“참정권 침해” 격앙 … 유권자 상당수 기다리다 돌아갔다

서울 초유의 투표용지 부족사태



선거 마감 1시간 앞두고 대혼란

일부 ‘대기표 발부’ 밤 10시까지

투표 연장, 투표소마다 제각각

선거원 “선관위 지침은 없었다”

유권자들이 3일 서울 송파구 잠실2동 제6투표소에서 투표 마감 시간 이후에도 투표할 수 있도록 배부된 대기표를 들어 보이고 있다. 이날 서울 송파·강남·광진구 등의 투표소에서는 초유의 투표용지 부족 사태로 유권자들이 투표하지 못하고 기다리는 혼란이 빚어졌다. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표 종료 시각을 넘긴 오후 6시15분 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서는 한 선거관리 사무원이 유권자들이 선 줄 사이에서 오후 6시를 넘겨 도착한 이들에게 ‘투표 불가’ 안내를 하고 있었다. 2시간 전쯤 이곳을 찾았다가 투표용지가 바닥났다는 말을 듣고 집으로 돌아갔던 방모(37)씨는 어린 자녀를 재우다가 불가피하게 투표 종료 시각을 조금 넘겨 투표소를 다시 찾았지만 투표를 포기해야 했다.



비슷한 시각 송파구 문정2동 제2투표소에서 만난 김모(57)씨는 투표 종료 시각을 약 10분 넘겨 투표소에 도착했지만 다른 대기 주민이 ‘대기표’를 넘겨주면서 투표할 수 있었다. 김씨가 보여준 대기표에는 ‘대기 ○○○’라는 순번 외엔 선거관리위원의 직인이나 이름 등 별도의 표시가 없었다. 대기표를 보여주고 들어가면 선거인 명부를 대조하는 방식이었기에 어떻게든 대기표만 구할 수 있으면 투표소에 도착한 시간은 중요하지 않았던 셈이다. 앞선 사례의 방씨가 이곳의 선거인 명부에 등록됐다면 투표할 길이 열렸을 수 있다.



지방선거 본투표일 오후 서울 동남권 투표소에서 초유의 투표용지 부족 사태가 벌어지며 곳곳에서 극심한 혼란이 빚어졌다. 용지가 없어 투표를 못 하는 유권자가 속출한 가운데 투표 종료 시각인 오후 6시가 지나자 투표소마다 유권자에게 투표 가능 여부에 대해 각기 다른 안내가 이뤄진 데 따른 결과다. 중앙선거관리위원회는 예상 밖의 ‘용지 부족 사태’에 명확한 지침조차 제때 내리지 못했다. 일부 유권자는 “투표권을 침해당했다”며 강하게 반발했다.



국민일보 취재에 따르면 이날 오후부터 서울 송파구, 강남구, 광진구 등에서 투표용지가 부족해 유권자들이 표를 행사하지 못하고 기다리는 상황이 벌어졌다. 국민의힘 서울시당에 따르면 오후 6시 기준 서울에서만 최소 12곳 이상의 투표소가 이런 문제를 겪었다. 송파구 잠실2동 제6투표소에서는 오후 1시쯤부터 투표용지 부족 사태가 발생했고, 오후 4시30분부터는 아예 투표가 진행되지 않아 유권자가 기다리다 돌아가는 경우가 속출했다.



투표 종료 시각이 가까워지자 혼란은 극심해졌다. 잠실2동 제5투표소에는 오후 6시 전 선거인 명부 확인을 거쳐 대조전표(대기표)를 받은 유권자들이 오후 7시30분까지 돌아오면 투표할 수 있게 하겠다는 안내를 받았다. 문정2동 제2투표소에선 오후 6시25분까지 투표를 받겠다는 공지가 나왔다가 이후 도착한 유권자들의 비난이 커지자 투표 사무원이 이를 번복해 1분 뒤 도착한 유권자에게 투표를 허용했다. 가락2동 제3투표소를 방문한 60대 한모씨는 “전화번호 적어두고 가면 전화 주겠다는 안내를 받았지만 연락이 없었다”며 “대기표를 안 받고 갔으면 꼼짝없이 투표를 못 할 뻔했다”고 분통을 터뜨렸다.







일부 지역에서 투표가 끝나지 않은 상황에서 개표를 위해 선관위 직원들이 투표함 이송을 하려 하자 유권자가 막아서면서 대치하는 사례도 나왔다. 문정2동 제2투표소의 경우 선관위 직원으로 추정되는 남성이 투표용지를 회수해 가려 하자 주민들이 제지해 경찰이 출동했다. 잠실7동 제2투표소에서도 선관위의 투표함 회수에 반발하며 ‘투표 무효’를 주장하는 시민과 ‘조용히 하라’는 시민이 설전을 벌였다.



