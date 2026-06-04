“왜 하필 보수 지지 강한 지역서…” 국힘, 투표용지 부족 강력 반발
정점식 “미필적 고의에 가까워”
국민의힘은 6·3 지방선거 서울 지역 일부 투표소 투표용지 부족 사태를 두고 국민의 참정권을 침해한 중대한 사안이라며 개표 중단과 재선거 요구를 위해 중앙선거관리위원회와 서울시 선관위를 항의 방문했다. 당 안팎에선 보수 지지세가 강한 송파구, 강남구 등을 중심으로 사고가 발생한 점을 들어 의도적 사고가 아니냐는 음모론적 주장까지 나왔다.
정희용 국민의힘 선거대책본부장은 3일 서울 여의도 중앙당사 개표상황실에서 긴급 입장발표를 통해 “투표용지가 부족해 국민께서 투표할 수 없다는 기상천외한 속보가 쏟아지고 있다”며 “2026년 대한민국의 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적 사건”이라고 비판했다. 송언석 공동선대위원장은 “왜 하필 국민의힘 지지세가 상당히 강한 투표소만 투표용지가 부족하냐”고 지적했고, 정점식 정책위의장도 “미필적 고의에 가깝다”고 비판했다. 사고가 집중된 송파구를 지역구로 둔 배현진 국민의힘 서울시당위원장도 “단순한 실수 차원이 아닌 민주주의의 근간을 흔드는, 선거 관리의 기본 시스템이 완전히 무너져 있음을 방증하는 일”이라고 목소리를 높였다.
지난해 보수진영 대선 후보로 나섰던 김문수 전 고용노동부 장관도 “선관위가 사과해서 될 문제가 아니다. 이럴 때 바로 특검이 필요하지 않겠는가”라고 했다. 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 역시 “가볍게 다룰 문제가 아니다”며 “개표를 우선 중지하고 중앙선관위원이 긴급회의를 소집해야 한다”고 주장했다.
국민의힘은 서울시장 재선거 요구에 앞서서는 선거 연기를 요구했다. 송 위원장은 오후 9시 긴급 기자회견에서 “공직선거법 196조에 의거해 선거를 연기할 것을 정식으로 요구한다”며 “오후 6시 이후까지 투표를 진행하게 되면서 출구조사 결과가 투표 결과에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어렵다”고 말했다. 그는 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서도 “장동혁 상임선대위원장과 서울시의원이 선관위 항의 방문을 마치면 최종 의사결정을 할 것”이라고 설명했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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