美, ‘강제노동 조치 미흡’ 이유로 한국에 12.5% 관세 예고
USTR, 무역법 301조 조사 결과 공개
청와대 “기존 합의 이익균형 지킬 것”
미 무역대표부(USTR)가 2일(현지시간) 무역법 301조를 근거로 한국이 강제노동으로 생산된 상품의 수입 금지를 충분히 시행하지 않았다며 관세 12.5% 부과를 예고했다. USTR은 한국을 포함한 60개 경제권에 10% 혹은 12.5%의 관세 부과를 예고했는데, 이를 통해 글로벌 관세를 대체할 것으로 보인다.
이날 USTR 발표에 따르면 한국은 강제노동으로 생산된 상품에 대한 수입 금지 조치의 도입과 효과적 집행에 모두 실패한 54개 경제권에 포함됐다. USTR 은 강제노동 생산품의 교역 관련 조치를 제대로 하지 않은 60개 경제권의 정책과 관행에 대해 “불합리하며 미국의 상거래에 부담을 주거나 제한을 가한다고 판단했다”고 설명했다. 제이미슨 그리어 USTR 대표도 이날 성명에서 “우리의 중요한 무역 파트너들이 강제노동으로 만든 제품의 수입 문제를 해결하지 못한 것은 용납할 수 없다”고 밝혔다.
이번 조치는 USTR이 지난 3월 ‘과잉생산’과 ‘강제노동으로 생산된 제품 수입’ 문제를 대상으로 착수한 무역법 301 조 조사 결과의 일부다. 무역법 301조는 외국 정부의 부당한 정책과 관행에 관세 부과 등으로 대응할 권한을 행정부에 부여한다. 과잉생산 조사는 16개, 강제노동 조사는 60개 경제권이 대상이며 한국은 두 조사 모두 포함됐다.
이번 조사는 연방대법원이 지난 2월 트럼프 행정부의 상호관세를 위법하다고 판단한 이후 추진됐다. 현재 미국은 무역법 122조를 근거로 전 세계 무역 상대국에 10%의 ‘글로벌 관세’를 부과했으나 적용 기간이 150일로 오는 7월 24일까지다. 이에 따라 미국은 무역법 301조에 따른 대체 관세 도입을 추진해 왔다. 관세 시행은 다음 달 7일 열리는 공청회 등 의견 수렴을 거쳐 확정된다.
미국은 이번에 결론이 나온 강제노동 관련 조사 외에도 과잉생산 관련 조사를 통해 추가로 관세 계획을 내놓을 예정이다. 한국은 지난해 미국과 3500억 달러의 대미 투자를 약속한 뒤 상호관세율을 25%에서 15%로 낮췄다. 따라서 미국의 모든 추가 관세가 15%를 넘지 않도록 관리해 나갈 방침이다. 청와대는 3일 “정부는 향후 예정된 의견서 제출(6일까지)과 공청회(7일) 등에 적극 대응하겠다”며 “기존 한·미 관세 합의에 따른 이익 균형이 훼손되지 않도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
한편 그리어 대표는 이날 국제통화기금(IMF) 금융·개발 매거진 기고문에서 “에너지 자원이 제한적이고 석탄도 철광석도 없는 한국이 어떻게 철강 강국이 될 수 있었나”라고 반문했다. 정부 개입이 무역 불균형을 초래한다는 것이다.
조승현 이동환 기자 chosh@kmib.co.kr
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