텃밭 대구·전북서 접전… 민심은 여야 지도부에 ‘옐로카드’

대구서 접전 지방선거 이래 처음

장동혁 지도부 실망감 반영 해석

전북 공천 파동에 지역 민심 갈려

“콘크리트 지지층의 경고 메시지”





두 지역 유권자는 선호 정당에 대한 무조건적 지지 대신 후보 경쟁력과 공천 투명성, 지도부 운영에 대한 평가를 투표로 드러냈다. 민심을 제대로 읽지 못하면 언제든 유권자의 엄중한 심판을 받을 수 있다는 경고장인 셈이다.



3일 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 대구시장 선거에서는 추경호 국민의힘 후보가 49.9%, 김부겸 더불어민주당 후보가 49.1%를 기록했다. 두 후보 격차가 0.8% 포인트에 불과했다. 추 후보가 막판 여론조사에서 상승세를 보이며 본선에서도 앞설 것이란 전망이 우세했으나 결과는 초박빙이었다. 김 후보는 출구조사 결과가 경합으로 나오자 믿을 수 없다는 듯 연신 고개를 흔들었다. 추 후보는 박빙 결과가 기대에 못 미친 듯 차분한 분위기 속에 화면을 지켜봤다.



6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한 김부겸 더불어민주당 후보가 3일 달서구에 마련된 선거사무소에서 출구조사 결과를 확인한 후 지지자들에게 발언하고 있다. 연합뉴스

대구에서 김 후보가 선전한 배경은 장동혁 지도부에 대한 실망감이 반영된 결과로 읽힌다. 대구는 선거 때마다 국민의힘 후보로 확정되면 “시장 자리는 떼어놓은 당상”이라고 할 정도로 보수 초강세 지역이었다. 하지만 이번 선거를 앞두고 대구 시민 사이에선 국민의힘에 대한 실망감이 퍼졌다. 장동혁 국민의힘 대표의 ‘절윤’(윤석열과 절연) 거부 논란, 대구시장 공천 파동 등 보수 지지층에게 실망감을 안겨준 사건이 연달아 터지면서 민심이 술렁였다. 추 후보를 찍고 싶어도 장 대표가 싫어서 못 찍겠다는 말까지 공공연하게 나올 정도로 대구 시민의 비토 정서는 팽배했다.



장동혁 지도부는 책임론을 피하긴 어려울 전망이다. 지방선거가 시작된 이래 대구시장 선거에서 보수 계열 후보가 상대 후보와 접전을 벌인 사례는 없다. 당내에선 사실상 보수의 본거지가 함락당한 거나 다름없다며 지도부 사퇴가 필요하다는 목소리가 나온다. 영남권 한 의원은 통화에서 “접전이 나온 자체가 뼈 아프고 우리가 완패했다고 봐야 한다”며 “보수가 궤멸 상태다. 장동혁 지도부는 더는 존재할 수 없고 보수가 재건돼야 하기 때문에 버티기 힘들 것”이라고 말했다.



이원택(왼쪽) 더불어민주당 전북지사 후보가 3일 전북 전주시 민주당 전북도당 당사에서 윤준병 민주당 전북도당위원장의 손을 잡은 채 방송사 출구조사 결과를 지켜보며 웃고 있는 모습. 연합뉴스

민주당의 핵심 지지 기반인 전북에서도 경고음이 울렸다. 출구조사 결과 전북지사 선거에서는 이원택 민주당 후보가 48.5%, 김관영 무소속 후보가 46.3%로 집계됐다. 두 후보 간 격차는 2.2% 포인트에 불과해 초접전 양상으로 나타났다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 0시40분 현재 이 후보는 26만3843표를 얻어 51.51%의 득표율을 보였다. 21만4214표(41.82%)를 얻은 무소속 김관영 후보를 유의미한 차이로 앞서고 있다. KBS는 이 후보의 당선을 ‘확실’로 예측했다.



이번 전북 선거는 정청래 지도부 공천에 대한 심판 성격이 강했다. 현직 김관영 지사가 당내 공천 과정에서 배제된 뒤 무소속 출마를 강행하면서 민주당 지지층이 둘로 쪼개졌다. 전북 유권자는 민주당 간판보다는 공천 과정의 공정성과 후보 경쟁력에 힘을 실어주면서 핵심 지지 지역에서도 중앙당 결정에 무조건 따르지 않겠다는 민심을 확실히 드러냈다. 민주당 한 호남권 의원은 “대구와 전북은 여야가 가장 안전하다고 생각하는 지역인데 오히려 가장 강한 경고 메시지가 나온 셈”이라며 “유권자가 특정 정당의 콘크리트 지지층으로 머물지 않겠다는 신호를 지도부가 읽어야 한다”고 말했다.



