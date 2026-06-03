일찌감치 앞서가던 추미애·박찬대… 이변없이 출구조사 ‘압승’

추, 양향자 두 배 가까이 압도적 우세

박, 4년 만에 인천시장 탈환 눈앞

민주, 수도권 정책 장악력 높일 듯

6·3 지방선거 경기도지사 선거에 출마한 추미애 더불어민주당 후보가 3일 경기도 수원시 선거사무소에서 출구조사 결과를 지켜본 뒤 미소를 지으며 엄지손가락을 들어 보이고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 국면 내내 압도적 우세를 이어갔던 더불어민주당 추미애 경기지사 후보와 박찬대 인천시장 후보는 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서도 압승에 가까운 결과를 냈다. 민주당은 경기지사를 수성하고, 인천시장을 국민의힘으로부터 탈환하면서 수도권 정책 장악력을 높이는 데 성공할 전망이다.



3일 방송 3사 출구조사에 따르면 추 후보는 60.4%의 득표가 예상돼 양향자 국민의힘 후보(34.1%)를 두 배 가까이 따돌리는 압도적 우세를 보였다. 5월 한 달 내내 여론조사에서 보여줬던 오차범위 밖 우세를 끝까지 유지했다. 당내 검찰개혁 강경파의 상징이던 추 후보는 50% 이상의 득표율을 얻으며 민주당 강성 지지층에게 국한됐던 영향력을 더욱 확장시킬 기반을 마련했다. 추 후보는 이날 출구조사 발표 이후 별다른 입장을 보이지 않았다.



추 후보의 압도적 우세는 우선 ‘체급 차이’가 가장 큰 요인으로 꼽힌다. 판사 출신으로 1995년 15대 총선으로 국회에 입성해 6선 의원을 지낸 헌정 사상 최다선 여성 국회의원이자 민주당 대표, 문재인정부 법무부 장관을 역임했다. 양 후보에 비해 전국구급 인지도를 갖고 있는 추 당선인에게 처음부터 ‘기울어진 운동장’이었다는 평가가 나온다.



제1야당인 국민의힘의 분열 또한 배 가까운 격차에 일조했다는 분석이다. 추 후보 캠프 관계자는 “국민의힘의 경기도지사 선거는 ‘마른 수건 쥐어짜기’”라고 말했다. 이어 “오죽하면 시·군의원도 아니고 경기도의원이 무투표 당선됐다. 그만큼 국민의힘이 후보 구하기도 쉽지 않았다는 뜻”이라며 “이미 내란 심판, 이재명정부 지원이라는 구도하에서 사람도 없으니 격차가 더 벌어진 것”이라고 평가했다.



6·3 지방선거 인천시장 선거에 출마한 박찬대 더불어민주당 후보가 3일 인천시 미추홀구 선거사무소에서 출구조사 결과를 지켜본 뒤 하이파이브를 하고 있다. 연합뉴스

박 후보 또한 현직 시장이었던 유정복 국민의힘 후보를 이기고 4년 만의 인천시장 탈환을 눈앞에 뒀다. 이날 방송 3사 출구조사 결과 박 후보는 53.7%를 기록해 유 후보(45.5%)를 여유롭게 앞섰다. 두 후보는 5월 한 달간 여론조사에서 10% 안팎의 오차범위 밖 박 후보의 우세를 보였다.







또 유 후보의 인천시장 재임 시절 변화가 부족했다는 분석도 나온다. 박 후보 캠프 관계자는 “제물포 르네상스, 동인천 르네상스 등 대규모 개발 사업을 매 선거 제시했지만 결과적으로 실현되거나 실질적인 진전을 보이지 않았다”며 “그에 비교해 박 후보는 이 대통령과 가깝고, 운동권 출신들과 다르게 회계사 출신의 경제 전문가로 실용적 성과를 내왔던 점이 유권자층에게 받아들여졌던 것 같다”고 평했다.



