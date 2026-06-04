리더십 치명상 입은 장동혁… 한동훈은 존재감 입증
승리 기준점 서울·부산시장 열세
지도부 ‘올인’했던 박민식도 3위
한과 보수 내 주도권 경쟁 불가피
부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보는 4일 하정우 더불어민주당 후보와 당선권 이내 초접전을 벌이면서 존재감을 입증했다. 반면 박민식 국민의힘 후보는 큰 차이로 3위에 그치며 장동혁 대표 리더십이 치명상을 입었다. 장 대표는 6·3 지방선거 패배 책임론에도 휩싸이며 보수 진영 차기 권력을 둘러싼 투쟁이 본격화될 전망이다.
중앙선거관리위원회 개표 현황에 따르면 한 후보는 0시40분 기준 득표율 40.98%로 45.73%를 기록한 하 후보와 5% 포인트 이내 접전을 벌였다. 한 후보 낙선운동에 가깝게 선거운동을 했던 박 후보는 13.27%의 득표율을 얻는 데 그쳤다. 장 대표는 3일 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서도 처참한 성적표를 받았다. 전국 광역단체장 선거 16곳 중 국민의힘 강세 지역은 경북지사가 유일했고, 보수 텃밭 대구시장마저 경합으로 나타났다.
한 후보는 박 후보를 큰 차이로 앞서면서 경쟁력을 입증했다는 평가다. 당 안팎에선 부산의 유일한 민주당 지역구를 탈환하기 위해 무공천이나 단일화가 필수라는 목소리가 나왔지만 장 대표는 “승리 자체가 목적일 수 없다”며 이를 거부했었다. 당 지도부는 선거 막판 한 후보 지지자의 조직적 위장전입 등 의혹을 두고 사실상 민주당과 협공하는 모습을 연출하기도 했다. 이 때문에 “국민의힘이 보수 승리보다 한동훈 낙선에 더 공을 들였다”는 지적도 나왔다.
보수 진영 내 영향력을 자력으로 입증한 한 후보는 향후 보수 권력 개편의 한 축으로 완전히 자리잡게 됐다. 특히 선거 내내 보수 재건을 기치로 내세웠던 만큼 장동혁 당권파와의 정면충돌은 불가피하다는 관측이다. 6월 중순으로 예정된 신임 원내대표 선거에서 한 후보의 복당 여부는 최대 이슈로 부상할 것으로 보인다. 다만 한 캠프 관계자는 “북갑에서의 선전은 엄청난 성과이지만 국민의힘 당원이 한동훈을 승인하느냐는 또 다른 문제”라며 “돌아선 당심을 돌려놓는 숙제는 여전히 남아 있다”고 말했다.
장 대표는 선거 패배에 따른 책임론 역시 피하기 어렵게 됐다. 선거를 앞두고 단일대오를 유지한다는 명분하에 가라앉았던 사퇴 요구도 다시 분출할 것으로 보인다. 대안과미래 소속 개혁 성향 의원과 옛 친윤(친윤석열)계 의원들은 절윤(윤석열 절연)을 포함한 쇄신을 촉구했지만, 장 대표는 이를 수용하지 않았다. 선거를 앞두고 불거진 공천 파동, 방미 논란, 단일화 실패 등에 대한 비판도 장 대표를 향하고 있다. 장 대표 스스로도 선거 승리의 기준점을 서울시장과 부산시장으로 정했지만 출구조사부터 모두 열세로 나왔다. 당 관계자는 “선거에서 진 수장이 자리를 유지한 전례는 드물다”고 말했다.
다만 당 일각에선 강성 당원의 지지를 기반으로 둔 장 대표 측이 ‘전 당원 재신임 투표’ 카드를 던질 수 있다는 관측도 나온다. 오세훈 서울시장 후보와 박형준 부산시장 후보 등 중량급 후보가 장 대표와 일정한 거리를 유지하며 사실상 독자 선거를 치렀기 때문에 선거 결과를 지도부에 대한 평가로 직결하는 건 부당하다는 논리다. 한 지도부 관계자는 “오 후보나 박 후보가 당과 불협화음을 내지 않고 호흡을 맞췄다면 더 좋은 결과가 나왔을 것”이라고 주장했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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