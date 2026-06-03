국힘·오세훈 “있을 수 없는 일” 강력 반발
보수세 강한 지역서 발생 의구심
기상천외한 사태 개표 중단 요구
국민의힘은 6·3 지방선거 서울 지역 투표소 투표용지 부족 사태가 국민의 참정권을 침해한 중대한 사안이라며 개표 중단과 재선거를 요구했다. 당 안팎에선 보수 지지세가 강한 송파구, 강남구 등을 중심으로 사고가 발생한 점을 들어 의도적 사고가 아니냐는 음모론적 주장까지 나왔다. 정희용 국민의힘 선거대책본부장은 3일 서울 여의도 중앙당사 개표상황실에서 긴급 입장발표를 통해 “투표용지가 부족해 국민께서 투표할 수 없다는 기상천외한 속보가 쏟아지고 있다”며 “2026년 대한민국의 투표 현장에서 있을 수도, 있어서도 안 되는 충격적 사건”이라고 비판했다. 이어 “투표율이 높아지자 긴장해서 이런 일이 벌어지는 것 아닌지 의구심을 지울 수 없다. 국민의힘은 투표용지 부족 사태를 결코 좌시하지 않을 것”이라고 말했다. 사고가 집중된 송파구를 지역구로 둔 배현진 국민의힘 서울시당위원장도 “단순한 실수 차원이 아닌 민주주의의 근간을 흔드는, 선거 관리의 기본 시스템이 완전히 무너져 있음을 방증하는 일”이라고 목소리를 높였다.
지난해 보수진영 대선 후보로 나섰던 김문수 전 고용노동부 장관도 “듣도 보도 못한 참사이고, 있을 수 없는 해괴망측한 일”이라며 “선관위가 사과해서 될 문제가 아니다. 이럴 때 바로 특검이 필요하지 않겠는가”라고 했다. 5선 나경원 의원은 페이스북에 “선거 공정성, 뿌리까지 대수술이 필요하다”고 썼다.
국민의힘은 서울시장 선거 연기까지 요구했다. 송언석 공동선대위원장은 오후 9시 긴급 기자회견에서 “공직선거법 196조에 의거해 선거를 연기할 것을 정식으로 요구한다”고 밝혔다. 그는 “오후 6시 이후까지 투표를 진행하게 되면서 출구조사 결과가 투표 결과에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어렵다”며 “더는 이 선거를 정상적으로 진행하기 어렵다는 게 많은 국민의 지적”이라고 말했다. 그는 기자회견 후 기자들과 만난 자리에서도 “강압적으로 개표가 진행되고 그 결과가 국민 생각과 다르다면 필연코 국민적 저항운동이 일어날 수밖에 없다”고 주장했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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