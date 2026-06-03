[단독] 한화에어로, 정부 ‘집중안전점검 대상’서 3년 연속 빠졌다

연 2회 자체검사 후 통보로 바뀌어

6년 전 ‘정전기 관리 미흡’ 지적받아

안전보건 예산 영업이익 0.2% 그쳐

관련 최고 직책도 임원 아닌 부장급

연합뉴스

폭발 사고로 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스가 2024년부터 정부의 집중안전점검 대상에서 제외된 것으로 확인됐다. 앞서 2018년과 2019년 잇달아 발생한 폭발 사고로 직원 8명이 숨진 뒤 정부의 안전점검이 매년 이어졌지만 정부 기조가 바뀌면서 종합 점검 대상에서 제외된 뒤 폭발 사고가 재발한 것이다.



국민일보가 3일 국회 행정안전위원회 소속 양부남 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 행정안전부의 ‘집중안전점검 대상 목록’을 보면 한화에어로스페이스 대전사업장은 2024년부터 올해까지 3년 연속 대상에서 제외됐다. 집중안전점검은 재난안전법에 근거해 매년 약 60일 기간을 두고 재난·사고 발생 우려 시설 등을 살피는 종합 점검이다. 중앙부처와 지방자치단체 등이 소관 시설 가운데 위험도·중요도 등을 고려해 대상을 선정하고 점검한다.



2018·2019년 폭발 사고 이후 한화에어로스페이스 대전사업장은 2020년부터 2023년까지 방위사업법에 따라 방위사업청으로부터 매년 집중안전점검을 받았다. 특히 2020년과 2023년 집중안전점검에서는 ‘정전화 테스터기 저항 범위 수정 필요’ ‘전도성 바닥 저항 안전화를 위한 조치 시급’ 등 이번 폭발 사고의 원인 중 하나로 추정되는 정전기 관련 관리 미흡을 지적받기도 했다. 작업 현장에서 발생하는 정전기가 외부로 방출되지 않고 지면으로 전도되도록 공장 바닥과 작업자가 착용하는 정전화·손목띠(어스링) 등의 장비 성능을 개선하라는 것이다. 다만 한화에어로스페이스 측은 “당시 방사청의 지적 사항에 대해 모두 보완 조치를 마쳤으며, 이번 폭발 사고가 발생한 세척 공실과는 무관하다”고 해명했다.



방사청의 한화에어로스페이스에 대한 집중안전점검은 4년 만에 끝났다. 2024년부터 정부가 중복 점검과 부실 점검 방지를 명목으로 ‘점검 효율화’를 추진하면서 회사가 연 2회 자체 검사를 해 방사청에 통보하고 방사청은 연 1회 통상적 안전검사를 하는 방식으로 바뀌었다. 행안부 관계자는 “중복·부실 점검 방지 등 점검 효율화를 위해 방위사업법 등 개별법에 따라 점검하는 시설은 집중안전점검 대상에서 제외했다”고 설명했다.



‘K방산’ 신화를 쓰면서도 안전 관리 예산은 제자리걸음을 보이는 등 한화에어로스페이스의 안전 관리 체계에서도 허점이 드러났다. 한화에어로스페이스 지속가능경영 보고서에 따르면 지난해 이 회사의 안전보건 예산은 68억원으로 영업이익(3조345억원)의 0.2%에 그쳤다. 한화에어로스페이스의 안전보건 예산은 2022년 32억원에서 이듬해 72억원으로 늘었지만 2024년에는 다시 38억원 집행에 그쳤다. 안전 관련 최고 직책도 ‘환경·안전·보건(ESH) 실장’으로 임원이 아니라 부장급이 맡고 있었다. 업계에서는 조 단위의 매출을 기록하는 대기업의 안전을 총괄하는 핵심 직책을 부장급 실무자가 맡는 것이 이례적이라는 평가도 나온다.







GoodNews paper ⓒ 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 26 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 폭발 사고로 7명의 사상자를 낸 한화에어로스페이스가 2024년부터 정부의 집중안전점검 대상에서 제외된 것으로 확인됐다. 앞서 2018년과 2019년 잇달아 발생한 폭발 사고로 직원 8명이 숨진 뒤 정부의 안전점검이 매년 이어졌지만 정부 기조가 바뀌면서 종합 점검 대상에서 제외된 뒤 폭발 사고가 재발한 것이다.국민일보가 3일 국회 행정안전위원회 소속 양부남 더불어민주당 의원실을 통해 입수한 행정안전부의 ‘집중안전점검 대상 목록’을 보면 한화에어로스페이스 대전사업장은 2024년부터 올해까지 3년 연속 대상에서 제외됐다. 집중안전점검은 재난안전법에 근거해 매년 약 60일 기간을 두고 재난·사고 발생 우려 시설 등을 살피는 종합 점검이다. 중앙부처와 지방자치단체 등이 소관 시설 가운데 위험도·중요도 등을 고려해 대상을 선정하고 점검한다.2018·2019년 폭발 사고 이후 한화에어로스페이스 대전사업장은 2020년부터 2023년까지 방위사업법에 따라 방위사업청으로부터 매년 집중안전점검을 받았다. 특히 2020년과 2023년 집중안전점검에서는 ‘정전화 테스터기 저항 범위 수정 필요’ ‘전도성 바닥 저항 안전화를 위한 조치 시급’ 등 이번 폭발 사고의 원인 중 하나로 추정되는 정전기 관련 관리 미흡을 지적받기도 했다. 작업 현장에서 발생하는 정전기가 외부로 방출되지 않고 지면으로 전도되도록 공장 바닥과 작업자가 착용하는 정전화·손목띠(어스링) 등의 장비 성능을 개선하라는 것이다. 다만 한화에어로스페이스 측은 “당시 방사청의 지적 사항에 대해 모두 보완 조치를 마쳤으며, 이번 폭발 사고가 발생한 세척 공실과는 무관하다”고 해명했다.방사청의 한화에어로스페이스에 대한 집중안전점검은 4년 만에 끝났다. 2024년부터 정부가 중복 점검과 부실 점검 방지를 명목으로 ‘점검 효율화’를 추진하면서 회사가 연 2회 자체 검사를 해 방사청에 통보하고 방사청은 연 1회 통상적 안전검사를 하는 방식으로 바뀌었다. 행안부 관계자는 “중복·부실 점검 방지 등 점검 효율화를 위해 방위사업법 등 개별법에 따라 점검하는 시설은 집중안전점검 대상에서 제외했다”고 설명했다.‘K방산’ 신화를 쓰면서도 안전 관리 예산은 제자리걸음을 보이는 등 한화에어로스페이스의 안전 관리 체계에서도 허점이 드러났다. 한화에어로스페이스 지속가능경영 보고서에 따르면 지난해 이 회사의 안전보건 예산은 68억원으로 영업이익(3조345억원)의 0.2%에 그쳤다. 한화에어로스페이스의 안전보건 예산은 2022년 32억원에서 이듬해 72억원으로 늘었지만 2024년에는 다시 38억원 집행에 그쳤다. 안전 관련 최고 직책도 ‘환경·안전·보건(ESH) 실장’으로 임원이 아니라 부장급이 맡고 있었다. 업계에서는 조 단위의 매출을 기록하는 대기업의 안전을 총괄하는 핵심 직책을 부장급 실무자가 맡는 것이 이례적이라는 평가도 나온다.이정헌 김다연 허경구 기자 hlee@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지