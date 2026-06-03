조국·김용남 양강이라더니… 유의동 ‘의외의 선전’, 3파전으로
여론조사 열세였는데 투표서 추격
국힘 “사표 방지 심리로 표 결집”
유의동 국민의힘 후보의 경기 평택을 국회의원 재선거 깜짝 선전에 국민의힘은 반색했다. 반면 단일화 없는 독자 승리를 원했던 더불어민주당과 조국혁신당은 당황스러움을 감추지 못했다.
그간 여론조사에서 열세를 보여왔던 유 후보는 본투표 하루 전인 지난 2일까지도 황교안 자유와혁신 후보에게 단일화를 제안할 정도로 위기감을 드러내 왔다. 그러나 황 후보 측은 “선거운동 마감을 얼마 앞두지 않은 시점에서 나온 유 후보 발언은 진정성이라곤 찾아볼 수 없다”고 비판하며 사실상 단일화를 거부했다.
유 후보는 3일 자신의 소셜미디어에 “소중한 한 표가 평택을 지키는 힘이 되도록 투표해 달라”는 입장을 밝혔다. 그리고 이날 발표된 KBS·MBC·SBS 방송 3사 출구조사에서 유 후보는 30.6%를 기록하며 조국 혁신당 후보(31.1%), 김용남 민주당 후보(30.3%)와 오차범위 내 초접전을 형성했다.
예상 밖 결과에 국민의힘 내부는 고무된 분위기다. 당 지도부 관계자는 “유 후보가 상당한 수치를 보여줬다”며 기대감을 드러냈다. 유 후보 측 역시 “사표 방지 심리에 따라 표가 결집할 가능성이 크다”며 “여론조사와는 다른 결과가 나올 것”이라고 자신감을 내비쳤다. 이어 “지역 특성상 농번기에는 전화면접 조사에 응답하기 어려워 지지층이 과소 표집된 측면이 있다”고 주장했다.
경쟁 후보 진영에는 긴장감이 감돌고 있다. 조 후보는 평택 선거사무소에서 출구조사 결과를 확인한 뒤 “투표소 대기줄이 길다고 하는 만큼 차분히 최종 결과를 기다리자”고 당부했다. 김 후보 측도 당혹감을 감추지 못했다. 선거사무소에서 개표방송을 지켜보던 관계자들 사이에서는 “말도 안 된다”는 반응이 나왔고, 일부는 JTBC 예측 조사에서 김 후보 우세 결과가 나오자 잠시 환호하기도 했다. 다만 캠프 관계자는 “출구조사에서 승리를 확신할 수 있으리라고는 기대하지 않았다”며 “예상 범위 내 결과로, 끝까지 긴장을 유지하며 개표를 지켜볼 것”이라고 말했다.
최수진 천양우 기자 orca@kmib.co.kr
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