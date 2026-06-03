초접전 양상에 후보들 안절부절… “지금부터 신의 영역”
출구조사 발표되자 환호 대신 긴장
개표 방송 지켜보며 결과에 촉각
“제 인생의 열 번째 선거인데 이렇게 치열한 선거를 해본 적이 없습니다. 예측하는 건 의미가 없고 지금부터는 신의 영역으로 들어갔습니다.”
3일 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과가 발표되자 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 상기된 표정으로 마이크를 잡고 이같이 말했다. 전국 주요 광역단체장 선거와 국회의원 재보궐선거에서 예상 밖 초접전 양상이 나타나면서 후보들은 환호 대신 긴장 속에 출구조사와 개표방송을 지켜봤다.
대구시장 선거는 출구조사에서 추경호 국민의힘 후보가 49.9%, 김 후보가 49.1%를 기록해 격차가 0.8% 포인트에 그쳤다. 사실상 오차범위 내 초박빙 양상으로 최종 승자를 예단하기 어려운 결과였다. 김 후보는 “완강한 보수의 벽을 뚫고 대구시민들이 변화의 열망을 보여줬다”며 “대구시민이 선거 경쟁을 복원시켰다. 여러분이 승자”라고 의미를 부여했다. 반면 추 후보는 “당초 예상했던 대로 초접전, 초박빙 결과가 나왔다”며 “아직 개표가 시작되지 않은 만큼 결과를 지켜본 뒤 말씀드리겠다”고 말을 아꼈다.
서울시장 선거에 출마한 정원오 민주당 후보도 긴장감을 감추지 못했다. 출구조사 발표 직전 기자들이 ‘좋은 꿈을 꾸셨느냐’고 묻자 그는 “꿈을 안 꾸는 게 제일 좋은 꿈 아니냐”며 웃어 보였지만 표정에는 긴장감이 묻어났다. 선거 막판까지 각종 여론조사에서 접전 양상이 이어진 만큼 캠프 관계자들도 출구조사와 개표 결과에 촉각을 곤두세웠다.
국회의원 재보선 최대 격전지로 꼽힌 경기 평택을의 조국 조국혁신당 후보도 신중한 태도를 보였다. 방송 3사 출구조사에서 1위를 차지했지만 해당 지역이 ‘경합’으로 분류되자 조 후보는 선거사무소에 모인 지지자들에게 “아직 환호할 때가 아니다”며 “최종 결과가 나올 때까지 긴 호흡으로 기다려 달라”고 당부했다.
충남지사 선거에 나선 박수현 민주당 후보 역시 섣부른 낙관론을 경계했다. 그는 “이번 지방선거는 대한민국 지방선거 역사상 가장 중요한 선거”라며 “밤잠을 못 이루고 걱정하며 보낸 불멸의 밤이었다”고 말했다. 이어 “출구조사에 불과하지만 승리를 기대할 수 있는 희망을 확인했다”면서도 “승리의 환호는 잠시 보류하겠다”고 밝혔다. 박 후보는 “격차가 크지 않은 만큼 자정 넘어 다시 입장을 밝히겠다”며 끝까지 긴장을 늦추지 않았다.
경남지사 선거에 출마한 김경수 민주당 후보도 출구조사 결과 득표율 54.3%를 기록하며 박완수 국민의힘 후보를 8.6% 포인트 앞서는 것으로 나왔지만 차분함을 강조했다. 그는 출구조사 발표 직후 지지자들에게 “어디까지나 출구조사 결과일 뿐”이라며 “최종 개표 결과가 나올 때까지 차분하게 지켜보자”고 말했다. 이어 “실제 결과가 나오면 여러분과 함께 기쁨을 나누는 시간을 갖겠다”며 “끝까지 힘을 내 달라”고 독려했다.
김혜원 천양우 기자 kime@kmib.co.kr
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