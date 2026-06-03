서울서 초유의 투표용지 부족 사태
송파·강남 등 투표소 14곳서 혼란
국힘 “개표 중단하고 선거 연기하라”
6·3 지방선거가 치러진 3일 송파구 등 서울 지역 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다. 보수 진영 일각에서 부정선거 음모론이 가라앉지 않는 상황에서 중앙선거관리위원회가 허술한 선거 관리로 불필요한 논란을 자초했다는 비판이 나온다.
선관위에 따르면 송파구, 강남구, 광진구 등 14곳 투표소에서 유권자들이 표를 행사하지 못하고 대기하는 상황이 발생했다. 주로 송파구 중심으로 문제가 발생했고, 인천 연수구에서도 투표용지가 부족해 유권자들이 대기해야 했다. 송파구 잠실2동 제6투표소에선 오후 1시쯤부터 투표용지 부족 사태가 벌어졌고 오후 4시30분부터는 투표가 중단돼 유권자가 대기하다 투표를 포기하고 돌아가는 사례가 속출했다.
허철훈 선관위 사무총장은 사태가 확산하자 오후 9시쯤 “공정한 선거 관리에 대한 국민 신뢰를 훼손한 점에 책임을 통감하며 깊이 사과드린다”고 대국민 사과했다. 이어 “이번 지선 투표율이 지난 선거보다 높아 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 부족했다”며 “개표 종료 즉시 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발방지 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.
그러나 국민의힘은 “투표율이 80~90%도 아니고 지난 선거보다 약간 높은 정도인데 전혀 납득하기 어렵다”면서 총공세에 나섰다. 장동혁 국민의힘 대표는 “지금이라도 진상파악이 이뤄질 때까지 즉시 개표를 중단해야 한다”며 “진상파악 결과에 따라서 서울시 선거는 다시 선거를 실시해야 한다”고 주장했다. 주진우 의원은 “투표지가 없어 투표를 못 하거나 포기한 것을 어떻게 책임질 것이냐”고 비판했다. 송언석 국민의힘 공동선대위원장도 긴급 기자회견을 열고 “선거 공정성을 중대하게 훼손하는 심각한 사안”이라며 “서울시장 선거 개표를 지금 즉시 중단하라”고 밝혔다.
앞서 ‘소쿠리 투표’ ‘사전투표소 투표용지 반출 사태’로 고개를 숙였던 선관위는 이번 일로 선거관리 부실 책임론을 피하기 어려워졌다. 민주주의의 근간인 선거의 ‘무결성’ 원칙을 훼손하고, 음모론 확산의 빌미를 제공했다는 비판도 나온다. 부정선거 음모론을 주장해온 황교안 대표의 자유와혁신까지 다시 나서서 “모든 과정을 투명하게 공개하고 철저히 점검하라”고 했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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