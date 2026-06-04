민주, 서울 구청장 싹쓸이… 25곳 중 21곳 당선
마포·용산·송파 등 접전지서 승리
막강 조직력 확인… 정책 추진 탄력
6·3 지방선거에서 서울시장 선거와 함께 치러진 서울 시내 자치구청장 선거에서도 더불어민주당이 압도적인 승리를 거뒀다. 민주당은 서울 25개 자치구 가운데 21곳에서 승리하며 서울 지역을 거의 석권했다.
4일 오전 3시30분 기준 중앙선거관리위원회 개표 결과 민주당은 관악·성북·은평·중랑·강서·구로 등 전통적 강세 지역을 수성한 데 이어 마포·용산·송파 등 접전지에서도 우위를 점했다. 이로써 민주당은 서울 25개 구청장 가운데 21곳의 승기를 거머쥐었다. 이번 결과는 민주당이 서울시장과 함께 기초단체장 선거에서도 조직력을 입증한 것으로 평가된다. 기존 서울 민주당 소속 구청장이 10명 수준이라는 점을 감안하면 10곳 이상을 추가 확보하며 세력을 대폭 확대하게 될 전망이다. 강북·성북 등 민주당 강세지역은 일찌감치 당선이 확정됐다.
국민의힘은 강남·서초·중구 등 전통적인 보수 강세 지역에서만 가까스로 선방하는 모습이다. 강남·서초·중구·동작 등 4곳에서 우위를 유지하고 있다. 강남구청장 선거의 경우 개표 초반에는 김형곤 민주당 후보가 앞서는 구간도 있었지만, 개표가 진행될수록 김현기 국민의힘 후보가 격차를 벌리며 당선이 유력하다. 다만 송파구청장 선거는 일부 투표소의 투표용지 부족 문제로 개표가 늦어지면서 최종 결과까진 시간이 걸릴 전망이다.
당내에서는 이번 결과를 두고 지난해 총선과 이재명정부 출범 이후 이어진 서울 민심 결집 흐름이 다시 한번 확인된 것으로 보고 있다. 서울시장 자치구 선거에서도 압승을 거두면서 서울시정과 자치구 행정 전반에서 민주당의 영향력이 크게 확대될 것으로 전망된다. 정치권에선 향후 서울시 정책 추진 환경에도 적지 않은 변화가 있을 것으로 보고 있다. 재개발·재건축, 교통망 확충, 생활 사회간접자본(SOC) 사업 등 주요 현안을 둘러싼 당정 협력이 한층 강화될 수 있다는 전망이 나온다. 다만 국민의힘이 강남을 비롯한 핵심 지지기반은 지켜내면서 부동산 등 갈등이 첨예한 민생 현안 처리 과정에서 강한 반발이 예상된다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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