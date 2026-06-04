검찰 “더 잃을 게 없다”… ‘보완수사 사수’ 총력
지선 끝낸 與, 형사소송법 개정 전망
유튜브 통해 존치 필요성 직접 호소
정성호 법무도 성과 부각 지원 사격
“보이지 않는 부분까지 밝혀내는 것, 그것이 우리가 하는 보완수사입니다.”
대검찰청 유튜브 채널에 지난 2일 올라온 영상에 등장한 문구다. 여권이 6·3 지방선거 이후 형사소송법 개정 논의를 본격화할 것으로 예상되는 가운데 검찰이 ‘보완수사 존치론’을 전면에 내세워 총력전에 나선 모양새다. 일선 검사들 사이에서는 “더 이상 ‘로키’로는 안 된다”는 기류가 확산하고 있다.
3일 법조계에 따르면 대검 대변인실은 전날 유튜브 채널 ‘검찰나우’에 ‘진실을 향해, 우리는 멈추지 않습니다. 늘 그래왔듯이’라는 제목의 인공지능(AI)으로 제작된 영상을 올렸다. 이 영상에는 ‘인쇄된 활자에만 의존해 결론을 얻기에는 여백이 너무 많기에’ ‘누군가의 삶이 단 몇 줄로 전부가 되지 않도록’ 등 보완수사권 존치 필요성을 강조하는 표현이 등장한다. 대검은 그간 모범 보완수사 사례를 소개하는 식으로 간접적인 홍보를 해 왔는데, 보완수사 존치론을 직접 앞세운 건 처음이다. 검찰 관계자는 “지선 후 형소법 개정이 이뤄지는 만큼 국민 설득에 총력을 기울일 것”이라고 말했다.
그간 침묵을 지키던 대검은 선거가 마무리되는 시점과 맞물려 과감한 행보에 나서고 있다. 구자현 검찰총장 대행은 지난달 27~29일 직접 전국 고검장·검사장 화상회의를 주재하고 보완수사권을 핵심 안건으로 논의했다. 이 자리에서 상당수 검사장은 ‘보완수사 폐지 불가’ 입장을 피력했다. 지난 1일에는 3~4월 전국 12개 일선 검찰청의 송치사건 처분 현황을 조사한 결과 보완수사 실시율이 절반에 가까운 45.59%로 집계됐다고 발표했다.
정성호 법무부 장관도 지원사격을 하고 있다. 검찰은 전날 ‘광주 여학생 흉기 살인 사건’을 보완수사를 통해 ‘단순 살인’에서 형이 더 무거운 ‘성폭력처벌법상 강간 등 살인’ 혐의로 바꿔 기소했다고 밝혔다. 이와 관련해 정 장관은 페이스북에서 “광주지검 수사팀의 전면적 보완수사로 혐의가 드러났다”며 “범죄로부터 국민이 안전한 나라를 만들겠다”고 강조했다.
검찰 내부에서는 ‘더 이상 잃을 게 없다’는 인식이 널리 퍼져 있다. 한 부장검사는 “법무부·검찰 수뇌부에서 그간 ‘로키’ 전략을 강조해 왔는데, 일선에서는 ‘그래서 남은 게 뭐냐’는 냉소만 남은 상황”이라고 말했다. 한 검사장은 “보완수사권이 폐지되면 피해를 보는 건 국민”이라며 “수용되지 않더라도 강하게 주장해야 한다는 의견이 많다”고 밝혔다.
‘보완수사권 폐지론’이 기정사실화된 상황도 검찰이 정면돌파에 나선 배경으로 언급된다. 앞서 김민석 국무총리는 형소법 개정 논의의 주체인 검찰개혁추진단에 ‘보완수사권 폐지를 전제로 논의하라’고 지시한 것으로 전해졌다. 검찰 고위 간부는 “총리 지시의 배경을 당권 도전과 연결지어 보는 시각이 다수인 게 사실”이라며 “검찰로서는 남은 선택지가 없는 형편”이라고 토로했다.
구자창 박재현 이서현 기자 critic@kmib.co.kr
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