김혜원 박준상 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거에서 여야 전통 텃밭인 대구와 전북에서 예상 밖 초접전이 펼쳐지면서 승패를 떠나 양당 지도부를 향한 ‘옐로카드’라는 평가가 나온다. 보수의 심장인 대구에서는 국민의힘 후보가 민주당 후보와 1% 포인트 미만 초박빙 승부를 벌였고, 여당 안방인 전북에서는 이원택 더불어민주당 후보가 무소속 김관영 후보를 상대로 신승을 거뒀다.두 지역 유권자는 선호 정당에 대한 무조건적 지지 대신 후보 경쟁력과 공천 투명성, 지도부 운영에 대한 평가를 투표로 드러냈다. 민심을 제대로 읽지 못하면 언제든 유권자의 엄중한 심판을 받을 수 있다는 경고장인 셈이다.3일 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과 대구시장 선거에서는 추경호 국민의힘 후보가 49.9%, 김부겸 더불어민주당 후보가 49.1%를 기록했다. 두 후보 격차가 0.8% 포인트에 불과했다. 추 후보가 막판 여론조사에서 상승세를 보이며 본선에서도 앞설 것이란 전망이 우세했으나 결과는 초박빙이었다. 김 후보는 출구조사 결과가 경합으로 나오자 믿을 수 없다는 듯 연신 고개를 흔들었다. 추 후보는 박빙 결과가 기대에 못 미친 듯 차분한 분위기 속에 화면을 지켜봤다.대구에서 김 후보가 선전한 배경은 장동혁 지도부에 대한 실망감이 반영된 결과로 읽힌다. 대구는 선거 때마다 국민의힘 후보로 확정되면 “시장 자리는 떼어놓은 당상”이라고 할 정도로 보수 초강세 지역이었다. 하지만 이번 선거를 앞두고 대구 시민 사이에선 국민의힘에 대한 실망감이 퍼졌다. 장동혁 국민의힘 대표의 ‘절윤’(윤석열과 절연) 거부 논란, 대구시장 공천 파동 등 보수 지지층에게 실망감을 안겨준 사건이 연달아 터지면서 민심이 술렁였다. 추 후보를 찍고 싶어도 장 대표가 싫어서 못 찍겠다는 말까지 공공연하게 나올 정도로 대구 시민의 비토 정서는 팽배했다.장동혁 지도부는 책임론을 피하긴 어려울 전망이다. 지방선거가 시작된 이래 대구시장 선거에서 보수 계열 후보가 상대 후보와 접전을 벌인 사례는 없다. 당내에선 사실상 보수의 본거지가 함락당한 거나 다름없다며 지도부 사퇴가 필요하다는 목소리가 나온다. 영남권 한 의원은 통화에서 “접전이 나온 자체가 뼈 아프고 우리가 완패했다고 봐야 한다”며 “보수가 궤멸 상태다. 장동혁 지도부는 더는 존재할 수 없고 보수가 재건돼야 하기 때문에 버티기 힘들 것”이라고 말했다.민주당의 핵심 지지 기반인 전북에서도 경고음이 울렸다. 출구조사 결과 전북지사 선거에서는 이원택 민주당 후보가 48.5%, 김관영 무소속 후보가 46.3%로 집계됐다. 두 후보 간 격차는 2.2% 포인트에 불과해 초접전 양상으로 나타났다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 0시40분 현재 이 후보는 26만3843표를 얻어 51.51%의 득표율을 보였다. 21만4214표(41.82%)를 얻은 무소속 김관영 후보를 유의미한 차이로 앞서고 있다. KBS는 이 후보의 당선을 ‘확실’로 예측했다.이번 전북 선거는 정청래 지도부 공천에 대한 심판 성격이 강했다. 현직 김관영 지사가 당내 공천 과정에서 배제된 뒤 무소속 출마를 강행하면서 민주당 지지층이 둘로 쪼개졌다. 전북 유권자는 민주당 간판보다는 공천 과정의 공정성과 후보 경쟁력에 힘을 실어주면서 핵심 지지 지역에서도 중앙당 결정에 무조건 따르지 않겠다는 민심을 확실히 드러냈다. 민주당 한 호남권 의원은 “대구와 전북은 여야가 가장 안전하다고 생각하는 지역인데 오히려 가장 강한 경고 메시지가 나온 셈”이라며 “유권자가 특정 정당의 콘크리트 지지층으로 머물지 않겠다는 신호를 지도부가 읽어야 한다”고 말했다.김혜원 박준상 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지