임송수 이정헌 장은현 김다연 기자 songsta@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 임송수 기자 songsta@kmib.co.kr 4465 응원 하기 임송수 기자입니다. 경제 분야 소식을 전해드립니다. 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 26 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 6·3 지방선거 투표 종료 시각을 넘긴 오후 6시15분 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서는 한 선거관리 사무원이 유권자들이 선 줄 사이에서 오후 6시를 넘겨 도착한 이들에게 ‘투표 불가’ 안내를 하고 있었다. 2시간 전쯤 이곳을 찾았다가 투표용지가 바닥났다는 말을 듣고 집으로 돌아갔던 방모(37)씨는 어린 자녀를 재우다가 불가피하게 투표 종료 시각을 조금 넘겨 투표소를 다시 찾았지만 투표를 포기해야 했다.비슷한 시각 송파구 문정2동 제2투표소에서 만난 김모(57)씨는 투표 종료 시각을 약 10분 넘겨 투표소에 도착했지만 다른 대기 주민이 ‘대기표’를 넘겨주면서 투표할 수 있었다. 김씨가 보여준 대기표에는 ‘대기 ○○○’라는 순번 외엔 선거관리위원의 직인이나 이름 등 별도의 표시가 없었다. 대기표를 보여주고 들어가면 선거인 명부를 대조하는 방식이었기에 어떻게든 대기표만 구할 수 있으면 투표소에 도착한 시간은 중요하지 않았던 셈이다. 앞선 사례의 방씨가 이곳의 선거인 명부에 등록됐다면 투표할 길이 열렸을 수 있다.지방선거 본투표일 오후 서울 동남권 투표소에서 초유의 투표용지 부족 사태가 벌어지며 곳곳에서 극심한 혼란이 빚어졌다. 용지가 없어 투표를 못 하는 유권자가 속출한 가운데 투표 종료 시각인 오후 6시가 지나자 투표소마다 유권자에게 투표 가능 여부에 대해 각기 다른 안내가 이뤄진 데 따른 결과다. 중앙선거관리위원회는 예상 밖의 ‘용지 부족 사태’에 명확한 지침조차 제때 내리지 못했다. 일부 유권자는 “투표권을 침해당했다”며 강하게 반발했다.국민일보 취재에 따르면 이날 오후부터 서울 송파구, 강남구, 광진구 등에서 투표용지가 부족해 유권자들이 표를 행사하지 못하고 기다리는 상황이 벌어졌다. 국민의힘 서울시당에 따르면 오후 6시 기준 서울에서만 최소 12곳 이상의 투표소가 이런 문제를 겪었다. 송파구 잠실2동 제6투표소에서는 오후 1시쯤부터 투표용지 부족 사태가 발생했고, 오후 4시30분부터는 아예 투표가 진행되지 않아 유권자가 기다리다 돌아가는 경우가 속출했다.투표 종료 시각이 가까워지자 혼란은 극심해졌다. 잠실2동 제5투표소에는 오후 6시 전 선거인 명부 확인을 거쳐 대조전표(대기표)를 받은 유권자들이 오후 7시30분까지 돌아오면 투표할 수 있게 하겠다는 안내를 받았다. 문정2동 제2투표소에선 오후 6시25분까지 투표를 받겠다는 공지가 나왔다가 이후 도착한 유권자들의 비난이 커지자 투표 사무원이 이를 번복해 1분 뒤 도착한 유권자에게 투표를 허용했다. 가락2동 제3투표소를 방문한 60대 한모씨는 “전화번호 적어두고 가면 전화 주겠다는 안내를 받았지만 연락이 없었다”며 “대기표를 안 받고 갔으면 꼼짝없이 투표를 못 할 뻔했다”고 분통을 터뜨렸다.혼란이 이어졌지만 선관위의 대응 속도는 느렸다. 선거용지가 부족한 투표소의 한 선거 사무원은 “이미 오후 2시30분부터 투표용지가 필요하다는 연락을 했지만 선관위 측 답변은 ‘답이 없다. 용지가 없다’는 것이었다”며 “이 사태에 대해 선관위 지침이 내려온 건 없었다”고 전했다. 잠실7동 제2투표소에서는 대기표를 받아간 유권자에 한해 오후 10시까지 투표가 연장됐다.일부 지역에서 투표가 끝나지 않은 상황에서 개표를 위해 선관위 직원들이 투표함 이송을 하려 하자 유권자가 막아서면서 대치하는 사례도 나왔다. 문정2동 제2투표소의 경우 선관위 직원으로 추정되는 남성이 투표용지를 회수해 가려 하자 주민들이 제지해 경찰이 출동했다. 잠실7동 제2투표소에서도 선관위의 투표함 회수에 반발하며 ‘투표 무효’를 주장하는 시민과 ‘조용히 하라’는 시민이 설전을 벌였다.임송수 이정헌 장은현 김다연 기자 songsta@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지