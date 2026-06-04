서울 아파트값 상승하자 같이 뛰는 빌라 전·월세

1~4월 월세가 역대 최대 상승

상승폭 가장 큰 곳은 동남권

급등에 갱신계약 비중 30% 육박

서울 강서구 화곡동 빌라 밀집 지역의 모습. 연합뉴스

서울 빌라(다세대·연립주택) 전·월세 가격이 전례없이 솟구치고 있다. 높아진 아파트값에 밀려난 주거수요, 부족한 빌라 수급 등이 함께 작용한 결과로 해석된다.



3일 한국부동산원에 따르면 올해 1~4월 서울 연립·다세대주택 평균 월세 가격은 1월 64만5000원이던 게 4월 65만4000원으로 총 9000원이 올랐다. 통계가 작성된 2016년 이래 동기간으로 따지면 금액 절대값상 최대 상승폭이다. 상승세는 서울 전 지역에서 모두 가팔랐다.





흔히 서민 거주지로 분류되는 서울 서북권과 동북권 월세는 이 기간 각각 1만원, 8000원이 올라 57만6000원, 56만1000원이 됐다. 2016년 이래 이전까지 같은 기간 최대 상승폭은 2000원, 1000원이었다. 서남권도 과거 동기간 최대 4000원 올랐던 게 올해는 7000원 비싸져 56만3000원이다.



상승폭을 가장 크게 가져간 건 ‘강남3구’ 등이 포함돼 가장 비싼 동남권이다. 동남권 빌라 월세는 1월 91만5000원이던 게 4월 92만9000원으로 총 1만4000원 올랐다. 이전까지 동남권에서 동기간 월세가 가장 많이 올랐던 건 2021년 6000원이었다.



서울 빌라 월세는 지난해 3~4월 오히려 하락세였으나 5월부터 반등을 시작해 9월까지 매월 1000~2000원씩 꾸준히 올랐다. 서울 아파트값 상승세가 절정이던 지난해 10월부터는 매월 3000원씩 오르며 급등 양상을 보여 지금에 이르렀다.







전세가도 동남권이 6만5000원 올라 월세와 마찬가지로 상승폭이 가장 컸다. 뿐만 아니라 서북권이 5만1000원, 동북권이 4만2000원, 서남권이 4만1000원 오르면서 전반적인 폭등세가 관찰됐다. 서울 빌라 전세가는 2024년 반등을 시작한 이래 지난해부터 급등세를 이어오고 있다.



전·월세가 함께 급등하면서 갱신계약 비중은 30%에 육박하고 있다. 이날 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 빌라 전·월세 계약 자료에 따르면 올해 들어 4월까지 서울 빌라 갱신계약 비중은 27.25%다. 지난해 같은 기간보다 0.52% 포인트 늘었다.



계약갱신청구권 사용 비중은 32%로 집계됐다. 지난해 같은 기간 24.8%에 비해 7.2% 포인트가 높다. 빌라 전·월세가 급격히 오르자 계약갱신청구권을 써서 살던 곳에 2년 더 머무르려는 세입자가 증가한 것으로 해석된다.



문제 해결을 위해 정부는 지난달 수도권 일대에 매입임대주택를 대량 공급한다고 발표한 바 있다. 그러나 지난 4월까지 수도권 매입임대주택 공급을 위해 한국토지주택공사(LH)가 민간 사업자와 체결한 매입 약정 물량은 3217가구로 올해 공급 목표의 10.4% 수준이다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 빌라(다세대·연립주택) 전·월세 가격이 전례없이 솟구치고 있다. 높아진 아파트값에 밀려난 주거수요, 부족한 빌라 수급 등이 함께 작용한 결과로 해석된다.3일 한국부동산원에 따르면 올해 1~4월 서울 연립·다세대주택 평균 월세 가격은 1월 64만5000원이던 게 4월 65만4000원으로 총 9000원이 올랐다. 통계가 작성된 2016년 이래 동기간으로 따지면 금액 절대값상 최대 상승폭이다. 상승세는 서울 전 지역에서 모두 가팔랐다.흔히 서민 거주지로 분류되는 서울 서북권과 동북권 월세는 이 기간 각각 1만원, 8000원이 올라 57만6000원, 56만1000원이 됐다. 2016년 이래 이전까지 같은 기간 최대 상승폭은 2000원, 1000원이었다. 서남권도 과거 동기간 최대 4000원 올랐던 게 올해는 7000원 비싸져 56만3000원이다.상승폭을 가장 크게 가져간 건 ‘강남3구’ 등이 포함돼 가장 비싼 동남권이다. 동남권 빌라 월세는 1월 91만5000원이던 게 4월 92만9000원으로 총 1만4000원 올랐다. 이전까지 동남권에서 동기간 월세가 가장 많이 올랐던 건 2021년 6000원이었다.서울 빌라 월세는 지난해 3~4월 오히려 하락세였으나 5월부터 반등을 시작해 9월까지 매월 1000~2000원씩 꾸준히 올랐다. 서울 아파트값 상승세가 절정이던 지난해 10월부터는 매월 3000원씩 오르며 급등 양상을 보여 지금에 이르렀다.전세가는 지난해의 상승 속도가 올해도 이어지고 있다. 1월에 1㎡당 507만4000원이던 서울 빌라 전세가는 4월 512만3000원으로 4만9000원 올랐다. 통계가 작성된 2012년 이래 동기간으로 따지면 지난해 5만1000원에 이어 역대 2위 상승폭이다.전세가도 동남권이 6만5000원 올라 월세와 마찬가지로 상승폭이 가장 컸다. 뿐만 아니라 서북권이 5만1000원, 동북권이 4만2000원, 서남권이 4만1000원 오르면서 전반적인 폭등세가 관찰됐다. 서울 빌라 전세가는 2024년 반등을 시작한 이래 지난해부터 급등세를 이어오고 있다.전·월세가 함께 급등하면서 갱신계약 비중은 30%에 육박하고 있다. 이날 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 빌라 전·월세 계약 자료에 따르면 올해 들어 4월까지 서울 빌라 갱신계약 비중은 27.25%다. 지난해 같은 기간보다 0.52% 포인트 늘었다.계약갱신청구권 사용 비중은 32%로 집계됐다. 지난해 같은 기간 24.8%에 비해 7.2% 포인트가 높다. 빌라 전·월세가 급격히 오르자 계약갱신청구권을 써서 살던 곳에 2년 더 머무르려는 세입자가 증가한 것으로 해석된다.문제 해결을 위해 정부는 지난달 수도권 일대에 매입임대주택를 대량 공급한다고 발표한 바 있다. 그러나 지난 4월까지 수도권 매입임대주택 공급을 위해 한국토지주택공사(LH)가 민간 사업자와 체결한 매입 약정 물량은 3217가구로 올해 공급 목표의 10.4% 수준이다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지