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[포토] 출항하는 도산안창호함

입력:2026-06-03 23:45
수정:2026-06-03 23:53
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해군의 3000t급 잠수함 도산안창호함(SS-III)이 2일(현지시간) 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트 기지에서 한국·캐나다 연합 협력훈련에 참가하기 위해 출항하고 있다. 해군 제공

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