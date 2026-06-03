보수에 회초리 든 민심… 與 지방권력도 쥐다
광역단체장 민주 11곳·국힘 1곳 우세… 4곳 경합 <방송 3사 출구조사>
더불어민주당이 6·3 지방선거 지상파 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서 서울을 포함한 최소 11곳에서 승리를 거둘 것으로 예측됐다. 2022년 이후 4년 만에 지방권력이 민주당 우위로 대거 교체될 전망이다. 보수 텃밭인 영남에서는 경북을 제외한 전 지역에서 민주당이 승리하거나 접전을 벌일 것으로 예측되며 장동혁 지도부에 대한 보수 민심의 이반도 드러났다.
민주당은 서울·경기·인천·경남·울산·대전·세종·충남·충북·광주전남·제주 등 11곳, 국민의힘은 경북 1곳에서 각각 승리할 것으로 예측됐다. 부산·대구·전북·강원 4곳은 경합지로 분류됐다. 2022년 지방선거에서는 국민의힘이 12곳에서 승리한 반면 민주당은 5곳에 그쳤다. 민주당은 국민의힘에 내줬던 광역단체장 상당 부분을 탈환하고 지방권력 과반을 차지할 것으로 전망된다.
득표율 기준으로는 광역단체장 선거 9곳에서 10% 포인트 내 승부가 펼쳐지며 정권 견제의 불씨를 남겼다. 여야가 광역단체장을 양분했던 2014년에도 10% 포인트 이내 승부를 펼친 지역은 7곳에 불과했다. 이재명정부 출범 이후 1년 만에 치러지는 첫 전국 단위 선거인만큼 민주당의 압도적 우세에서 시작했지만 결집한 보수의 저항도 만만치 않았던 셈이다.
최대 격전지이자 중도층 표심이 좌우하는 서울에서는 정원오 민주당 후보(51.4%)가 오세훈 국민의힘 후보(46.0%)에 앞섰다. 집값 및 전월세 가격 상승과 정부의 부동산 정책에 대한 불만에도 민주당 승리가 유력시된 것이다. 경남에서는 김경수 민주당 후보(54.3%)가 박완수 국민의힘 후보(45.7%)에, 울산에서는 김상욱 민주당 후보(52.8%)가 김두겸 국민의힘 후보(43.2%)에 각각 승리할 것으로 전망됐다. 대구에서는 김부겸 민주당 후보(49.1%)와 추경호 국민의힘 후보(49.9%)가, 부산에서는 전재수 민주당 후보(50.2%)와 박형준 국민의힘 후보(48.3%)가 경합할 것으로 예측됐다.
민주당 내 공천 후폭풍이 불었던 전북에서는 이원택 민주당 후보(48.5%)와 김관영 무소속 후보(46.3%)가 접전을 벌일 것으로 예상됐다. 강원에서는 우상호 민주당 후보(51.3%)와 김진태 국민의힘 후보(48.7%)가 경합하는 것으로 조사됐다. 경북에서는 이철우 국민의힘 후보(69.7%)가 오중기 민주당 후보(30.3%)에 승리하는 것으로 예측됐다.
함께 치러진 국회의원 재보궐선거에서는 부산 북갑과 경기 평택을에서 주요 후보들의 초경합이 벌어지는 것으로 나타났다. 부산 북갑 보궐선거에서 하정우 민주당 후보(42.6%)와 국민의힘에서 제명돼 무소속으로 출마한 한동훈 후보(41.6%)가 접전을 벌였다. ‘3강’ 구도로 펼쳐진 경기 평택을 재선거에서는 조국 조국혁신당 후보(31.1%), 유의동 국민의힘 후보(30.6%), 김용남 민주당 후보(30.3%)가 경합할 것으로 예상됐다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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