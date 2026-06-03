이란 공격에 쿠웨이트 공항 폐쇄… “사망자 등 심각한 피해”

5함대 사령부 등 미군 기지도 겨냥

미군 “방공망으로 드론 모두 요격”

美국무 “제재 완화 전 핵 포기해야”

미군 중부사령부가 2일(현지시간) 엑스에 공개한 영상에서 보츠와나 선적 유조선 ‘렉시호’ 엔진실이 미군의 헬파이어 공대지 유도미사일을 맞고 폭발하고 있다. 중부사령부는 “렉시호가 24시간 동안 미군의 반복된 경고를 무시하고 국제 수로를 통과해 (이란) 하르그섬으로 향했다”고 설명했다. 엑스 캡처

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 미군의 바레인 해군기지와 쿠웨이트 공군기지를 타격했다고 주장했다. 중동을 관할하는 미국 중부사령부(CENTCOM)는 “이란의 모든 공격이 실패했다”고 반박했다. 하지만 쿠웨이트 정부는 사망자 등 인명 피해와 물적 피해가 발생했다며 쿠웨이트 국제공항을 폐쇄했다.



이란 준관영 타스님통신은 3일(현지시간) “미 해군 5함대 사령부와 역내 공군기지가 IRGC 항공우주군의 미사일·드론 공격을 받았다”며 관련 영상을 공개했다. 타스님에 따르면 IRGC는 성명에서 “미국 침략군이 호르무즈 해협 인근의 이란 유조선 1척을 발사체로 공격했다. 이에 대응해 IRGC 해군은 적의 선박을 미사일로 타격했다”고 밝혔다. 이어 “IRGC 항공우주군은 즉각 미국의 항공기·헬기 기지와 해군 5함대 사령부를 미사일과 드론으로 공격했다”고 덧붙였다.



중부사령부는 전날 늦은 오후 이란의 핵심 석유 시설 하르그섬으로 향하던 보츠와나 선적 유조선 렉시호에 미사일을 발사했다고 밝혔다. 중부사령부는 해당 선박이 미군의 정지 명령과 경고를 24시간 동안 수차례 무시했다고 설명했다.



IRGC의 표적이 된 곳은 바레인 소재 미 해군 5함대 기지와 쿠웨이트 알리알살렘 공군기지다. 중부사령부는 성명에서 “이란의 모든 공격은 실패했다. IRGC의 주장은 허위”라며 “IRGC가 5함대 기지에 발사한 미사일 3발은 바레인군 방공망에 요격됐고, 쿠웨이트 공군기지에 쏜 미사일 2발은 목표 지점까지 도달하지 못했다”고 맞받았다. 이어 “이란이 쿠웨이트 공군기지를 노려 다수의 드론을 추가로 발사했지만 우리 방공망에 모두 격추됐다”고 덧붙였다.



하지만 쿠웨이트 외무부는 성명을 통해 이날 공습으로 1명이 사망하고 다수의 부상자가 발생했다고 밝혔다. 쿠웨이트 민간항공청은 공항을 폐쇄하고 여객·운송 업무를 중단했다.



마코 루비오 미국 국무장관이 이날 워싱턴DC에서 연방 상원 외교위원회 청문회에 출석해 발언하는 모습. 로이터연합뉴스

미국과 이란의 평화협상이 교착 상태에 빠진 가운데 마코 루비오 미국 국무장관은 대(對)이란 제재 완화의 최우선 조건이 핵 포기라는 도널드 트럼프 행정부의 입장을 재확인했다. 루비오 장관은 2일 워싱턴DC에서 열린 연방 상원 외교위원회 청문회에 출석해 ‘호르무즈 해협 재개방의 대가로 이란에 제재 완화를 제시하지 않았느냐’는 질의에 “그것은 논의되지도, 제안하지도 않았다”며 “이란은 고농축 우라늄 보유와 핵 활동 때문에 제재를 받았다. 이를 내려놓는다면 연계된 제재 완화가 있을 것”이라고 답했다. 대이란 제재 완화의 선결 조건은 핵 포기이며 호르무즈 해협 개방과는 별도로 논의된다는 것이다. 루비오 장관은 이란의 핵무기 보유에 대해 “북한보다 더 심각한 존재가 된다는 것을 의미한다. 자금이 (북한보다) 더 많기 때문”이라고 강조했다.



