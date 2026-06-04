국힘 ‘TK 자민련 전락’ 우려 현실화
부산·울산도 패배… 8년전 고립 재연
국민의힘이 6·3 지방선거 광역단체장 선거에서 전통의 텃밭인 대구·경북(TK)만 확보하면서 ‘대구·경북(TK) 자민련(자유민주연합)’ 전락 우려가 현실화됐다는 평가다. 국민의힘으로선 TK에서만 승리했던 2018년 지방선거 이후 8년 만에 궤멸적 참패가 재연됐다.
4일 중앙선거관리위원회 개표 현황(오전 3시30분 기준)에 따르면 국민의힘은 16곳 광역단체장 선거 중 대구시장과 경북지사 선거만 당선이 확정됐다. 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 53.13%로 김부겸 더불어민주당 후보(45.83%)를 꺾고 당선이 확정됐고, 이철우 국민의힘 경북지사 후보가 67.64%로 오중기 민주당 후보(32.45%)를 꺾었다.
보수 지지세가 강한 부산·울산·경남(부·울·경)에서도 패색이 짙어졌다. 울산시장은 김상욱 민주당 후보 당선이 확정됐고, 부산시장은 전재수 민주당 후보의 당선이 유력하다. 이번 선거 최대 격전지로 꼽혔던 부산시장 선거에선 박형준 국민의힘 후보가 3선 도전에 나섰으나 부산 북갑 의원 출신인 전 후보를 넘지 못했다. 경남마저 패배할 경우 보수 정치의 중심 축인 부·울·경마저 전부 민주당에 내주는 결과다. 울산시장의 경우 김두겸 국민의힘 후보와 박맹우 무소속 후보의 보수 주자 단일화 필요성이 선거 막판까지 제기됐으나 장동혁 지도부는 리더십을 발휘하지 못하고 사실상 방관했다.
이번 선거 결과로 보수 정당의 지역정당화가 현실화됐다는 평가다. 당 안팎에선 과거 충청권 기반 정당이었던 자민련처럼 특정 지역 지지에만 의존하는 정당으로 전락할 것이라는 우려가 나온다. 2022년 지방선거에서 광역단체장 17곳 중 12곳을 차지하며 당세를 회복했던 국민의힘은 재차 당의 존립을 우려해야 하는 상황으로 몰렸다.
국민의힘은 2024년 국회의원 선거, 지난해 대선, 올해 지선까지 내주면서 3년 연속 전국단위 선거 참패를 기록했다. 당 노선에 대한 재검토 목소리가 거세질 것으로 관측된다. 추 후보는 당선 확정 후 기자회견에서 “당선의 기쁨보다 시민의 준엄한 명령을 먼저 생각한다”며 “대구경제 대개조를 흔들림 없이 추진하겠다. 현장에서 답을 찾고, 시민과 함께 결정하며, 오직 결과로 평가받겠다”고 밝혔다. 이 후보는 당선이 유력해지자 “이번 승리는 경북을 지키고 대한민국 지방시대의 중심으로 만들라는 도민의 명령”이라며 “보수 우파에 대한 신뢰를 다시 세우고 자유민주주의와 대한민국 청년의 미래를 지키는 일에 제가 할 수 있는 모든 역할을 다하겠다”고 밝혔다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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