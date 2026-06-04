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리더십 치명상 입은 장동혁… 한동훈은 존재감 입증

입력:2026-06-04 02:12
수정:2026-06-04 02:14
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승리 기준점 서울·부산시장 열세
지도부 ‘올인’했던 박민식도 3위
한과 보수 내 주도권 경쟁 불가피

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 3일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 항의하기 위해 노태악 중앙선관위원장실로 이동하고 있다. 연합뉴스

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보는 4일 하정우 더불어민주당 후보와 당선권 이내 초접전을 벌이면서 존재감을 입증했다. 반면 박민식 국민의힘 후보는 큰 차이로 3위에 그치며 장동혁 대표 리더십이 치명상을 입었다. 장 대표는 6·3 지방선거 패배 책임론에도 휩싸이며 보수 진영 차기 권력을 둘러싼 투쟁이 본격화될 전망이다.

중앙선거관리위원회 개표 현황에 따르면 한 후보는 0시40분 기준 득표율 40.98%로 45.73%를 기록한 하 후보와 5% 포인트 이내 접전을 벌였다. 한 후보 낙선운동에 가깝게 선거운동을 했던 박 후보는 13.27%의 득표율을 얻는 데 그쳤다. 장 대표는 3일 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서도 처참한 성적표를 받았다. 전국 광역단체장 선거 16곳 중 국민의힘 강세 지역은 경북지사가 유일했고, 보수 텃밭 대구시장마저 경합으로 나타났다.

한 후보는 박 후보를 큰 차이로 앞서면서 경쟁력을 입증했다는 평가다. 당 안팎에선 부산의 유일한 민주당 지역구를 탈환하기 위해 무공천이나 단일화가 필수라는 목소리가 나왔지만 장 대표는 “승리 자체가 목적일 수 없다”며 이를 거부했었다. 당 지도부는 선거 막판 한 후보 지지자의 조직적 위장전입 등 의혹을 두고 사실상 민주당과 협공하는 모습을 연출하기도 했다. 이 때문에 “국민의힘이 보수 승리보다 한동훈 낙선에 더 공을 들였다”는 지적도 나왔다.


보수 진영 내 영향력을 자력으로 입증한 한 후보는 향후 보수 권력 개편의 한 축으로 완전히 자리잡게 됐다. 특히 선거 내내 보수 재건을 기치로 내세웠던 만큼 장동혁 당권파와의 정면충돌은 불가피하다는 관측이다. 6월 중순으로 예정된 신임 원내대표 선거에서 한 후보의 복당 여부는 최대 이슈로 부상할 것으로 보인다. 다만 한 캠프 관계자는 “북갑에서의 선전은 엄청난 성과이지만 국민의힘 당원이 한동훈을 승인하느냐는 또 다른 문제”라며 “돌아선 당심을 돌려놓는 숙제는 여전히 남아 있다”고 말했다.

장 대표는 선거 패배에 따른 책임론 역시 피하기 어렵게 됐다. 선거를 앞두고 단일대오를 유지한다는 명분하에 가라앉았던 사퇴 요구도 다시 분출할 것으로 보인다. 대안과미래 소속 개혁 성향 의원과 옛 친윤(친윤석열)계 의원들은 절윤(윤석열 절연)을 포함한 쇄신을 촉구했지만, 장 대표는 이를 수용하지 않았다. 선거를 앞두고 불거진 공천 파동, 방미 논란, 단일화 실패 등에 대한 비판도 장 대표를 향하고 있다. 장 대표 스스로도 선거 승리의 기준점을 서울시장과 부산시장으로 정했지만 출구조사부터 모두 열세로 나왔다. 당 관계자는 “선거에서 진 수장이 자리를 유지한 전례는 드물다”고 말했다.

다만 당 일각에선 강성 당원의 지지를 기반으로 둔 장 대표 측이 ‘전 당원 재신임 투표’ 카드를 던질 수 있다는 관측도 나온다. 오세훈 서울시장 후보와 박형준 부산시장 후보 등 중량급 후보가 장 대표와 일정한 거리를 유지하며 사실상 독자 선거를 치렀기 때문에 선거 결과를 지도부에 대한 평가로 직결하는 건 부당하다는 논리다. 한 지도부 관계자는 “오 후보나 박 후보가 당과 불협화음을 내지 않고 호흡을 맞췄다면 더 좋은 결과가 나왔을 것”이라고 주장했다.


정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

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