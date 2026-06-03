이재명 대통령, 온종일 SNS ‘투표 독려’

관저 머물며 모두 4건의 글 올려

靑 별도 입장 없이 개표 지켜봐

이재명 대통령이 지난 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언을 하고 있다. 김지훈 기자

이재명 대통령은 3일 관저에 머물며 종일 소셜미디어를 통해 투표 독려에 나섰다. 청와대는 별도 입장 없이 개표 결과를 차분히 지켜봤다.



이 대통령은 투표가 진행되는 동안에만 모두 4건의 소셜미디어 글을 올리며 투표 격려에 나섰다. 이 대통령은 오전 8시55분 올린 첫 게시글에서 친명(친이재명)계 좌장인 정성호 법무부 장관이 엑스(X)에 가입했다는 글을 공유하며 지지자들을 향해 투표했느냐고 물었다. 이어 오전 10시에는 부패 사건을 신고한 국민에게 역대 최고 보상금인 20억원을 지급했다는 국민권익위원회 발표 내용을 공유하면서 “앞으로 대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 “부동산 투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가는 것처럼 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심국가로 가야 한다”며 “투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면 얼마든지 갈 수 있다”고 덧붙였다.



국민의힘이 선거개입이라고 비판하자 이 대통령은 오후 다시 글을 올려 “자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다”고 반박하면서 “유능하고 충직한 일꾼을 찾아 반드시 투표하자”고 목소리를 높였다. 이 대통령은 1시간 후 다시 “유능하고 충직한 머슴 선택이 진정한 세계에 자랑할 민주공화국 대한민국을 만든다”고 거듭 투표를 독려했다.



청와대는 지상파 방송 3사의 출구조사 결과가 발표되자 다소 긴장한 표정이었다. 청와대 관계자는 “접전인 곳이 4곳이라 끝까지 상황을 지켜봐야 한다”며 말을 아꼈다. 청와대 내부적으론 4년 전 국민의힘에 내준 지방 권력 상당수를 되찾은 만큼 2년 차에 접어든 이재명정부의 국정 운영에 안정감을 가질 수 있을 것으로 예상했다. 특히 보수 우세 지역에서도 선전한 것으로 나타난 만큼 이 대통령의 리더십도 평가받은 것으로 판단하고 있다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 3일 관저에 머물며 종일 소셜미디어를 통해 투표 독려에 나섰다. 청와대는 별도 입장 없이 개표 결과를 차분히 지켜봤다.이 대통령은 투표가 진행되는 동안에만 모두 4건의 소셜미디어 글을 올리며 투표 격려에 나섰다. 이 대통령은 오전 8시55분 올린 첫 게시글에서 친명(친이재명)계 좌장인 정성호 법무부 장관이 엑스(X)에 가입했다는 글을 공유하며 지지자들을 향해 투표했느냐고 물었다. 이어 오전 10시에는 부패 사건을 신고한 국민에게 역대 최고 보상금인 20억원을 지급했다는 국민권익위원회 발표 내용을 공유하면서 “앞으로 대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 “부동산 투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가는 것처럼 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심국가로 가야 한다”며 “투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면 얼마든지 갈 수 있다”고 덧붙였다.국민의힘이 선거개입이라고 비판하자 이 대통령은 오후 다시 글을 올려 “자신이 나쁜 사람이라고 스스로 생각하는 사람이 아닌 한 민주주의에 대한 공자님 말씀인 이 말에 화낼 이유가 없다”고 반박하면서 “유능하고 충직한 일꾼을 찾아 반드시 투표하자”고 목소리를 높였다. 이 대통령은 1시간 후 다시 “유능하고 충직한 머슴 선택이 진정한 세계에 자랑할 민주공화국 대한민국을 만든다”고 거듭 투표를 독려했다.청와대는 지상파 방송 3사의 출구조사 결과가 발표되자 다소 긴장한 표정이었다. 청와대 관계자는 “접전인 곳이 4곳이라 끝까지 상황을 지켜봐야 한다”며 말을 아꼈다. 청와대 내부적으론 4년 전 국민의힘에 내준 지방 권력 상당수를 되찾은 만큼 2년 차에 접어든 이재명정부의 국정 운영에 안정감을 가질 수 있을 것으로 예상했다. 특히 보수 우세 지역에서도 선전한 것으로 나타난 만큼 이 대통령의 리더십도 평가받은 것으로 판단하고 있다.최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지