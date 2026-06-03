시사 전체기사 [포토] 출항하는 도산안창호함 입력:2026-06-03 23:45 수정:2026-06-03 23:53 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 해군의 3000t급 잠수함 도산안창호함(SS-III)이 2일(현지시간) 캐나다 서부 빅토리아 에스퀴몰트 기지에서 한국·캐나다 연합 협력훈련에 참가하기 위해 출항하고 있다. 해군 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 선관위 “송파구 투표용지, 유권자 수 50% 인쇄” 2 국힘·오세훈 “있을 수 없는 일” 강력 반발 3 [단독] 장동혁 “선거무효소송 제기할 것…준비 중” 4 오세훈, 투표지 부족 사태에 “개표 중단해야” 5 김영록 전남지사 “정청래 끌어내기 위해 모든 것 바치겠다” 해당분야별 기사 더보기 1 코스피 끝 어디?…골드만삭스 목표지수 1만2000으로 높여 2 ‘살 사람이 없다’ 비트코인 굴욕… 1년새 가격 30% 추락 3 사상 최대 ‘빚투’ 자칫하단 쪽박… 반대매매 3배 급증 4 3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다 5 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 해당분야별 기사 더보기 1 잠실7동 ‘투표함 반출 저지’ 대치 중…선관위 “경찰에 협조 요청” 2 20대 계약직 2명 입사 석달 만에 참변… 李 대통령 “ 동일사고 반복 사업장 보고하라” 3 “대통령도 이렇게 했잖아”…40대 투표용지 보여주려고 소동 4 [단독] 한화에어로, 정부 ‘집중안전점검 대상’서 3년 연속 빠졌다 5 “참정권 침해” 격앙 … 유권자 상당수 기다리다 돌아갔다 해당분야별 기사 더보기 1 한밤중 뉴욕 맨홀에서 무슨 일?…정체불명 사람들이 ‘들락날락’ 2 [속보] 이란 “미군 기지 공격”…美 “이란 공격 실패” 3 이란 공격에 쿠웨이트 공항 일시 폐쇄… “사망자 등 큰 피해” 4 ‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구 5 트럼프, AI 보안검증 행정명령 서명…신모델 공개 30일 전 정부 검토 해당분야별 기사 더보기 1 치리노스도 떠난다…프로야구 외인 교체 칼바람 2 ‘알라딘’ ‘미녀와 야수’ 주제가 부른 피보 브라이슨 별세 3 김초엽 원작 SF 애니 ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’ 개봉 4 4수 끝에 월드컵 데뷔… 퀴라소, 기적의 동화 쓸까 5 44세에 다시 코트로…세리나 윌리엄스, 4년 만에 복귀 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 “클래시컬 브릿지 페스티벌은 문화 플랫폼입니다” 3 꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범 4 인도 배우 프리얀카 모한, K관광 매력 알린다 5 천재 화가 김홍도가 그린 조선… 풍속도첩 보러 대기줄도 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “높은 투표율에 용지 소진”… 선관위 또 초대형 사고 국힘·오세훈 “있을 수 없는 일” 강력 반발 [속보] 靑, 투표지 부족 사태에 “선관위가 대응해야 할 문제” 이란 공격에 쿠웨이트 공항 폐쇄… “사망자 등 심각한 피해” 김영록 전남지사 “정청래 끌어내기 위해 모든 것 바치겠다” 사상 최대 ‘빚투’ 자칫하단 쪽박… 반대매매 3배 급증 李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표했나요?” 3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요