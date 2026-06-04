월세도 소득 따라 양극화… 하위 20% 부담 커졌다
소득 하위 20%, 월세부담 12%
실질소득 정체에 부담 더 커져
1년 반의 취업준비 끝에 올해 3월 공공기관에 입사한 강모(26)씨는 직장 근처에서 첫 자취를 시작했다. 어렵게 취업했지만 독립의 설렘보다 월세 걱정이 먼저 커졌다. 강씨는 “월급이 아직 200만원 중반대인데 월세와 관리비로만 30% 가까이 빠져나가는 것 같다”며 “식비까지 생각하면 저축은 불가능한 수준”이라고 말했다.
강씨처럼 소득이 많지 않은 사회초년생과 저소득 근로자가구를 중심으로 월세 부담이 빠르게 커지고 있다. 전체 근로자가구의 월세 지출 비중은 소득 대비 2%대에 그쳤지만, 소득 하위 20% 가구에서는 이 비중이 12%까지 뛰었다. 월세 부담이 모든 월급쟁이에게 같은 속도로 커지는 것이 아니라 소득이 낮은 가구에 더 무겁게 쏠리는 모습이다.
3일 국가데이터처 가계동향조사 마이크로데이터를 분석한 결과 올해 1분기 근로자가구의 월평균 근로소득은 534만3000원이었다. 이 가운데 월세 등 실제 주거비로 지출한 금액은 13만9000원으로 근로소득의 2.6% 수준이었다.
소득 분위별로 보면 차이는 뚜렷했다. 소득 하위 20%인 1분위 근로자가구의 월평균 근로소득은 137만3000원이었고, 월세 지출은 16만5000원이었다. 근로소득의 12.0%가 월세로 빠져나간 셈이다. 지난해 1분기 9.9%와 비교하면 1년 새 2.1% 포인트 상승했다.
반면 다른 분위에서는 월세 부담이 줄거나 큰 변화가 없었다. 2분위의 월세 지출 비중은 지난해 1분기 5.6%에서 올해 1분기 5.3%로 낮아졌고, 4분위도 2.2%에서 2.0%로 떨어졌다. 5분위는 1.0% 수준을 유지했다. 고소득 가구일수록 자가 거주 비중이 상대적으로 높고, 월세가 소득에서 차지하는 비중도 낮아 변화가 제한적이었던 것으로 풀이된다.
월세 상승세도 저소득 근로자가구의 부담을 키운 요인으로 꼽힌다. 한국부동산원에 따르면 수도권 월세는 전년 동월 대비 상승 흐름을 이어가고 있다. 지난 2월 상승률은 0.35%였지만 3월 0.40%, 4월 0.49%로 다시 확대됐다.
월세뿐 아니라 관리비, 수도·광열비 등을 포함한 주거 관련 지출 부담도 커졌다. 1분위 근로자가구의 근로소득 대비 ‘주거·수도·광열’ 지출 비중은 지난해 1분기 23.8%에서 올해 1분기 25.4%로 상승했다. 월급의 4분의 1 이상이 주거 관련 비용으로 빠져나간 셈이다.
올해 1분기 물가 영향을 제거한 실질소득 증가율은 0.4%에 그쳤다. 반면 필수 주거비 부담은 커지면서 저소득 근로자가구의 생활 여력이 더 좁아지고 있는 것으로 분석된다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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