시사 전체기사 [포토] 속초항에 정박한 크루즈선 입력:2026-06-03 21:27 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 크루즈선 이스턴비너스호가 강원 속초항에 3일 정박해 있다. 속초항은 이스턴비너스호의 일부 승객이 승·하선하는 준모항이다. 속초시 제공 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 “빚 때문에 죽는 사회가 어디 있나”…개인부채 해법 마련 지시 2 이준석 ‘새치기’ 논란에 “줄 없는데 어떻게 서냐…‘조세호 결혼식 불참’보다 더 황당” 3 하정우 42.6%·한동훈 41.6%…방송3사 출구조사 4 ‘투표용지 노출’ 李 겨냥?…장동혁 “투표해보니 도장 잘 찍혀” 5 李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표했나요?” 해당분야별 기사 더보기 1 3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다 2 젠슨 황, 유재석 만난다…‘유퀴즈’ 통해 세계 최초 토크쇼 출연 3 다주택 팔고 ETF 사더니… 이찬진 금감원장 ‘잭팟’ 예상 4 ‘살 사람이 없다’ 비트코인 굴욕… 1년새 가격 30% 추락 5 “집값 올랐는데 월급으로 해결되나”… 자식 때문에 또 빚더미 해당분야별 기사 더보기 1 김수현, 천문학적 손배 예고…“김세의, 출소해도 경제적 파멸” 2 여고생 살해 장윤기, 성폭행 목적 범행 사실 추가로 드러나 3 “대통령도 이렇게 했잖아”…40대 투표용지 보여주려고 소동 4 지창욱, 수십억대 세금 추징 인정…“고의적 탈루 아냐” 5 李 ‘검찰 사과·취소’ 발언에…“뭘 사과하고 취소하란 건가” 부글대는 검찰 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 이란 “미군 기지 공격”…美 “이란 공격 실패” 2 ‘나여~ 머스크여’… 스페이스X, 파격적 상장 수수료 요구 3 한밤중 뉴욕 맨홀에서 무슨 일?…정체불명 사람들이 ‘들락날락’ 4 [속보] 미군 “경고 무시 이란행 유조선, 미사일로 무력화” 5 “나도 할래”…열차 지붕 올라타는 ‘지하철 서핑’ 美서 확산 해당분야별 기사 더보기 1 충주맨·오픈AI·국중박… 6·3 개표방송 ‘신기술·볼거리’ 총동원 2 ‘딸 폭행’ 아베 감독… 결국 눈물의 사퇴 3 ‘미쓰홍’부터 ‘멋진 신세계’까지…상반기 화제작 만든 ‘이 제작사’ 4 강동원 “진짜 아이돌 데뷔한 느낌…코미디 연기 쾌감 있죠” 5 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 꿀벌 살리고 양봉업 키운다…한국양봉발전협의체 출범 3 천재 화가 김홍도가 그린 조선… 풍속도첩 보러 대기줄도 4 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 5 이귀란 피아노 독주회, 윤수정 피아노 독주회 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 이란 공격에 쿠웨이트 공항 폐쇄… “사망자 등 심각한 피해” [속보] ‘용지부족’ 잠실7동 제2투표소 대기표 대상 오후 10시까지 연장 김영록 전남지사 “정청래 끌어내기 위해 모든 것 바치겠다” 李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표했나요?” 사상 최대 ‘빚투’ 자칫하단 쪽박… 반대매매 3배 급증 3개월 만에 2억 오른 동탄… 받은 성과급만큼 뛰었다 “당신들이 지옥불로 집어넣은 것”…한화 사고 유족의 분노 ‘먹방 스타’ 젠슨 황…“세심히 설계된 ‘야시장 외교’” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요