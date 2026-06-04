지방권력 되찾은 정청래호… 당대표 연임 영향 ‘촉각’
수도권 우세 등 정국 주도권 확인
최대 리스크 전북 우여곡절 끝 신승
평택을 단일화 무산·분열 뼈아파
더불어민주당은 6·3 지방선거에서 지방권력 상당수를 되찾아오며 정국 주도권을 확보하는 데 성공했다. 특히 정청래 민주당 대표의 최대 리스크로 꼽혔던 전북지사 선거에서 이원택 후보가 우여곡절 끝에 신승하면서 오는 8월 전당대회를 앞둔 정 대표의 연임에 어떤 영향을 끼칠지 관심이 집중된다. 공천 과정에서 노출된 지지층 분열도 숙제로 남아 있다.
4일 0시40분 기준 중앙선거관리위원회 개표 결과 민주당은 서울·경기·인천 등 수도권을 석권하며 우세를 보였다. 2022년 지방선거 참패 이후 4년 만에 지방권력 지형을 상당 부분 되돌려놓은 셈이다.
가장 관심을 모았던 전북지사 선거에서는 이 후보가 0시40분 기준 51.51% 득표율로 공천 과정에 반발해 탈당한 김관영 무소속 후보를 꺾고 당선을 확정지었다. 전날 발표된 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서는 두 후보가 초접전을 벌이는 것으로 나타났지만, 개표가 진행되면서 격차가 벌어졌고 자정을 넘긴 시점 당선이 확실시됐다. 이 후보자는 “사명을 무겁게 받아들인다”며 “포용과 통합으로 도정을 안정적으로 끌고 갈 것”이라고 밝혔다.
전북은 선거 과정에서 공천을 둘러싼 내홍이 가장 크게 불거졌던 지역이다. 김 후보는 현금 살포 의혹으로 민주당에서 제명된 뒤 연일 지도부를 직격해 왔고, 당내 일부 의원도 공개적으로 문제를 제기했다. 이 후보가 패할 경우 정 대표가 공천 책임론에서 자유로울 수 없다는 관측도 제기됐었다.
경기 평택을 재보궐선거에서는 김용남 민주당 후보가 30.71%로 유의동 국민의힘 후보(31.98%)에게 뒤진 상태다. 김 후보가 패배할 경우 조국 조국혁신당 후보와의 단일화를 성사시키지 못한 지도부의 책임론이 제기될 것으로 보인다. 당 안팎에서는 이재명 대통령이 의지를 보였던 혁신당과의 합당논의가 정 대표의 또 다른 과제가 될 것이라는 관측도 있다.
영남권 성적표는 기대와 한계를 동시에 보여줬다. 민주당은 대구·경북(TK)에도 도전장을 내밀었지만 의미 있는 승리로 연결될지는 미지수다. 김부겸 대구시장 후보가 50.29%로 추경호 국민의힘 후보(48.66%)와 초접전을 벌이고 있다. 부산 북갑 재보궐선거에서는 하정우 후보가 한동훈 무소속 후보와 접전을 벌이면서 지도부의 인재 발굴 전략 등에 대한 비판이 제기될 것으로 보인다.
당내에서는 선거 전략에 대한 평가도 엇갈린다. 정 대표가 선거 기간 내내 검찰개혁과 조작기소 특검, 내란 심판론 등을 전면에 내세우며 강성 지지층 결집에 주력했지만 중도층 확장에는 한계를 드러냈다는 것이다. 반면 당 지도부는 수도권 압승과 정권 안정론 확산에 해당 전략이 일정 부분 기여했다고 보고 있다. 다만 전당대회를 앞두고 잠재 경쟁자들의 움직임이 빨라지고 있다는 점은 변수다. 김민석 국무총리가 당권 도전을 위해 조만간 총리직에서 물러날 가능성이 거론되고 있고, 송영길 전 대표 역시 정 대표의 선거 전략을 공개 비판하며 견제에 나선 상태다.
그럼에도 당내에서는 전북 승리와 수도권 석권으로 정 대표의 연임 가능성이 한층 높아졌다는 평가가 우세하다. 특히 권리당원 중심의 당내 지형이 유지되는 가운데 이번 지방선거를 통해 이른바 ‘정청래계’ 인사들이 대거 지방권력에 진출한 점도 정 대표에게는 긍정적 요인으로 꼽힌다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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