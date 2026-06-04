총선·대선 이어 지선까지 ‘3연승’… 李정부 2년 차 국정 탄력

이 대통령 60% 높은 지지율 영향

5극 3특 등 균형발전전략도 가속

“與 강경노선 탓 일부 접전” 지적도

이재명 대통령이 지난 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 김민석 국무총리와 함께 입장하고 있다. 이 대통령은 3일 관저에 머물며 소셜미디어를 통해 투표를 독려했다. 연합뉴스

이재명 대통령은 6·3 지방선거 승리로 2024년 4·11 총선, 2025년 6·3 대선에 이은 연승 기록을 이어갔다. 2년 차 정부 국정 동력에도 탄력이 붙을 전망이다. 여당이 지방정부를 대거 탈환할 것으로 보여 ‘5극(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권) 3특(제주·강원·전북)’ 및 행정통합 등 정부 국가균형발전 전략도 동력을 얻을 것으로 관측된다.



지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)가 3일 진행한 출구조사에서 더불어민주당은 서울을 비롯한 광역단체장 11곳 우위를 기록했다. 집권 1년 만에 치러진 첫 전국 단위 선거에서 여당에 힘이 실린 데엔 이 대통령의 존재감이 영향을 미쳤다는 평가다. 이 대통령은 취임 이후 미국발 관세 폭탄과 중동전쟁 등 위기에 적극 대처하며 코스피 8000시대를 열었다. 국무회의 생중계와 소셜미디어 활용 등으로 대국민 소통도 강화해 60% 안팎 지지율을 유지했다. 이를 동력으로 지선에서도 승리를 거두며 향후 더 적극적인 국정 운영의 토대를 마련했다는 평가다.



조진만 덕성여대 정치외교학과 교수는 “이 대통령이 임기 초반 여러 어려움을 겪었는데도 스마트하고 안정적으로 국정 운영을 잘해나간 데 대해 국민이 평가한 것”이라며 “정부 견제 심리도 있을 수 있었는데, 막판 이명박·박근혜 전 대통령이 등장하며 진보 진영 결집이 강하게 일어났다고 본다”고 분석했다.



이 대통령은 2024년부터 매년 치러진 전국 단위 선거에서 3연승을 기록했다. 이 대통령은 당대표로 이끈 2024년 4월 22대 총선에서 175석을 확보하는 압승을 이끌었다. 비상계엄과 탄핵 이후 치러진 지난해 6월 21대 대선에서도 과반에 가까운 49.42% 득표율로 당선됐다.



향후 정부의 국가균형발전 전략도 속도를 낼 것으로 보인다. 정부는 ‘5극 3특’ 지역 거점 육성과 로봇·재생에너지·바이오·인공지능(AI)·자율주행차 등 전략산업을 집중 육성하는 ‘메가특구’ 조성을 국정 과제로 추진 중이다. 또 지선을 앞두고 추진됐지만 광주·전남 외엔 실패한 행정통합 논의도 확산될 가능성이 높다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 “앞으로 4년간 국정 속도를 두 배로 높이고 정성을 다하면 4년을 8년처럼 일할 수 있다고 생각한다”고 말했다. 특히 지방과 관련해 “대한민국의 생존전략이라 할 수 있는 지역균형발전과 국토대전환을 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.







이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 6·3 지방선거 승리로 2024년 4·11 총선, 2025년 6·3 대선에 이은 연승 기록을 이어갔다. 2년 차 정부 국정 동력에도 탄력이 붙을 전망이다. 여당이 지방정부를 대거 탈환할 것으로 보여 ‘5극(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권) 3특(제주·강원·전북)’ 및 행정통합 등 정부 국가균형발전 전략도 동력을 얻을 것으로 관측된다.지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)가 3일 진행한 출구조사에서 더불어민주당은 서울을 비롯한 광역단체장 11곳 우위를 기록했다. 집권 1년 만에 치러진 첫 전국 단위 선거에서 여당에 힘이 실린 데엔 이 대통령의 존재감이 영향을 미쳤다는 평가다. 이 대통령은 취임 이후 미국발 관세 폭탄과 중동전쟁 등 위기에 적극 대처하며 코스피 8000시대를 열었다. 국무회의 생중계와 소셜미디어 활용 등으로 대국민 소통도 강화해 60% 안팎 지지율을 유지했다. 이를 동력으로 지선에서도 승리를 거두며 향후 더 적극적인 국정 운영의 토대를 마련했다는 평가다.조진만 덕성여대 정치외교학과 교수는 “이 대통령이 임기 초반 여러 어려움을 겪었는데도 스마트하고 안정적으로 국정 운영을 잘해나간 데 대해 국민이 평가한 것”이라며 “정부 견제 심리도 있을 수 있었는데, 막판 이명박·박근혜 전 대통령이 등장하며 진보 진영 결집이 강하게 일어났다고 본다”고 분석했다.이 대통령은 2024년부터 매년 치러진 전국 단위 선거에서 3연승을 기록했다. 이 대통령은 당대표로 이끈 2024년 4월 22대 총선에서 175석을 확보하는 압승을 이끌었다. 비상계엄과 탄핵 이후 치러진 지난해 6월 21대 대선에서도 과반에 가까운 49.42% 득표율로 당선됐다.향후 정부의 국가균형발전 전략도 속도를 낼 것으로 보인다. 정부는 ‘5극 3특’ 지역 거점 육성과 로봇·재생에너지·바이오·인공지능(AI)·자율주행차 등 전략산업을 집중 육성하는 ‘메가특구’ 조성을 국정 과제로 추진 중이다. 또 지선을 앞두고 추진됐지만 광주·전남 외엔 실패한 행정통합 논의도 확산될 가능성이 높다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 “앞으로 4년간 국정 속도를 두 배로 높이고 정성을 다하면 4년을 8년처럼 일할 수 있다고 생각한다”고 말했다. 특히 지방과 관련해 “대한민국의 생존전략이라 할 수 있는 지역균형발전과 국토대전환을 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.다만 일부 격전지에서 접전이 펼쳐진 데 대해 사법·검찰개혁, 이 대통령 사건 관련 ‘조작기소 특검’ 등을 밀어붙인 거여(巨與)의 강경 노선에 대한 피로감이 표출됐단 평가도 있다. 이선우 전북대 정치외교학과 교수는 “지선은 원래 중도층 투표율이 저조하지만, 민주당의 독주와 조작기소 특검 추진 등 여러 이유로 중도층 일부가 민주당에서 이탈했을 수 있다”고 분석했다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지