트럼프 대통령은 트루스소셜에서 대화가 중단됐다는 이란 매체들의 보도에 대해 “허위이며 잘못된 것”이라고 반박하며 “대화는 이날까지 계속됐다. (이란은) 어떤 식으로든 협상을 타결할 때가 됐다”고 강조했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 3035 응원 하기 Boom de yada 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 미군의 바레인 해군기지와 쿠웨이트 공군기지를 타격했다고 주장했다. 중동을 관할하는 미국 중부사령부(CENTCOM)는 “이란의 모든 공격이 실패했다”고 반박했다. 하지만 쿠웨이트 정부는 사망자 등 인명 피해와 물적 피해가 발생했다며 쿠웨이트 국제공항을 폐쇄했다.이란 준관영 타스님통신은 3일(현지시간) “미 해군 5함대 사령부와 역내 공군기지가 IRGC 항공우주군의 미사일·드론 공격을 받았다”며 관련 영상을 공개했다. 타스님에 따르면 IRGC는 성명에서 “미국 침략군이 호르무즈 해협 인근의 이란 유조선 1척을 발사체로 공격했다. 이에 대응해 IRGC 해군은 적의 선박을 미사일로 타격했다”고 밝혔다. 이어 “IRGC 항공우주군은 즉각 미국의 항공기·헬기 기지와 해군 5함대 사령부를 미사일과 드론으로 공격했다”고 덧붙였다.중부사령부는 전날 늦은 오후 이란의 핵심 석유 시설 하르그섬으로 향하던 보츠와나 선적 유조선 렉시호에 미사일을 발사했다고 밝혔다. 중부사령부는 해당 선박이 미군의 정지 명령과 경고를 24시간 동안 수차례 무시했다고 설명했다.IRGC의 표적이 된 곳은 바레인 소재 미 해군 5함대 기지와 쿠웨이트 알리알살렘 공군기지다. 중부사령부는 성명에서 “이란의 모든 공격은 실패했다. IRGC의 주장은 허위”라며 “IRGC가 5함대 기지에 발사한 미사일 3발은 바레인군 방공망에 요격됐고, 쿠웨이트 공군기지에 쏜 미사일 2발은 목표 지점까지 도달하지 못했다”고 맞받았다. 이어 “이란이 쿠웨이트 공군기지를 노려 다수의 드론을 추가로 발사했지만 우리 방공망에 모두 격추됐다”고 덧붙였다.하지만 쿠웨이트 외무부는 성명을 통해 이날 공습으로 1명이 사망하고 다수의 부상자가 발생했다고 밝혔다. 쿠웨이트 민간항공청은 공항을 폐쇄하고 여객·운송 업무를 중단했다.미국과 이란의 평화협상이 교착 상태에 빠진 가운데 마코 루비오 미국 국무장관은 대(對)이란 제재 완화의 최우선 조건이 핵 포기라는 도널드 트럼프 행정부의 입장을 재확인했다. 루비오 장관은 2일 워싱턴DC에서 열린 연방 상원 외교위원회 청문회에 출석해 ‘호르무즈 해협 재개방의 대가로 이란에 제재 완화를 제시하지 않았느냐’는 질의에 “그것은 논의되지도, 제안하지도 않았다”며 “이란은 고농축 우라늄 보유와 핵 활동 때문에 제재를 받았다. 이를 내려놓는다면 연계된 제재 완화가 있을 것”이라고 답했다. 대이란 제재 완화의 선결 조건은 핵 포기이며 호르무즈 해협 개방과는 별도로 논의된다는 것이다. 루비오 장관은 이란의 핵무기 보유에 대해 “북한보다 더 심각한 존재가 된다는 것을 의미한다. 자금이 (북한보다) 더 많기 때문”이라고 강조했다.트럼프 대통령은 트루스소셜에서 대화가 중단됐다는 이란 매체들의 보도에 대해 “허위이며 잘못된 것”이라고 반박하며 “대화는 이날까지 계속됐다. (이란은) 어떤 식으로든 협상을 타결할 때가 됐다”고 강조했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지