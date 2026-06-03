18세 학생부터 110세 할머니까지… ‘소중한 한 표’ 행렬

제9회 전국동시 지방선거 투표일인 3일 전국 투표소 1만4288곳에는 한 표를 행사하려는 유권자들의 발길이 이어졌다. 일부 투표소에선 투표 방해와 소란 등에 따른 신고가 잇따랐다.
투표소 곳곳에선 아침 일찍부터 투표하려고 줄을 선 모습을 볼 수 있었다. 대구 동구 신암2동 제2투표소를 찾은 최모(48)씨는 “지역에 진짜 도움이 되는 후보를 찍기로 했다”고 말했다. 전북 전주시 혁신동 제1투표소와 인천 남동구 구월1동 제1투표소 등에선 유모차를 끄는 젊은 부부, 다리가 불편한 아내를 휠체어에 태운 남편 등이 소중한 한 표를 행사했다.
100㎞ 넘게 이동한 시민도 있었다. 전남 광양시와 하동군에서 일하는 양귀례(75)씨는 주소지가 있는 전주시에서 투표하고 싶다며 서전주중학교에 마련된 효자3동 제2투표소까지 찾아갔다.
충북 청주시 복대1동 제7투표소를 찾아 생애 첫 투표에 나선 이모(18)양은 “청년 일자리 문제를 해결해줄 것 같은 사람에게 투표했다”고 말했다. 광주 동구의 최고령 유권자인 김정자(110) 어르신은 100세를 맞은 노인에게 정부에서 지급하는 지팡이인 ‘청려장’을 짚고 계림1동 제2투표소를 찾았다.
서울 영등포구 투표소에선 한 남성이 선거관리위원회의 관리가 허술하다고 항의하는 등 소란이 발생했다. 이 남성은 투표용지 중복 수령이 가능한 구조로 투표소가 운영된다고 보고 투표 완료 후 재투표를 시도했던 것으로 알려졌다. 경찰은 수사를 진행할 예정이다.
서울 관악구에선 30대 남성이 투표용지 촬영을 시도했다가 적발되자 소란을 일으켰다. 공직선거법에 따라 기표소 안에서 투표용지를 촬영하는 경우 2년 이하 징역 또는 400만원 이하 벌금형에 처해질 수 있다. 강동구에선 한 유권자가 투표하려던 중 투표용지가 2장 출력됐다며 신고했지만 투표사무원의 단순 실수로 확인됐다.
경찰청에 따르면 이날 전국에서 접수된 선거 관련 112 신고는 모두 399건이었다. 투표방해·소란이 66건으로 가장 많았다. 이어 교통 불편 29건, 폭행 신고 3건 등이었다.
전국종합=김민 기자, 임송수 기자
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