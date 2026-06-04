민형배 “전남과 광주가 하나 돼 대한민국의 새로운 성장축으로 도약 기회”
당선인 소감
허태정 “내란 심판이자 시민 승리”
신용한 “통합과 상생 도정 펼칠 것”
초대 전남광주통합특별시장에 당선된 민형배 더불어민주당 당선인은 3일 “전남과 광주가 하나 돼 대한민국의 새로운 성장축으로 도약할 기회가 왔다. 시민의 삶을 바꾸고 지역의 내일을 바꾸는 통합특별시를 만들겠다”고 밝혔다.
민 당선인은 광주 서구에 마련한 선거사무소에서 통합특별시의 비전으로 지역 주도 압도적 성장을 제시하며 “우리의 걸음은 전남·광주의 놀라운 변화는 물론 대한민국 성장의 지도를 바꾸는 거대한 전환점이 될 것”이라고 자신했다. 그러면서 “청년에게는 고향에서 꿈꿀 기회를, 아이 키우는 가정에는 든든한 돌봄을, 어르신께는 가까운 병원과 안전한 일상을 보장하겠다”고 약속했다.
4년 만에 치러진 ‘리턴 매치’에서 현 시장인 이장우 국민의힘 후보를 누르고 대전시장 탈환에 성공한 허태정 민주당 당선인은 “이번 선거는 대한민국을 위기에 빠뜨린 내란 세력에 대한 엄중한 심판이자 국민을 바라보지 않는 정치에 대한 경고”라며 “허태정의 승리가 아닌 시민 여러분의 승리”라고 소감을 밝혔다.
제주지사 선거에서 개표 초반부터 문성유 국민의힘 후보를 큰 격차로 앞서며 일찌감치 승리를 확정 지은 위성곤 민주당 당선인은 “도민의 삶을 가장 먼저 챙기는 민생 도지사가 되겠다. 무거운 책임감과 사명감을 느낀다”면서 “지지 여부와 관계없이 70만 제주도민만을 위해 일하겠다”며 통합 도정 의지를 다졌다. 이어 “제주를 대한민국의 변방이 아니라 대한민국의 미래로 만들겠다”고 강조했다.
민선 9기 충북 도정을 이끌게 된 신용한 충북지사 당선인은 “이번 선거 결과는 특정 정당이나 후보의 승리가 아니라 새로운 충북을 향한 도민 여러분의 열망이 만들어낸 결과”라면서 “분열과 갈등을 넘어 통합과 상생의 도정을 펼치겠다. 도민 모두의 도지사가 돼 충북 발전이라는 공동의 목표를 향해 나아가겠다”고 말했다.
조상호 민주당 세종시장 당선인은 “행정수도 완성, 자족기능 확충, 시민 삶의 질 향상을 세종시정의 3대 핵심 과제로 삼아 시민을 위한 시정을 펼치겠다”고 다짐했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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