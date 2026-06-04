주담대 고정금리 이미 7.3%까지 뛰었다
한국은행 기준금리 인상 가능성
‘영끌족’ ‘빚투족’ 이자부담 비상
한·미 기준금리 인하 기대가 빠르게 후퇴하면서 주택담보대출을 비롯한 국내 주요 시중은행의 대출금리가 다시 들썩이고 있다. 중동전쟁발 고물가 우려에 한국은행이 금리 인상 가능성까지 열어두자 은행채 등 시장금리가 먼저 반응하는 모습이다. 부동산 ‘영끌족’은 물론 주식 투자 자금을 빌린 ‘빚투족’의 이자 부담도 당분간 커질 전망이다.
3일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 지난 2일 기준 5년 고정형 주택담보대출 금리는 연 4.34~7.32%로 집계됐다. 지난달 말 연 4.26~7.10%와 비교하면 상단이 0.22%포인트 올랐다. 지난해 말 주담대 금리 상단이 연 6.23%였던 점을 고려하면 5개월여 만에 1%포인트 넘게 뛴 셈이다.
고정형 주담대 금리가 오른 것은 지표금리인 은행채 금리가 상승세를 보이고 있어서다. 은행채 금리는 은행이 대출 재원을 조달할 때 부담하는 비용을 반영한다. 기준금리가 당장 오르지 않더라도 시장이 향후 금리 인상 가능성을 먼저 반영하면 은행채 금리가 오르고 이는 시차를 두고 대출금리에 반영된다.
변동형 주담대 금리도 상승 압력을 받고 있다. 은행연합회에 따르면 5월 16일부터 6월 15일까지 적용되는 신규취급액 기준 코픽스는 2.89%로 전월보다 0.08%포인트 올랐다. 잔액 기준 코픽스는 2.87%, 신잔액 기준 코픽스는 2.49%로 각각 0.02%포인트, 0.04%포인트 상승했다.
대출금리 상승의 배경에는 한은의 통화정책 기조 변화가 있다. 한은 금융통화위원회는 지난달 28일 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 다만 신현송 한은 총재는 물가와 환율, 부동산 시장 흐름을 고려해 향후 통화정책 경로가 긴축 쪽으로 열려 있음을 시사했다. 중동전쟁에 따른 국제유가와 물가 불안이 금리 인하 기대를 빠르게 약화시키고 있는 것이다.
미국의 고금리 기조도 부담이다. 미 연방준비제도는 최근 기준금리 목표범위를 연 3.50~3.75%로 동결했다. 미국 금리가 높은 수준에 머물면 달러 강세와 원화 약세 압력이 커지고 이는 한은의 금리 인하 여지를 좁히는 요인이 된다.
시장에서는 하반기 한은이 기준금리 인상에 나설 경우 주담대 금리 상단이 연 8%대까지 오를 수 있다는 전망도 나온다. 5억원을 30년 만기로 빌린 차주의 대출금리가 연 5%에서 6%로 오르면 매달 갚아야 할 원리금은 수십만원 가량 늘어난다. 한 금융권 관계자는 “금리 인하 기대가 약해진 상황에서 시장금리가 먼저 움직이고 있어 대출 차주의 체감 부담은 더 커질 수 있다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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