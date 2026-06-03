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[포토] 속초항에 정박한 크루즈선

입력:2026-06-03 21:27
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크루즈선 이스턴비너스호가 강원 속초항에 3일 정박해 있다. 속초항은 이스턴비너스호의 일부 승객이 승·하선하는 준모항이다. 속초시 제공

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