Â °æÇèÀÌ ÀÖ¾î¼ ÀÌ¹ø¿¡µµ ÀßÇÒ °Å¶õ ¹ÏÀ½ÀÌ ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÑ ¹ø ºÙ¾îºÁ¾ß °á°ú¸¦ ¾Ë ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ ¹ÚÁöÈÆÀº ¡°ÀÌ ´ëÈ¸´Â ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö 2¸íÀÌ ¶Ú´Ù´Â º¯¼ö°¡ ÀÖ´Ù. ¿ì¸® ÆÀÀÇ ÀÚ¹Ð Àª½¼°ú ·Î¹öÆ® Ä«ÅÍµµ ÁÁÀº ¿Ü±¹ÀÎ ¼±¼ö¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
¼¼ºÎ=±Û¡¤»çÁø ¹Ú±¸ÀÎ ±âÀÚ captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö