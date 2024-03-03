¡°ÇÔ²² ÀÖÀ¸¸é ÆíÇÏ°í Áñ°Ì´Ù¡±¡¦¿ÀÅ¸´Ï°¡ ¹àÈù °áÈ¥ °á½É ÀÌÀ¯´Â

¡®±ôÂ¦ °áÈ¥¡¯ »ç½ÇÀ» ¾Ë¸° ¿ÀÅ¸´Ï ¼îÇìÀÌ(30¡¤LA´ÙÀú½º)°¡ °áÈ¥ »ó´ë¿Í °ü·ÃÇØ ¡°ÇÔ²² ÀÖÀ¸¸é ÆíÇÏ°í Áñ°Ì´Ù¡±´Â ½É°æÀ» ¹àÇû´Ù.
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ÇØ´ç ÀâÁö°¡ ÀÌ³¯ °ø°³ÇÑ ±â»ç¿¡¼µµ ¿ÀÅ¸´Ï ¹è¿ìÀÚ°¡ ´©±¸ÀÎÁö¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ Á¤º¸´Â ´ã°Ü ÀÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ´Ù¸¸ ¿ÀÅ¸´Ï´Â ¾Æ³»°¡ ÀÚ½Åº¸´Ù µÎ »ì ¿¬ÇÏ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ¿ÀÅ¸´Ï´Â ¡°µÎ »ìÀÎ°¡ ¿¬ÇÏÀÎµ¥, Á¦°¡ ¼¸¥ »ìÀÌ´Ï ¾Æ³»´Â ¾Æ¸¶ ½º¹°¿©´ü »ìÀÏ °ÍÀÌ´Ù. ¸¸¾à Æ²·È´Ù¸é ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù¡±¸ç ¿ô¾ú´Ù.
¾Æ³»¿Í ÀÏº»°ú ¹Ì±¹¿¡¼ ¶³¾îÁ® Áö³»´Â µ¿¾È ³ÝÇÃ¸¯½º µîÀ¸·Î µå¶ó¸¶¸¦ µ¿½Ã¿¡ º¸¸é¼ µ¥ÀÌÆ®¸¦ Çß´Ù´Â »ç½Çµµ ¼Ò°³Çß´Ù. ¿ÀÅ¸´Ï´Â ¡°ÀüÈ¸¦ ÇÏ¸é¼ ÄÚ¹Ìµð³ª µå¶ó¸¶¸¦ ÇÔ²² ºÃ´Ù¡±¸ç ¡°¿¹¸¦ µé¾î ¡®VIVANT¡¯¶óµç°¡, Áö±ÝÀº ¡®´ÑÀÚÀÇ Áý¡¯À» ³ÝÇÃ¸¯½º·Î º»´Ù¡±°í Çß´Ù. VIVANT´Â Áö³ÇØ ¿©¸§ ÀÏº» TBS¿¡¼ ¹æ¿µµÅ ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´ø µå¶ó¸¶·Î »çÄ«ÀÌ ¸¶»çÅä, ¾Æº£ È÷·Î½ÃÃ³·³ ±¹³»¿¡µµ Ä£¼÷ÇÑ ¹è¿ìµéÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
±×´Â ¡°ÇÔ²² Áñ±â´Â °ÍÀÌ ¸¹´Ù°í ´À³¢Áö¸¸ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °ÍÀÌ ÀüºÎ °°Áö´Â ¾Ê´Ù¡±¸ç ¡°±×³à´Â ¼Ò¼³À» ÁÁ¾ÆÇØ¼ ÀÐ´Â Å¸ÀÔÀÌÁö¸¸, Àú´Â ÀüÇô ÀÐÁö ¾Ê´Â Å¸ÀÔÀÌ¶ó ´Ù¸¥ Á¡Àº ´Ù¸£°í, °°Àº Á¡Àº °°´Ù°í ´À³¤´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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