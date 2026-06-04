천무 계약 줄 섰는데… 한화에어로 ‘빠른 납기’ 시험대
유럽 수출 늘려… 공급 신뢰도 변수
대전 핵심시설… 전략 수정 불가피
한화에어로스페이스 폭발 사고 여파로 대전사업장의 일부 생산이 중단되면서 회사의 핵심 경쟁력이었던 ‘빠르고 안정적인 납기’ 능력이 시험대에 올랐다는 평가가 나온다. 대전사업장은 다연장로켓 ‘천무’, 장거리 지대공 유도무기 ‘L-SAM’ 등의 생산기지로, 폴란드 노르웨이 등 유럽에서 수출 탄력을 받고 있는 K-방산의 공급 신뢰도에 변수로 작용할 수 있다는 분석이다.
3일 업계에 따르면 한화에어로스페이스의 천무는 폴란드와 노르웨이, 에스토니아 등 유럽을 중심으로 수출 계약을 늘려가고 있다. 폴란드와는 2022년 11월 1차 계약(천무 발사대 218문, 약 5조원 규모)을 시작으로 2024년 4월 2차(72문, 약 2조2000억원), 지난해 12월 3차(천무 유도미사일 공급, 약 5조6000억원)까지 누적 계약 규모가 13조원에 달한다.
노르웨이의 경우 지난 1월 천무 발사대 16문과 유도미사일, 통합군수지원 체계 등이 포함된 ‘천무 풀패키지’를 도입하기로 했다. 계약 규모는 약 1조3000억원이다. 노르웨이 정부는 2028~2029년 발사대와 훈련 장비 등을 인도받고, 2030~2031년 유도미사일을 공급받을 예정이다.
특히 노르웨이 계약은 미국 록히드마틴의 하이마스(HIMARS), 독일·프랑스 합작사 KNDS의 유로풀스 등 쟁쟁한 경쟁사를 제친 성과였다. 당시 빠른 납기와 가격 경쟁력, 현지 운용 환경을 반영한 맞춤 설계가 한화에어로스페이스의 선정 배경으로 꼽혔다.
에스토니아는 지난해 12월 약 5200억원 규모의 천무 6문 공급 계약을 맺은 데 이어 지난 5월에 3문 추가 계약을 체결했다. 이 역시 상대의 요구 일정을 맞춘 적기 공급 능력이 주효했다는 평가다. 업계는 프랑스 루마니아 등에서도 천무의 신규 계약이 이뤄질 수 있다고 본다. 또 한화에어로스페이스가 상세 계약 물량을 공개하지 않는 중동과의 공급 계약에도 천무가 포함됐을 거라는 관측이 많다.
문제는 지난 1일 대전 사업장 폭발사고로 회사의 생산 전략 수정이 불가피해졌다는 점이다. 중대재해 발생에 따라 지난 2일부터 부분 작업 중지 명령이 내려진 대전사업장은 천무와 L-SAM 등의 추진체·추진제를 생산하는 핵심 시설로 알려져 있다. 이미 2018·2019년에도 폭발 사고가 있었던 상황이라, 원인 규명과 안전망 재구축에 상당 시일이 걸릴 것이라는 전망이 나온다. 중대재해처벌법은 반복 사고에 대한 안전관리 의무를 중점적으로 들여다보는 만큼, 노동당국의 수사 결과도 직·간접적으로 생산 및 수출에 영향을 미칠 수 있다.
한화에어로스페이스는 사고 수습이 최우선이며 생산 차질을 최소화하기 위해 노력하겠다는 입장이다. 또한 전 사업장에 대한 특별안전교육 및 재발방지대책을 수립한 뒤 대전사업장 생산을 재개할 방침이다. 회사는 현재 전국에 방산 사업장 7곳을 운영하고 있고, 폴란드 등에서 현지 생산체계를 추진하고 있다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사