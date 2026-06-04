선거 끝나고 부동산 세제 수술대 오르나… 장특공제·보유세·임대혜택 정조준 가능성
李 “부동산 투기 공화국 탈출”
장특공제 손질 가능성 제기도
부동산 보유세 강화 검토 전망
6·3 지방선거가 마무리되면서 정부의 부동산 세제 개편 논의가 본격화할 전망이다. 이재명 대통령은 3일 소셜미디어 엑스(X)를 통해 “부동산값이 비싸도 너무 비싸다”며 “반드시 부동산 투기 공화국에서 탈출하고 창업 국가로 대전환해야 한다”고 밝혔다. 그동안 이 대통령이 X에서 장기보유특별공제(장특공제), 보유세, 등록임대사업자 세제 혜택 등을 잇달아 언급해온 만큼 다음 달 세법개정안에서 부동산 세제 손질 방향이 구체화될 가능성이 제기된다.
개편의 초점은 실거주 목적이 아닌 주택 보유에 맞춰질 것으로 보인다. 우선 장특공제가 수술대에 오를 가능성이 크다. 현행 세법은 1세대 1주택자가 주택을 10년 이상 보유하면 보유 기간만으로 양도소득세를 최대 40% 공제받도록 하고 있다.
이 대통령은 지난 1월 23일 “다주택은 물론 비거주 1주택도 주거용 아닌 투자·투기용이라면 장기보유했다고 세금 감면은 이상해 보인다”고 썼다. 4월 18일에도 “거주할 것도 아니면서 돈벌기 위해 사둔 주택값이 올라 번 돈에 당연히 낼 세금인데, 오래 소유했다는 이유로 왜 대폭 깎아줘야 하나”라고 밝혔다. 장특공제 자체를 없애기보다는 실거주 여부에 따라 혜택을 차등화하는 방안이 검토될 수 있다.
보유세 개편도 주요 쟁점이다. 이 대통령은 지난 1월 25일 ‘세금 내고 집 파느니 들고 있겠다’는 취지의 기사를 공유하며 “팔면서 내는 세금보다 들고 버티는 세금이 더 비싸도 그렇게 할 수 있을까?”라고 적었다. 3월 23일에는 선진국 주요 도시의 보유세 수준을 비교한 기사를 공유하며 “저도 궁금했다”고 밝혔다. 종합부동산세와 재산세 등을 통해 다주택자 부담을 높이는 방안이 논의될 가능성이 있다.
기업 소유 부동산도 개편 대상에 포함될 수 있다. 이 대통령은 지난 4월 9일 국민경제자문회의에서 기업의 비업무용 부동산에 대해 “대대적인 보유세 부담을 안기는 방향으로 검토해보자”고 말했다. 생산이나 투자에 쓰이지 않는 부동산 보유를 세제로 억제하겠다는 취지다.
등록임대사업자 혜택도 손질 대상이다. 현재 등록임대주택 사업자는 일정 요건을 충족하면 다주택자 양도세 중과에서 제외되는 혜택을 받을 수 있다. 이 대통령은 지난 2월 9일 X에 “서울 시내 등록 임대주택 약 30만호는 영구적 다주택 양도세 중과 제외라는 특혜를 받는다”며 “의무임대기간이 지나도 이 특혜는 계속되는데, 영구적으로 줄 필요가 있냐는 의견도 있다”고 밝혔다.
다만 대통령 발언이 모두 세법개정안에 담길지는 미지수다. 장특공제는 실거주 1주택자 보호와 투자 목적 주택 과세 강화 사이에서 조정이 필요하고, 보유세 강화는 시장 충격과 조세 저항을 고려해야 한다. 등록임대사업자 혜택 축소도 임대시장 공급 문제와 맞물려 있다. 재경부 관계자는 “대통령이 언급한 부분은 기본적으로 다 검토된다고 봐야 한다”면서도 “검토한다고 다 추진하는 것은 아니고 실제로 필요한 것들만 하게 될 것”이라고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
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