인천에 이 대통령의 전직 지역구가 있었던 것도 승리의 한 배경이다. 이 대통령은 인천 계양을에서 국회의원을 지내면서 영향력을 확대했다. 박 후보 또한 인천 연수갑에서 내리 3선을 했다. 이 대통령의 실용주의에 대한 시민들 기대감이 인천 사정에 밝은 박 후보의 ‘여당 프리미엄’에 힘을 실어줬다는 평가다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 713 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 6·3 지방선거 국면 내내 압도적 우세를 이어갔던 더불어민주당 추미애 경기지사 후보와 박찬대 인천시장 후보는 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서도 압승에 가까운 결과를 냈다. 민주당은 경기지사를 수성하고, 인천시장을 국민의힘으로부터 탈환하면서 수도권 정책 장악력을 높이는 데 성공할 전망이다.3일 방송 3사 출구조사에 따르면 추 후보는 60.4%의 득표가 예상돼 양향자 국민의힘 후보(34.1%)를 두 배 가까이 따돌리는 압도적 우세를 보였다. 5월 한 달 내내 여론조사에서 보여줬던 오차범위 밖 우세를 끝까지 유지했다. 당내 검찰개혁 강경파의 상징이던 추 후보는 50% 이상의 득표율을 얻으며 민주당 강성 지지층에게 국한됐던 영향력을 더욱 확장시킬 기반을 마련했다. 추 후보는 이날 출구조사 발표 이후 별다른 입장을 보이지 않았다.추 후보의 압도적 우세는 우선 ‘체급 차이’가 가장 큰 요인으로 꼽힌다. 판사 출신으로 1995년 15대 총선으로 국회에 입성해 6선 의원을 지낸 헌정 사상 최다선 여성 국회의원이자 민주당 대표, 문재인정부 법무부 장관을 역임했다. 양 후보에 비해 전국구급 인지도를 갖고 있는 추 당선인에게 처음부터 ‘기울어진 운동장’이었다는 평가가 나온다.제1야당인 국민의힘의 분열 또한 배 가까운 격차에 일조했다는 분석이다. 추 후보 캠프 관계자는 “국민의힘의 경기도지사 선거는 ‘마른 수건 쥐어짜기’”라고 말했다. 이어 “오죽하면 시·군의원도 아니고 경기도의원이 무투표 당선됐다. 그만큼 국민의힘이 후보 구하기도 쉽지 않았다는 뜻”이라며 “이미 내란 심판, 이재명정부 지원이라는 구도하에서 사람도 없으니 격차가 더 벌어진 것”이라고 평가했다.박 후보 또한 현직 시장이었던 유정복 국민의힘 후보를 이기고 4년 만의 인천시장 탈환을 눈앞에 뒀다. 이날 방송 3사 출구조사 결과 박 후보는 53.7%를 기록해 유 후보(45.5%)를 여유롭게 앞섰다. 두 후보는 5월 한 달간 여론조사에서 10% 안팎의 오차범위 밖 박 후보의 우세를 보였다.박 후보는 대표적 ‘친명’(친이재명) 인사라는 점이 가장 유효했던 것으로 분석된다. 이재명 대통령의 민주당 대표 시절 박 후보는 원내대표로서 12·3 비상계엄 정국을 함께 헤쳐나왔다. 지역 발전을 위해 정부 지원을 받아내려면 여당 시장, 그중에서도 친명 인사가 유리하다는 ‘여당 프리미엄’을 적극 내세운 점이 주효했다는 평가다.또 유 후보의 인천시장 재임 시절 변화가 부족했다는 분석도 나온다. 박 후보 캠프 관계자는 “제물포 르네상스, 동인천 르네상스 등 대규모 개발 사업을 매 선거 제시했지만 결과적으로 실현되거나 실질적인 진전을 보이지 않았다”며 “그에 비교해 박 후보는 이 대통령과 가깝고, 운동권 출신들과 다르게 회계사 출신의 경제 전문가로 실용적 성과를 내왔던 점이 유권자층에게 받아들여졌던 것 같다”고 평했다.인천에 이 대통령의 전직 지역구가 있었던 것도 승리의 한 배경이다. 이 대통령은 인천 계양을에서 국회의원을 지내면서 영향력을 확대했다. 박 후보 또한 인천 연수갑에서 내리 3선을 했다. 이 대통령의 실용주의에 대한 시민들 기대감이 인천 사정에 밝은 박 후보의 ‘여당 프리미엄’에 힘을 실어줬다는 평가다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지