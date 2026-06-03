‘진보 교육감 전성시대’ 시즌2 개막… 분열지역 많았지만 선전
교육감 방송 3사 출구조사
대구·충북은 보수 성향 현직 우세
제주·세종, 마지막 순간까지 경합
6·3 교육감 선거로 진보 교육감 전성시대 ‘시즌 2’가 개막할 것으로 보인다. 진보 진영은 과거와 달리 단일대오를 만들지 못하고 분열한 지역이 많았지만 11~13석을 휩쓸 전망이다. 교육감 14명이 당선된 2018년 선거에 준하는 호성적이다. 지난 선거에서 8명을 당선시켜 지역 교육을 양분했던 보수 진영은 3~5석 수준으로 쪼그라들 전망이다.
지상파 방송 3사(KBS MBC SBS)가 3일 투표 종료 직후 발표한 출구조사에서 진보 성향 후보가 우세한 지역은 11곳으로 나타났다. 보수 성향 후보가 우세한 지역은 3곳, 경합 지역은 2곳이었다.
서울은 진보 성향 현직 교육감인 정근식 후보가 39%를 득표해 2위 보수 주자인 조전혁 후보(21.2%)를 여유 있게 따돌리는 것으로 예측됐다. 전남광주통합특별시 초대 통합 교육감으로는 현직 전남교육감인 김대중 후보가 40.4%로 1위로 예상됐다. 지역 시민단체들로부터 단일 후보로 추대된 장관호 후보는 30.6%로 현직 광주교육감인 이정선 후보를 따돌리고 2위를 차지하는 것으로 나타났다.
전국적 ‘진보 강세’를 상징하는 지역은 경기도다. 진보 단일후보로 나선 안민석 후보가 58.2%를 득표해 현직 교육감인 임태희 후보(41.8%)를 크게 앞지르는 것으로 나왔다. 임 후보는 4년 전에는 54% 득표로 교육감직에 올랐지만 이번에는 ‘현직 프리미엄’이 무색할 정도로 큰 격차로 패하는 것으로 예측됐다.
인천·울산·강원·경남에서는 진보가 분열하고 보수가 단일대오를 형성했지만 진보가 이기는 것으로 나왔다. 인천은 현직 교육감인 도성훈 후보가 37.1%로 보수 단일 후보로 나선 이대형 후보(32.7%)를 앞섰다. 울산은 조용식 후보가 44.2%로 김주홍 후보(32%)를 눌렀다. 강원은 강삼영 후보가 43.8%로 보수 성향 현직 교육감인 신경호 후보(35.2%)를 눌렀다. 경남은 송영기 후보(42.2%)가 권순기 후보(38.7%)를 따돌렸다. 부산에서는 현직 교육감이자 진보 단일후보인 김석준 후보가 보수 후보 2명의 도전을 뿌리치고 49.6% 득표할 것으로 예측됐다.
진보와 보수 모두 분열돼 후보들이 난립했던 대전과 충남에서도 ‘진보 바람’이 불었다. 대전에선 성광진 후보(33.2%)가 보수 성향 오석진 후보(26.4%)를, 충남에선 이병도 후보(34.1%)가 이명수 후보(25%)를 꺾는 것으로 예측됐다. 진보 성향끼리 맞붙은 전북에서는 천호성 후보가 56.2%로 이남호 후보(43.8%)에게 승리하는 것으로 나왔다.
보수 우세는 3곳에 그쳤다. 대구와 경북은 보수 성향 현직 교육감들이 무난하게 교육감직 방어에 성공할 것으로 보인다. 대구는 강은희 후보가 51.5%, 경북은 임종식 후보가 45% 득표로 예측되면서 2위와의 격차가 10% 포인트 이상이었다. 충북에서는 현직 교육감으로 보수 단일 후보로 나선 윤건영 후보가 45.7%를 득표해 진보 성향의 김성근 후보(40.3%)를 따돌리는 것으로 나타났다.
제주와 세종은 개표 결과를 끝까지 지켜봐야 하는 ‘경합 지역’으로 분류됐다. 제주에선 진보 성향 고의숙 후보(45.1%)와 보수 성향 현직 교육감인 김광수 후보(42%)가 팽팽한 것으로 예측됐다. 세종은 임전수 후보(진보)가 35.1%, 강미애 후보(보수)가 32.5%로 경합을 벌이는 것으로 나왔다.
이도경 교육전문기자, 유경진 기자 yido@kmib.co.kr
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