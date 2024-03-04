¡®ÀÎ½ºÅ¸ ¿¬ÀÎ¡¯ Ã£¾Æ ÇÑ±¹ ¿Â ½ºÀ§½ºÑû¡¦ ¸ðµç °Ô »ç±â¿´´Ù

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¼ºÀ±¼ö ±âÀÚ tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö