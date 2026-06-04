더 ‘강인’해진다
[And 스포츠]
최종 리허설 앞둔 ‘홍명보호’
이강인 가세 공격진 실전 호흡 점검
해외파 중점 출전 시간 늘어날 듯
오현규 18번 등 26인 등번호 확정
완전체를 이룬 홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞두고 최종 리허설에 나선다. 가장 늦게 합류한 이강인(파리 생제르맹)도 고지대 실전에서 동료들과 손발을 맞춘 뒤 본격적인 월드컵 여정을 시작한다.
한국 축구대표팀은 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 엘살바도르와 월드컵 전 마지막 평가전을 치른다. 대표팀은 엘살바도르전을 하루 앞둔 3일 사전 캠프지 입성 후 처음으로 26인의 완전체를 이뤄 훈련을 진행했다. 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 결승 일정을 마치고 지난 2일 합류한 이강인, 감기 증상을 보였던 김태현(가시마), 햄스트링 통증을 호소했던 양현준(셀틱) 등도 정상적으로 훈련을 소화했다.
3월 A매치 2연전 패배로 분위기가 다소 가라앉았던 대표팀은 지난달 31일 트리니다드토바고와의 평가전 5대 0 대승으로 자신감을 되찾았다. 엘살바도르전은 이강인이 가세한 공격진의 실전 호흡을 점검할 수 있는 마지막 기회다. 트리니다드토바고전 때 휴식을 취한 골잡이 오현규(베식타시)도 출격이 예상된다. 예기치 못한 부상으로 대표팀에서 낙마한 수비수 조유민(샤르자)의 빈자리를 채운 조위제(전북)의 쓰임새를 확인할 기회이기도 하다.
이번 평가전은 상대적으로 대표팀 합류가 늦어 컨디션 회복 및 관리에 집중했던 해외파 선수들의 출전 시간이 늘어날 것으로 전망된다. 김민재를 중심으로 한 스리백 수비도 최종 점검 대상이다. 발목 부상에서 회복한 황인범(페예노르트)은 출전 시간을 늘려 이재성(마인츠)과 중원에서 경기 조율을 맡을 것으로 보인다.
주장 손흥민(LAFC)이 대기록 달성 후 후련한 마음으로 월드컵에 나설지도 관심을 모은다. 트리니다드토바고를 상대로 멀티골을 뽑아낸 손흥민은 A매치 통산 56골을 기록 중이다. 2골을 더 보태면 역대 부문 1위에 올라 있는 ‘전설’ 차범근(58골)과 어깨를 나란히 한다.
홍명보호 26인의 등번호도 확정됐다. 4년 전 월드컵 당시 예비 선수여서 등번호가 없었던 오현규는 18번을 달게 됐다. 손흥민(7번), 이강인(19번), 김민재(4번) 등 기존 주축 선수들은 선호하던 등번호를 쓴다. 사연이 있는 등번호도 보인다. 차범근-차두리에 이어 한국 역대 2호 부자(父子) 월드컵 출전 기회를 잡은 이태석(아우스트리아 빈)은 아버지 이을용의 13번을 택했다. 조위제는 기존에 조유민이 사용했던 14번을 이어받았다.
박구인 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사