“높은 투표율에 용지 소진”… 선관위 또 초대형 사고
선거관리 부실 한밤 대국민 사과
납득 어려운 해명 책임론 거셀듯
서울 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생하면서 중앙선거관리위원회가 또다시 관리 부실 논란에 휩싸였다. 이번 사태로 사전투표 부실 관리와 투표용지 외부 반출 논란 등으로 누적된 선관위에 대한 불신은 더욱 커질 전망이다.
허철훈 중앙선관위 사무총장은 3일 오후 9시 경기도 과천 청사에서 브리핑을 열고 투표용지 부족 사태에 대한 관리 부실을 인정하고 대국민 사과문을 발표했다. 허 사무총장은 “개표가 종료되는 즉시 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악하겠다”고 밝혔다. 서울에서 용지 부족으로 투표가 중단된 투표소는 송파구 문정1동 제4투표소, 문정2동 제2투표소, 잠실2동 제6투표소, 잠실4동 제5투표소, 잠실7동 제2투표소, 가락2동 제3투표소·제7투표소, 위례동 제5투표소와 강남구 청담동 제4투표소, 개포2동 제2투표소, 광진구 구의3동 제6투표소, 동작구 노량진1동 제7투표소를 합쳐 모두 14곳이다.
선관위는 지역별 유권자 수와 과거 투표율을 기준으로 여유분을 포함해 투표용지를 준비했지만, 예상보다 높은 투표율로 일부 투표소에서 용지가 소진됐다고 설명했다. 과거 투표율보다 높은 수준이긴 했지만 예상치 못할 정도의 큰 차이는 아니었던 만큼 납득하기 어려운 해명이라는 지적이 나온다. 특히 송파구 일부 투표소에서는 용지 부족 현상이 비교적 이른 시간인 오후 1시쯤부터 발생해 준비 자체가 미흡했다는 비판을 피할 수 없게 됐다.
선관위는 최근 수년간 선거 관리 부실 논란에서 자유롭지 못했다. 2022년 제20대 대선 당시 코로나19 확진자 사전투표 과정에서 기표된 투표용지를 소쿠리와 쇼핑백, 택배박스에 담아 운반한 이른바 ‘소쿠리 투표’ 사태가 대표적이다. 지난해 제21대 대선에서는 사전투표 과정에서 투표용지 외부 반출 사태가 발생하며 거센 비판에 직면했다. 전국 단위 선거마다 유권자들의 불신을 초래하며 선관위가 매번 사과하는 상황이 이어지고 있다. 이번 지방선거에서도 투표용지 부족 사태가 발생하면서 선관위 책임론은 더욱 거세질 전망이다.
개별 사례 대응에 그치기보다 선거 관리 체계 전반에 대한 구조적 점검이 필요하다는 목소리가 나온다. 예외 상황 대응 절차가 표준화되지 않아 투표소별 운영 방식에 편차가 발생했다는 지적도 있다. 투표용지 부족과 같은 예상치 못한 상황이 발생했을 때 일선 투표소마다 대응 속도와 방식이 달라 유권자들의 대기 상황에 상당한 차이가 있었다. 송파구 잠실7동 제2투표소는 대기표를 발부받은 인원에 한해 투표 종료 시각을 오후 6시에서 오후 10시까지 미루기도 했다. 조진만 덕성여대 정치외교학과 교수는 “민주화 이후 투표용지가 없어서 논란이 된 적은 이번이 처음”이라며 “이번 사태와 부정선거 음모론은 명확히 구분해야 하지만, 선관위는 유권자들이 납득할 수 있는 수준의 명확한 조사 결과를 내놓아야 할 것”이라고 지적했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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