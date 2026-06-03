“경합지 치열… 잠 못 이루는 밤”

與 지도부, 박수 속에도 웃음기 지워

野 무거운 침묵… 지도부 말없이 퇴장

연합뉴스TV 캡처

6·3 지방선거 출구조사가 발표되자 여야 지도부는 모두 표정이 굳어졌다. 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장은 11곳 우세라는 발표에도 기대했던 지역의 ‘경합’ 상황에 안심하지 못하는 분위기였다. 지지층 결집으로 막판 역전을 바랐던 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 말없이 상황실을 떠났다.



KBS·MBC·SBS 방송 3사가 3일 오후 6시 출구조사 결과를 발표하자 민주당 상황실에선 환호가 터져나왔다. 광역단체장 선거 6곳 안팎에서 접전을 예상한 민주당은 기대치를 웃도는 성적표에 안도했다.



그러나 정 위원장과 한병도 상임선거대책위원장은 청중석의 환호 분위기에 동참하지 못했다. 출구조사 발표에 상황실에 모인 의원들은 일제히 박수를 쳤지만 정 위원장은 가만히 화면만 응시했다. 김경수 민주당 경남지사 후보 우세 예측이 나오고서야 잠시 미소를 보였고, 약 11분간 상황을 지켜본 뒤 별다른 발언 없이 상황실을 떠났다. 한 위원장은 “기대치가 상당히 반영된 결과”라면서도 “치열한 경합이 4곳이어서 새벽까지 잠 못 이루는 밤을 보내야 할 것 같다”고 말했다.



국민의힘은 참담한 분위기였다. 출구조사 결과가 발표되자 여의도 중앙당사에 마련된 상황실에는 30여분간 침묵이 이어졌다. 카메라 셔터 소리를 제외하곤 작은 귓속말도 오가지 않았다. 대부분 지역에서 민주당 우세 예측이 이어지는 와중에도 장 위원장은 같은 자세로 앉아 화면만 바라봤다.



국민의힘 선대위는 약 40분간 상황실을 지키다 자리를 떴다. 한 국민의힘 의원은 “이제 가만히 보고 있는 것 외에는 할 일이 없다”며 “최종 본방송 때 정리하겠다”며 상황실을 나섰다. 지도부 관계자는 “자정쯤 되면 상황이 달라질 수도 있다. 개표가 본격적으로 이뤄질 때까지 아직 시간이 많이 남아 있다”고 말했다.







최수진 천양우 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거 출구조사가 발표되자 여야 지도부는 모두 표정이 굳어졌다. 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장은 11곳 우세라는 발표에도 기대했던 지역의 ‘경합’ 상황에 안심하지 못하는 분위기였다. 지지층 결집으로 막판 역전을 바랐던 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 말없이 상황실을 떠났다.KBS·MBC·SBS 방송 3사가 3일 오후 6시 출구조사 결과를 발표하자 민주당 상황실에선 환호가 터져나왔다. 광역단체장 선거 6곳 안팎에서 접전을 예상한 민주당은 기대치를 웃도는 성적표에 안도했다.그러나 정 위원장과 한병도 상임선거대책위원장은 청중석의 환호 분위기에 동참하지 못했다. 출구조사 발표에 상황실에 모인 의원들은 일제히 박수를 쳤지만 정 위원장은 가만히 화면만 응시했다. 김경수 민주당 경남지사 후보 우세 예측이 나오고서야 잠시 미소를 보였고, 약 11분간 상황을 지켜본 뒤 별다른 발언 없이 상황실을 떠났다. 한 위원장은 “기대치가 상당히 반영된 결과”라면서도 “치열한 경합이 4곳이어서 새벽까지 잠 못 이루는 밤을 보내야 할 것 같다”고 말했다.국민의힘은 참담한 분위기였다. 출구조사 결과가 발표되자 여의도 중앙당사에 마련된 상황실에는 30여분간 침묵이 이어졌다. 카메라 셔터 소리를 제외하곤 작은 귓속말도 오가지 않았다. 대부분 지역에서 민주당 우세 예측이 이어지는 와중에도 장 위원장은 같은 자세로 앉아 화면만 바라봤다.국민의힘 선대위는 약 40분간 상황실을 지키다 자리를 떴다. 한 국민의힘 의원은 “이제 가만히 보고 있는 것 외에는 할 일이 없다”며 “최종 본방송 때 정리하겠다”며 상황실을 나섰다. 지도부 관계자는 “자정쯤 되면 상황이 달라질 수도 있다. 개표가 본격적으로 이뤄질 때까지 아직 시간이 많이 남아 있다”고 말했다.송언석 공동선거대책위원장은 방송 인터뷰에서 “국민의 선택을 겸허히 수용한다”고 말했다. 보수 텃밭 대구가 경합지로 분류된 것에 대해선 “공천 과정이 매끄럽지 못했고, 대구시민께 불편감을 드린 것 같다”고 말했다.최수진 천양우 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지