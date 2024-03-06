¡°¼ôÄÆ Æä¹Ì´Â Á» ¸Â¾Æ¾ß¡± ¾Ë¹Ù ÆøÇàÑû, Â¡¿ª 5³â ±¸Çü

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Áö³ÇØ 11¿ù 4ÀÏ ¿ÀÀü 0½Ã10ºÐÂë °æ³² ÁøÁÖ ÇÏ´ëµ¿ÀÇ ÇÑ ÆíÀÇÁ¡¿¡¼ ½É¾ß ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®»ýÀÌ ¸¸ÃëÇÑ A¾¾·ÎºÎÅÍ ¹«Â÷º° ÆøÇàÀ» ´çÇÏ´Â ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ´ç½Ã ÆøÇà »óÈ²À» ¸ñ°ÝÇÏ°í ¸»¸®´ø 50´ë ³²¼ºµµ A¾¾¿¡°Ô¼ ÆøÇàÀ» ´çÇØ Áß»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù. A¾¾´Â °æÂû Á¶»ç¿¡¼ ¡°¿©¼ºÀÌ ¸Ó¸®°¡ ÂªÀº °É º¸´Ï Æä¹Ì´Ï½ºÆ®¡±¶ó¸é¼ ¡°³ª´Â ³²¼º¿¬´ëÀÎµ¥, Æä¹Ì´Ï½ººz Á» ¸Â¾Æ¾ß ÇÑ´Ù¡±´Â ÃëÁöÀÇ ¹ß¾ðÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
ÀÌÁ¤Çå ±âÀÚ hlee@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö